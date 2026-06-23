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Старость наступает внезапно: падение уровня особого белка открывает шлюзы для разрушения памяти

Здоровье » Здоровье и профилактика

Биологи из Университета Кейс Вестерн Резерв идентифицировали белок KLF4 как основной регулятор молодости человеческого мозга. Его дефицит разрушает гематоэнцефалический барьер — естественный щит, который защищает нейроны от токсинов и инфекций, циркулирующих в крови. Утрата этого молекулярного "замка" запускает каскад дегенеративных процессов: от хронического воспаления до резкого снижения памяти и когнитивных способностей, фактически превращая мозг взрослого человека в мозг старика за короткий срок.

Мозг человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

Гематоэнцефалический барьер: как работает внутренняя таможня мозга

Наш мозг — крайне чувствительный орган, требующий стерильных условий. Эту задачу выполняет гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — сложная система из эндотелиальных клеток, которые плотно выстилают внутреннюю поверхность сосудов. ГЭБ работает как строгое сито: он пропускает внутрь глюкозу и кислород, но блокирует путь вирусам, бактериям и агрессивным продуктам метаболизма. Кроме того, именно этот барьер отвечает за своевременную очистку тканей от "мусора" и регулирует приток крови к тем зонам, которые наиболее активны в данный момент.

"Гематоэнцефалический барьер — это не просто статичная стена, а динамическая система. Если его проницаемость нарушается, в мозг попадают вещества, вызывающие микроотеки и воспаление. На этом фоне даже стандартная диагностика здоровья может фиксировать изменения, характерные для ранней деменции", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Белок KLF4: молекулярный ключ к долголетию

Долгое время учёные не могли понять, почему с возрастом сосуды мозга становятся "дырявыми". Исследование, опубликованное в журнале PNAS, дало ответ: виной всему критическое снижение уровня белка KLF4. Выяснилось, что этот протеин контролирует целую сеть генов, отвечающих за плотность контактов между клетками сосудов и за иммунный ответ внутри черепной коробки. Когда KLF4 становится мало, эндотелий теряет свою целостность, а количество мелких капилляров, питающих нейроны, начинает стремительно сокращаться.

Что происходит, когда защита ломается

Эксперименты на биологических моделях показали пугающую скорость деградации. Мыши среднего возраста при искусственном подавлении KLF4 демонстрировали состояние мозга, типичное для дряхлых особей. У животных фиксировали высокий уровень окислительного стресса, повреждение структуры нейронов и выраженное нейровоспаление. На поведенческом уровне это проявлялось в резком росте тревожности и неспособности запоминать простые маршруты. Таким образом, падение уровня одного белка запускает процесс, который мы привыкли называть "естественным старением".

"Старение нервной системы часто начинается с сосудистых дефектов. Когда барьер изношен, мозг перестает адекватно реагировать на запросы нейронов в кровотоке. В итоге нарушается не только память, но и эмоциональный фон, возникают депрессивные состояния", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Перспективы терапии и профилактики

Открытие KLF4 дает врачам конкретную мишень для терапии. В отличие от аморфных понятий об "улучшении памяти", здесь речь идет о восстановлении физического барьера. Учёные предполагают, что поддержка активности этого белка поможет затормозить нейродегенерацию. В будущем это может избавить молодежь от тех рисков, которые сегодня подтверждают медицинские отчеты о росте заболеваемости среди нового поколения.

"Многие пытаются поддерживать мозг сомнительными методами, принимая БАДы, но научные работы напоминают — важна биодоступность и конкретный механизм действия. Так же, как коллаген требует особого подхода для усвоения, так и защита сосудов мозга должна быть научно обоснованной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Признак дефицита KLF4 Последствие для мозга
Проницаемость сосудов Проникновение токсинов и патогенов в нервную ткань
Снижение числа капилляров Кислородное голодание и дефицит питания нейронов
Окислительный стресс Массовая гибель нервных клеток и воспаление
Нарушение генов ГЭБ Утрата способности мозга к самоочищению

Ответы на популярные вопросы о старении мозга

Что такое гематоэнцефалический барьер?

Это специальный фильтр между кровью и мозгом, который состоит из сосудистых клеток. Он пропускает только нужные вещества и задерживает вредные.

Почему белок KLF4 так важен?

Он выполняет роль контролера: заставляет клетки сосудов плотно прилегать друг к другу и управляет "ремонтом" поврежденных участков защиты мозга.

К чему приведет открытие этого белка?

Теперь ученые смогут разрабатывать лекарства, которые будут повышать уровень KLF4, предотвращая деменцию и возрастную потерю памяти на молекулярном уровне.

Можно ли заметить старение ГЭБ самостоятельно?

Прямых симптомов нет, но на это указывают косвенные признаки: рост тревожности, заторможенность мышления и частые проблемы с концентрацией внимания.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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