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Детей готовят к противостоянию с НАТО уже с пятого класса: детство может закончиться раньше времени

Здоровье

Подготовка учеников средних классов к потенциальным военным конфликтам может негативно отразиться на формировании их мировоззрения, считает детский и семейный психолог Надежда Резенова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что в раннем возрасте фокус внимания ребенка должен быть направлен на созидательные ценности и умение находить мирные пути решения проблем.

школа
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
школа

Ранее в Государственной думе выступили с инициативой готовить российских детей к противостоянию с НАТО и Евросоюзом сразу после окончания начальной школы. В профильном комитете по делам СНГ предложили внедрить полноценные уроки начальной военной подготовки уже с пятого класса. Подобные инициативы возникают на фоне глобальных трансформаций в образовательной среде. Например, школьники России начнут осваивать управление дронами в рамках обновленных стандартов физической подготовки.

По словам Резеновой, раннее смещение акцентов в сторону военного обучения задает установку на неизбежность вооруженных столкновений. Это противоречит базовой потребности детей в ощущении безопасности и мирного будущего. Хотя защита Родины остается важным аспектом воспитания, методы ее подачи должны соответствовать возрастным особенностям психики. При этом важно учитывать и общее состояние здоровья учащихся. Сегодня в школах готовят жесткие меры для борьбы с последствиями гиподинамии и низким уровнем базовой подготовки.

"Если мы концентрируемся на войне с НАТО, значит, все наши ресурсы, внимание и усилия будут направлены именно на это противостояние. Но я считаю, что для нас в современном мире гораздо важнее ценность мирного существования. Поэтому я бы сместила акцент совершенно в другую сторону: на умение договариваться, искать компромиссы, выстраивать диалог и видеть прелесть мирной жизни, а не зацикливаться на конфронтации", — пояснила она.

Психолог отметила, что оптимальным периодом для введения специализированных военных курсов являются старшие классы. В возрасте 15–17 лет у подростков уже сформированы зачатки критического мышления, что позволяет им более осознанно воспринимать специфическую информацию. К этому времени ученики обычно определяются с дальнейшим образовательным треком. Стоит отметить, что сегодня студенты получают военную специальность и гражданский диплом параллельно, что является более гармоничным форматом интеграции.

Вопрос своевременности образовательных нагрузок остается дискуссионным во многих сферах. Педагоги и медики до сих пор ведут споры о том, в 6,5 или в 7 лет стоит отправлять ребенка в первый класс, чтобы избежать перегрузки нервной системы.

Психологическая готовность к восприятию сложных тем, включая геополитическое противостояние, также требует индивидуального подхода. Излишняя нагрузка на психику может быть так же вредна, как и деструктивные привычки. Специалисты предупреждают, что сегодня мозг превращается в кисель из-за чрезмерного потребления упрощенного контента, что снижает способность к анализу даже в привычной среде.

"В моем советском детстве курсы начальной военной подготовки проходили в старших классах — в 9–10-м. Это более разумно, потому что к этому возрасту мозг уже немного созревает и начинают появляться зачатки критического мышления. Ребенок становится способен осознанно воспринимать такую информацию, а не просто механически запоминать. Поэтому я считаю, что именно в этом возрасте подобные занятия могут быть наиболее оправданными", — заключила Резенова.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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