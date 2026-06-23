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Бедность крадет годы жизни: нехватка денег стала угрозой национального масштаба

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Дефицит финансовых ресурсов провоцирует ускоренный износ организма и преждевременное старение из-за хронического стресса и физиологического истощения, рассказала психолог Алиса Метелина. В специальном комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что низкий уровень достатка лишает человека возможности восстанавливать базовые биологические и психические силы.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

По словам специалиста, ключевым барьером на пути к долголетию становится невозможность соблюдения элементарных норм здорового образа жизни. Даже обладая необходимыми знаниями, человек в условиях бедности вынужден жертвовать отдыхом ради дополнительного заработка, что ведет к деградации внутренних ресурсов. При этом современные исследования подтверждают, что старение организма можно зафиксировать на генетическом уровне через оценку износа клеток.

Метелина выделила два определяющих фактора влияния бедности на биологический возраст. Первый — материальный: отсутствие доступа к качественному питанию и нехватка энергии для физической активности. Второй — психологический, связанный с постоянным чувством незащищенности.

"Человек, находящийся на черте бедности или за ней, обеспокоен одним базовым вопросом, с которого все начинается — это безопасность и выживание. В этом случае уровень кортизола в его организме постоянно держится на высоких отметках, значительно выше, чем у того, кто уверен в завтрашнем дне. Поэтому реакция на кортизол у каждого своя", — пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что хронически высокий уровень гормона стресса буквально отравляет системы организма. Это состояние часто сопровождается вспышками агрессии или, напротив, перерастает в апатию и бессилие. Ученые уже установили, что определенные нагрузки способны снизить кортизол, создавая естественный щит от внешней среды, однако у малоимущих слоев населения часто нет сил даже на минимальную двигательную активность.

Длительное нахождение в "гормональном коктейле" страха и безысходности провоцирует развитие тяжелых патологий. Психолог отметила, что люди, лишенные возможности испытывать радость и полноценно восстанавливаться, входят в группу риска по онкологическим заболеваниям. Нередко в таких условиях мозг отключается, снижая когнитивную продуктивность ради элементарного выживания.

"Человек вынужден думать о выживании постоянно — и днем, и вечером, и утром. Он непроизвольно возвращается к этой мысли, потому что испытывает много страха. Реакция на такую кортизольную угрозу — это бессилие, апатия и так называемая печаль. Человек находится в полудепрессивном состоянии: мы еще не можем констатировать депрессию, но у него стабильно пониженное настроение и чувство безысходности. В таком гормональном коктейле нормальный организм функционирует очень плохо", — подчеркнула Метелина.

В медицинской среде также указывают на то, что после определенного возрастного порога биологические ресурсы требуют специфического подхода, который сложно реализовать без финансовой стабильности. Метелина резюмировала, что массовое нахождение граждан за чертой бедности является проблемой национального масштаба, так как ведет к физическому увяданию населения. При этом важно помнить, что внутренняя психология долголетия и установки на жизнь играют не последнюю роль в том, как тело сопротивляется внешним невзгодам.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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