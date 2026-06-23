Ловушка легкого веса: чем может обернуться спонтанное решение сесть на диету

Разгрузочные дни для многих стали привычным способом "компенсации" за переедание, однако врачи и психологи предостерегают от превращения этой практики в инструмент самонаказания. Вместо того чтобы помогать метаболизму, необоснованные ограничения калорий могут спровоцировать пищевые срывы, обострение хронических заболеваний и формирование нездорового отношения к собственному телу. Понимание того, как и когда уместно проводить подобные дни, позволяет избежать серьезного стресса для организма, учитывая, что любые резкие колебания питания редко приводят к долгосрочному результату, в отличие от сбалансированного рациона.

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Диетологи: польза и ловушки ограничений

Специалисты единогласны: разгрузочный день не должен быть голодовкой. Речь идет исключительно о снижении калорийности, которая при медицинском контроле не опускается ниже 1200 ккал для женщин и 1500 ккал для мужчин. Попытки резко сократить питание до 900-1000 ккал часто приводят к дефициту ключевых нутриентов.

"Важно понимать, что организм эволюционно настроен на создание запасов, а не на их быструю отдачу. Разгрузка — это лишь временный инструмент для облегчения самочувствия, а не способ радикально изменить обмен веществ, как часто ошибочно полагают любители диет", — разъяснила нутрициолог Екатерина Орлова.

Исследования подтверждают, что в долгосрочной перспективе такие качели калорийности не дают преимуществ перед обычным сбалансированным рационом. Большая часть теряемого веса — это вода и гликоген, которые возвращаются при первом же переходе к стандартному питанию.

Мнение гастроэнтерологов: кому противопоказана разгрузка

Гастроэнтерологи относятся к практике разгрузочных дней с осторожностью, настаивая на том, что самостоятельные эксперименты опасны для здоровья. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, патологиями почек, а также тем, кто восстанавливается после тяжелых болезней, любые монодиеты строго противопоказаны.

"Особого внимания требует вопрос ожирения. Пациентам со второй и третьей степенью лишнего веса нельзя начинать похудение с жестких ограничений. Это создает колоссальный риск для работы всех систем организма, так как тревожные сигналы недомогания часто маскируются под обычную усталость", — предупредил гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Психология пищевого поведения

Любая жесткая диета запускает цикл "ограничение — срыв — вина — еще более строгое ограничение". Психологи отмечают, что чувство вины за потребленную пищу часто становится триггером для последующего переедания. Вместо борьбы с собой специалисты рекомендуют анализировать причины срывов и соблюдать режим сна и питания, которые являются фундаментом здоровья.

"Психика воспринимает экстремальные ограничения как угрозу выживанию. Регулярность питания, полноценный отдых и отсутствие черно-белых установок работают намного эффективнее и безопаснее для личности, чем любая внешняя "чистка" организма после праздника", — прокомментировала психолог Надежда Осипова.

Режим и правила выбора продуктов

Безопасная частота разгрузок — не чаще одного-двух раз в месяц при отсутствии противопоказаний. Предпочтение стоит отдавать сочетанию нежирного белка и овощей, избегая сладких корнеплодов и монодиет.

Проблема Решение экспертов Желание "очиститься" Наладить ежедневный рацион Частые срывы Соблюдение режима сна и отдыха Стресс и усталость Отказаться от разгрузочного дня Высокий ИМТ Консультация с врачом перед диетой

Ответы на популярные вопросы о разгрузочных днях

Кому категорически нельзя устраивать разгрузку?

Людям с заболеваниями ЖКТ, почечной недостаточностью, при беременности и кормлении грудью, а также при серьезных нарушениях обмена веществ.

Помогает ли такая мера реально похудеть?

Нет, потеря веса происходит за счет воды и гликогена. После возвращения к обычному питанию вес чаще всего восстанавливается.

Как понять, что разгрузка идет во вред?

При появлении головокружения, тошноты, слабости или головной боли эксперимент следует немедленно прекратить.

Какой оптимальный состав рациона в такой день?

Лучше всего выбирать нежирный белок (рыба, птица) и большое количество овощей, богатых клетчаткой, поддерживая достаточный уровень калорий для жизнедеятельности.

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