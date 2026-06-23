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Мучительные приступы голода в полночь: почему подавление желания рушит метаболизм

Здоровье

Чувство голода, возникающее в полночь, нередко становится борьбой между физиологической потребностью и страхом набрать лишний вес. Гастроэнтерологи и нутрициологи сходятся во мнении: хотя работа пищеварительного тракта в ночные часы должна быть сведена к минимуму, при интенсивном голоде категорический отказ от еды может принести организму больше вреда, чем пользы.

Холодильник
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Холодильник

Почему возникает "ночной жор"

Приступы голода по ночам часто сигнализируют о нарушениях в режиме питания в течение дня. Одной из ключевых причин является дефицит белка в рационе, из-за чего организм не получает достаточного насыщения. Кроме того, важную роль играет индивидуальный хронотип человека. Для людей-"сов" свойственно смещение пиков активности и аппетита на вечерние и ночные часы.

"Если "сова" сознательно ограничивает себя в вечернем приеме пищи, организм отвечает ростом уровня грелина — гормона, пробуждающего аппетит, — и падением лептина, который дает чувство сытости. Это прямой путь к перееданию и сбоям в обмене веществ", — объяснила нутрициолог Наталья Шипарева.

Выбор продуктов для безопасного перекуса

Главный критерий выбора ночной еды — её легкость для усвоения. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение белковым продуктам, содержащим триптофан, который помогает синтезировать мелатонин для качественного сна. Например, правильное пищеварение зависит не только от состава продуктов, но и от их сочетаемости.

Для ночного перекуса подходят бананы, содержащие пектин, белковый омлет или небольшое количество нежирной индейки. Такая пища не провоцирует резких скачков уровня глюкозы. Важно соблюдать умеренность: порция не должна превышать 200 мл, а перекусывать следует чем-то мягким, чтобы не нагружать желудок.

"В ситуациях, когда голод мешает уснуть и вызывает дискомфорт, лучше утолить его правильно. Важно не просто набить желудок, а выбрать продукты, которые не раздражают слизистую и не стимулируют агрессивную секрецию пищеварительных соков", — подчеркнула гастроэнтеролог Елена Павлова.

Что категорически нельзя есть перед сном

Вечернее меню должно исключать продукты, способствующие брожению или избыточной секреции. К таким относятся копчености, жирное мясо, острые соусы, цитрусовые, шоколад и кофеинсодержащие напитки. Особое внимание стоит уделить молочным продуктам: высокое содержание лактозы в кефире или йогурте у многих вызывает вздутие, что крайне нежелательно при замедленной ночной перистальтике.

Последствия поздних трапез

С физиологической точки зрения, употребление пищи перед сном повышает риск заброса содержимого желудка в пищевод, так как сфинктер ночью естественным образом расслаблен. Привычка сразу ложиться после еды провоцирует изжогу и тяжесть. Однако набор массы тела зависит скорее от общего калоража за сутки, а не от времени трапезы. Регулярные ночные перекусы на фоне хронической усталости негативно сказываются на качестве сна, что в долгосрочной перспективе нарушает гормональный баланс.

"Если регулярные пробуждения от чувства "сосет под ложечкой" стали нормой, это повод обследовать ЖКТ. Такая картина часто сопровождает гастродуодениты или язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки, требующие лечения, а не просто коррекции меню", — резюмировала гастроэнтеролог Елена Павлова.

Характеристика Рекомендация
Объем порции До 200 мл
Температура пищи Теплая, комфортная
Лучший выбор Белковые продукты (омлет, индейка)
Запрещено Острое, жирное, газообразующее

Ответы на популярные вопросы о питании

Может ли ночной перекус привести к изжоге?

Да, из-за физиологического снижения тонуса пищеводного сфинктера ночью, еда перед сном провоцирует рефлюкс, особенно если сразу принять горизонтальное положение.

Почему кефир перед сном советуют не всем?

Из-за лактозы кефир у многих вызывает процессы брожения, вздутие и спазмы, что мешает здоровому сну.

Вся ли съеденная ночью еда превращается в жир?

Нет, жировая ткань реагирует на суммарный баланс калорий за весь день. Если ночной перекус укладывается в вашу дневную норму, риск набора лишнего веса минимизирован.

Что делать, если голод мешает уснуть регулярно?

Это может быть симптомом воспаления слизистой желудка или проблем с усвоением глюкозы. В таком случае необходима консультация врача и обследование ЖКТ.

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Экспертная проверка: гастроэнтеролог Елена Павлова, нутрициолог Наталья Шипарева
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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