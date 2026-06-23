Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глянец, театры и трёхэтажные квартиры: какой источник ненависти к России Прилепин нашёл у уехавших артистов
Медузы приплыли на курорты Сочи и Крыма раньше отпускников: учёные назвали виновника раннего вторжения
Огурцы начинают горчить не случайно: одна ошибка с поливом испортит вкус урожая
Детей готовят к противостоянию с НАТО уже с пятого класса: детство может закончиться раньше времени
Ягодицы не откликаются на интенсивные махи: досадная ошибка мешает прогрессу большинства новичков
Доминантная матка и уволенные сотрудники: почему гость Ксении Собчак назвал её интервью провалом
Странное свечение в ядре Млечного Пути: ученые приблизились к разгадке фундаментального обмана космоса
Ипотека подождёт полтора года: семьи официально освободят от жесткого финансового прессинга
Соседи будут смотреть не на цветы: главный секрет красивой клумбы скрывается под ними

Японский секрет здоровья оказался не в роллах: популярное блюдо подвело любителей ЗОЖ

Здоровье

Количества рыбы в стандартных порциях суши недостаточно для получения терапевтического эффекта от омега-3 жирных кислот, заявила член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснила, почему популярное блюдо японской кухни нельзя считать полноценным источником полезных микроэлементов.

Роллы филадельфия
Фото: https://ru.freepik.com by stockking is licensed under Free
Роллы филадельфия

Ранее в медицинском сообществе обсуждалась польза японской диеты. Считалось, что суши и роллы являются суперфудом, который за счет высокого содержания селена, магния и ценных кислот поддерживает работу мозга и сердца. Специалисты отмечают, что выбор правильных источников полезных жиров напрямую влияет на скорость возрастных изменений в тканях. Однако эксперты призывают разделять традиционный рацион долгожителей Востока и фрагментарное употребление адаптированных блюд в России.

По словам Белоусовой, для борьбы с системными воспалениями организму требуется регулярное поступление морской рыбы жирных сортов в объеме не менее 150-200 граммов трижды в неделю. Маленькие ломтики, используемые в приготовлении роллов, не покрывают эту потребность даже частично. Для защиты организма от патологических процессов важно понимать, как состав морских продуктов подавляет воспаление в жизненно важных системах.

"Для того чтобы получить значимый противовоспалительный эффект от омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, необходимо употреблять морскую рыбу жирных и полужирных пород в количестве не менее 150–200 граммов три раза в неделю. Это должен быть большой полноценный кусок рыбы, а не маленькая полоска, намотанная на шарик риса. Все дело именно в работающем количестве", — пояснила специалист.

Специалист добавила, что японская кухня действительно признана ВОЗ одной из самых здоровых, но ее база — это постоянное и обильное потребление морепродуктов. В российских реалиях разовые походы в суши-бары не решают проблему дефицита нутриентов. При этом важно помнить, что эффективность определенных продуктов для печени и сосудов доказана наукой только при условии их системного присутствия в меню.

В качестве альтернативы дорогостоящей качественной рыбе диетолог предложила рассмотреть прием биологически активных добавок. Это позволяет экономно и точно восполнять нехватку ПНЖК. Качественные компоненты помогают сосудам дольше сохранять эластичность. Узнайте больше о том, как омега-3 помогает артериям оставаться здоровыми.

"По деньгам это выходит достаточно бюджетно. Если сравнить стоимость необходимого объема рыбы, чтобы получить работающее количество омега-3, и цену на БАД с этими кислотами, то добавки получаются выгоднее. Поэтому я считаю, что если человек не любит рыбу или не может позволить себе есть морскую рыбу три-четыре раза в неделю, то прием добавок — это вполне допустимый выход", — заключила специалист.

Читайте также

Экспертная проверка: Нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Овощи
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Военные новости
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Последние материалы
Секреты Кеннеди стоили ей жизни? Новые улики перечеркнули версию о суициде Мэрилин Монро
Весы ушли в минус, но радости нет: когда резкое изменение веса указывает на тяжелый диагноз
Хроническая усталость от бесконечных тренировок: ошибки, лишающие тело прогресса в сжигании жира
Это противоречит законам физики: найден мир, где сутки оказались в два раза длиннее года
Сначала всё отобрали до нитки: подарок с тайным посланием вернул Лерчек волю к жизни
Самые яркие впечатления лета начнутся с поворота руля: семь автомаршрутов откроют другую Россию
Кредиты могут стать ещё доступнее: в Госдуме озвучили прогноз по ставке к концу года
Удобство обернулось катастрофой: суровая реальность лишила смысла популярные функции автомобилей
Звери и люди под контролем алгоритмов: зачем ИИ взяли на работу в Московский зоопарк
Мировой прокат содрогнулся от внезапного успеха: звезда Голливуда оценил радикальный хоррор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.