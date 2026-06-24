Ноготь меняет цвет? 5 признаков того, что ваш организм атакует грибок

Грибковое поражение ногтей, или онихомикоз, перестало быть исключительно эстетической проблемой, превратившись в системный вызов для иммунитета. Инфекция, которая начинается с едва заметного пятна или изменения оттенка пластины, при отсутствии лечения способна разрушить структуру ногтя до основания и спровоцировать серьезные осложнения, включая экзему и риск развития диабетической стопы.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/25/2c/36/252c363960d2cdfeb9809f151b0617eb.jpg Ногти на ногах

Почему возникает онихомикоз: основные факторы риска

Грибок ногтей никогда не появляется беспричинно. Основным путем заражения остается контактный: посещение бассейнов, саун или спортзалов без специальной обуви, использование общих полотенец или примерка чужих туфель. Однако наличие возбудителя — лишь половина дела. Для его активного размножения необходимы "ворота", которыми часто становятся микротравмы, трещины и гематомы.

"Грибок — это крайне жизнеспособный организм, который особенно активно атакует людей с нарушенным кровообращением в конечностях. В некоторых случаях провокатором может стать даже длительная сидячая работа, замедляющая венозный отток и снижающая местный иммунитет тканей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Важную роль играет и микроклимат внутри обуви. Узкие, "недышащие" модели из синтетических материалов создают эффект парника. Постоянная влажность и тепло — идеальный инкубатор для онихомикоза. Также в группе риска находятся люди с системными патологиями, такими как сахарный диабет, при котором замедляется регенерация тканей и снижается сопротивляемость инфекциям.

Виды и формы грибкового поражения

Специалисты разделяют онихомикоз на несколько типов в зависимости от характера разрушений. При нормотрофическом поражении ноготь сохраняет толщину, но покрывается пятнами и полосами белого или желтого цвета. Гипертрофический тип превращает пластину в крошащуюся массу, она тускнеет и заметно утолщается. Самый агрессивный — атрофический тип, при котором ноготь буквально отслаивается от ложа и разрушается.

Тревожные признаки: как распознать болезнь

Первые симптомы часто игнорируются, так как они не вызывают боли. Однако изменение цвета ногтя на грязно-белый, желтый или даже бурый — это первый сигнал тревоги. Позже присоединяется деформация: поверхность становится шероховатой, появляются бугорки, пластина начинает слоиться. В запущенных случаях под ногтем образуется пустота (онихолизис), а от стоп начинает исходить характерный неприятный запах.

"Инфекция на ногтях нередко становится индикатором более глубоких проблем в организме. Если на фоне борьбы с грибком наблюдаются слабость или резкое снижение веса, это серьезный повод пройти полное обследование, так как изменение массы тела может быть предвестником скрытых онкологических процессов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Методы диагностики и тактика лечения

Самолечение при онихомикозе — верный путь к потере ногтя. Грибок невозможно "вытравить" народными средствами вроде уксуса или йода; такие методы лишь обжигают кожу, не затрагивая возбудителя в глубоких слоях пластины. Эффективная стратегия всегда строится на лабораторной диагностике: микроскопии соскоба, посеве или ПЦР-тестах.

Признак / Фактор Особенности при онихомикозе Цвет ногтя Становится желтым, серым, бурым или белым Структура пластины Утолщается, крошится, становится ломкой Локализация Чаще начинается с больших пальцев и мизинцев Риск для окружающих Высокий при использовании общей обуви и полотенец

Современное лечение включает медицинский педикюр (зачистку пораженных участков) и прием антимикотиков. В сложных случаях применяется лазерная терапия. Важно не прерывать курс даже после визуального улучшения: ноготь должен отрасти полностью здоровым, что подтверждается контрольными анализами через полгода.

Профилактика и сохранение здоровья ног

Основа защиты — личная гигиена. Никогда не ходите босиком в бассейнах и общих душевых. После мытья ног обязательно вытирайте их насухо, особенно между пальцами — именно там чаще всего "заводится" инфекция. Если в семье кто-то уже болен, необходимо дезинфицировать ванну и использовать только индивидуальные маникюрные инструменты.

"Привычка использовать агрессивные очищающие средства может навредить. Например, хозяйственное мыло разрушает защитный слой кожи, делая ее беззащитной перед грибковыми спорами. Лучше использовать мягкие средства с нейтральным pH", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о грибке ногтей

Можно ли вылечить грибок только мазями?

На ранних стадиях наружные средства эффективны, но если поражено более 30% ногтя или затронут корень (матрикс), требуется системная терапия таблетками под контролем врача.

Передается ли грибок через примерку обуви в магазине?

Да, риск существует, если примерять обувь на босую ногу или через тонкий след, имеющий повреждения. Споры грибка могут сохраняться на поверхностях длительное время.

Почему грибок часто возвращается?

Рецидивы случаются из-за неполного курса лечения или ношения старой, зараженной обуви. После терапии крайне важно обработать все туфли дезинфицирующими спреями или заменить их.

Правда ли, что грибок ногтей сам проходит со временем?

Нет, это миф. Онихомикоз — прогрессирующее заболевание. Без медицинского вмешательства инфекция будет только захватывать новые участки, приводя к полной потере ногтевых пластин.

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