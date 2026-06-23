Невидимый враг под офисным столом: какая привычка наносит удар по системе кровотока

Сидячая работа на протяжении восьми и более часов — прямой путь к венозному застою и варикозному расширению вен. Длительное пребывание в статичном положении лишает икроножные мышцы необходимой нагрузки, что мешает нормальному оттоку крови от нижних конечностей. Флебологи единогласны: регулярная активность — это основной способ защиты сосудов от растяжения и потери тонуса.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Ноги под столом

Простые правила для профилактики вен

Светлана Торопова, хирург-флеболог больницы № 33, рекомендует каждые два часа делать короткие перерывы на активность. Простая прогулка по офису позволяет задействовать мышцы голени, которые работают как "насос", помогая крови двигаться вверх против силы тяжести. Если возможности полноценно пройтись нет, стоит выполнять упражнения для стоп прямо на рабочем месте.

"Длительное пребывание в статичной позе приводит к застою крови и постепенному растяжению стенок вен, что со временем провоцирует развитие болезни", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-флеболог Светлана Торопова.

Помимо офисных перерывов, врач советует обращать внимание на состояние здоровья в целом, так как склонность к патологии может передаваться по наследству. Вредные привычки еще сильнее ухудшают ситуацию с состоянием сосудистой стенки. Важно помнить, что избыток добавленных сахаров в рационе негативно влияет не только на сердце, но и на сосуды по всему организму.

Движение как лекарство

Для поддержания здоровья вен специалисты выделяют несколько видов физической активности. Плавание и ходьба считаются золотым стандартом, так как они обеспечивают равномерную нагрузку без чрезмерного давления на сосуды ног. В домашних условиях стоит внедрить комплекс упражнений для укрепления мышц голени, который можно выполнять перед сном.

"Не стоит игнорировать и ментальные аспекты активности. Например, даже ходьба со специальными палками помогает не только укрепить мышцы, но и справиться с психоэмоциональным напряжением, которое часто сопровождает малоподвижный образ жизни", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-психолог Надежда Осипова.

Во время долгих поездок — в автомобиле, поезде или самолете — риски увеличиваются. В таких случаях врачи рекомендуют следить за водным балансом и стараться избегать перегрева. Комфортная, свободная одежда, которая не пережимает сосуды, также становится важным элементом профилактики.

"Состояние ваших сосудов во многом зависит от питания. Если организму постоянно не хватает нутриентов, например, определенных микроэлементов, это может привести к сбоям в регуляции тонуса сосудистой стенки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Фактор риска Как минимизировать влияние Сидячая работа Разминка каждые 2 часа Долгое нахождение в статике Использование свободной одежды Отсутствие нагрузок Плавание и регулярная ходьба Перегрев Контроль водного баланса

Ответы на популярные вопросы

Можно ли полностью защититься от варикоза только упражнениями?

Нет, физическая активность — важнейшая часть защиты, но при наличии наследственной предрасположенности может потребоваться дополнительное наблюдение у врача.

Чем плавание лучше бега при варикозе?

При плавании тело находится в горизонтальном положении, а давление воды способствует легкому лимфодренажу, не перегружая вены, в отличие от бега по твердым покрытиям.

Обязательно ли пить много воды в поездках?

Поддержание водного баланса препятствует сгущению крови, что является профилактикой тромбообразования во время длительного сидения.

Почему одежда влияет на развитие варикоза?

Узкая, давящая одежда нарушает нормальный отток венозной крови, работая как турникет, что усиливает нагрузку на сосуды ног.

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