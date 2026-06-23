Японский секрет здоровья оказался не в роллах: популярное блюдо подвело любителей ЗОЖ

Количества рыбы в стандартных порциях суши недостаточно для получения терапевтического эффекта от омега-3 жирных кислот, заявила член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснила, почему популярное блюдо японской кухни нельзя считать полноценным источником полезных микроэлементов.

Фото: https://ru.freepik.com by stockking is licensed under Free Роллы филадельфия

Ранее в медицинском сообществе обсуждалась польза японской диеты. Считалось, что суши и роллы являются суперфудом, который за счет высокого содержания селена, магния и ценных кислот поддерживает работу мозга и сердца. Специалисты отмечают, что выбор правильных источников полезных жиров напрямую влияет на скорость возрастных изменений в тканях. Однако эксперты призывают разделять традиционный рацион долгожителей Востока и фрагментарное употребление адаптированных блюд в России.

По словам Белоусовой, для борьбы с системными воспалениями организму требуется регулярное поступление морской рыбы жирных сортов в объеме не менее 150-200 граммов трижды в неделю. Маленькие ломтики, используемые в приготовлении роллов, не покрывают эту потребность даже частично. Для защиты организма от патологических процессов важно понимать, как состав морских продуктов подавляет воспаление в жизненно важных системах.

"Для того чтобы получить значимый противовоспалительный эффект от омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, необходимо употреблять морскую рыбу жирных и полужирных пород в количестве не менее 150–200 граммов три раза в неделю. Это должен быть большой полноценный кусок рыбы, а не маленькая полоска, намотанная на шарик риса. Все дело именно в работающем количестве", — пояснила специалист.

Специалист добавила, что японская кухня действительно признана ВОЗ одной из самых здоровых, но ее база — это постоянное и обильное потребление морепродуктов. В российских реалиях разовые походы в суши-бары не решают проблему дефицита нутриентов. При этом важно помнить, что эффективность определенных продуктов для печени и сосудов доказана наукой только при условии их системного присутствия в меню.

В качестве альтернативы дорогостоящей качественной рыбе диетолог предложила рассмотреть прием биологически активных добавок. Это позволяет экономно и точно восполнять нехватку ПНЖК. Качественные компоненты помогают сосудам дольше сохранять эластичность. Узнайте больше о том, как омега-3 помогает артериям оставаться здоровыми.

"По деньгам это выходит достаточно бюджетно. Если сравнить стоимость необходимого объема рыбы, чтобы получить работающее количество омега-3, и цену на БАД с этими кислотами, то добавки получаются выгоднее. Поэтому я считаю, что если человек не любит рыбу или не может позволить себе есть морскую рыбу три-четыре раза в неделю, то прием добавок — это вполне допустимый выход", — заключила специалист.

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