Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонт превратился в квест: россияне массово скупают разбитый хлам ради спасения своих иномарок
Дряблость заставляет прятать ноги: простое домашнее решение лишает бёдра лишних сантиметров
Ваш самый страшный кошмар на даче: почему "кусачих" слепней бояться не надо, а "тихих" оводов — обязательно
Бесплатный сыр в автосалоне: почему ценник на Volkswagen Tayron в Казахстане сбивает с толку
Его искали четверть века: собака-призрак Амазонии оказалась вовсе не редким гостем джунглей
Овощи теперь едят даже дети: добавка этого компонента в кляр меняет привычный вкус блюда
Никакой экономии на комфорте: известная артистка показала условия проживания за баснословную сумму
Тюменские улицы перейдут в режим пешеходов: массовые гуляния вынудили штабы изменить схему
Плавное раскрытие грудного отдела: какая поза перестраивает работу мышц спины

Невидимый враг под офисным столом: какая привычка наносит удар по системе кровотока

Здоровье

Сидячая работа на протяжении восьми и более часов — прямой путь к венозному застою и варикозному расширению вен. Длительное пребывание в статичном положении лишает икроножные мышцы необходимой нагрузки, что мешает нормальному оттоку крови от нижних конечностей. Флебологи единогласны: регулярная активность — это основной способ защиты сосудов от растяжения и потери тонуса.

Ноги под столом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Ноги под столом

Простые правила для профилактики вен

Светлана Торопова, хирург-флеболог больницы № 33, рекомендует каждые два часа делать короткие перерывы на активность. Простая прогулка по офису позволяет задействовать мышцы голени, которые работают как "насос", помогая крови двигаться вверх против силы тяжести. Если возможности полноценно пройтись нет, стоит выполнять упражнения для стоп прямо на рабочем месте.

"Длительное пребывание в статичной позе приводит к застою крови и постепенному растяжению стенок вен, что со временем провоцирует развитие болезни", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-флеболог Светлана Торопова.

Помимо офисных перерывов, врач советует обращать внимание на состояние здоровья в целом, так как склонность к патологии может передаваться по наследству. Вредные привычки еще сильнее ухудшают ситуацию с состоянием сосудистой стенки. Важно помнить, что избыток добавленных сахаров в рационе негативно влияет не только на сердце, но и на сосуды по всему организму.

Движение как лекарство

Для поддержания здоровья вен специалисты выделяют несколько видов физической активности. Плавание и ходьба считаются золотым стандартом, так как они обеспечивают равномерную нагрузку без чрезмерного давления на сосуды ног. В домашних условиях стоит внедрить комплекс упражнений для укрепления мышц голени, который можно выполнять перед сном.

"Не стоит игнорировать и ментальные аспекты активности. Например, даже ходьба со специальными палками помогает не только укрепить мышцы, но и справиться с психоэмоциональным напряжением, которое часто сопровождает малоподвижный образ жизни", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-психолог Надежда Осипова.

Во время долгих поездок — в автомобиле, поезде или самолете — риски увеличиваются. В таких случаях врачи рекомендуют следить за водным балансом и стараться избегать перегрева. Комфортная, свободная одежда, которая не пережимает сосуды, также становится важным элементом профилактики.

"Состояние ваших сосудов во многом зависит от питания. Если организму постоянно не хватает нутриентов, например, определенных микроэлементов, это может привести к сбоям в регуляции тонуса сосудистой стенки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Фактор риска Как минимизировать влияние
Сидячая работа Разминка каждые 2 часа
Долгое нахождение в статике Использование свободной одежды
Отсутствие нагрузок Плавание и регулярная ходьба
Перегрев Контроль водного баланса

Ответы на популярные вопросы

Можно ли полностью защититься от варикоза только упражнениями?

Нет, физическая активность — важнейшая часть защиты, но при наличии наследственной предрасположенности может потребоваться дополнительное наблюдение у врача.

Чем плавание лучше бега при варикозе?

При плавании тело находится в горизонтальном положении, а давление воды способствует легкому лимфодренажу, не перегружая вены, в отличие от бега по твердым покрытиям.

Обязательно ли пить много воды в поездках?

Поддержание водного баланса препятствует сгущению крови, что является профилактикой тромбообразования во время длительного сидения.

Почему одежда влияет на развитие варикоза?

Узкая, давящая одежда нарушает нормальный отток венозной крови, работая как турникет, что усиливает нагрузку на сосуды ног.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-флеболог Светлана Торопова, врач-психолог Надежда Осипова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Происшествия
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Новости Симферополя
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Авто
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Последние материалы
Тюменские улицы перейдут в режим пешеходов: массовые гуляния вынудили штабы изменить схему
Плавное раскрытие грудного отдела: какая поза перестраивает работу мышц спины
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Тишина в эфире Тюмени: технический сбой лишит горожан привычных каналов и радиостанций
Это страшная боль: как Отар Кушанашвили борется с онкологией и почему перестал жаловаться
Огромные щиты стоят без дела: в Красноярске озвучили правду о переносе сроков запуска метро
Время ещё есть, но волны уже в пути: Антарктида показала, когда океан начнёт менять карты мира
Мучительные приступы голода в полночь: почему подавление желания рушит метаболизм
Забытый вкус старой Грузии: этот секретный ингредиент меняет привычное сочетание продуктов
Не для слабаков: за что водители ненавидели и до безумия обожали легендарный Москвич-2140
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.