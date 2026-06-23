Миллионы жизней вне опасности: обнаружена скрытая ахиллесова пята самых стойких микробов

Ученые обнаружили универсальное "слабое звено" у двух самых опасных возбудителей бактериальной диареи — кишечной палочки (ETEC) и шигелл. Открытие общей молекулярной мишени, которую патогены используют для прорыва защитного барьера кишечника, открывает путь к созданию первой комбинированной вакцины. Это может предотвратить сотни миллионов случаев заражения ежегодно и радикально снизить детскую смертность, особенно в регионах, где доступ к чистой воде ограничен.
В течение десятилетий разработка эффективной вакцины против энтеротоксигенной кишечной палочки и шигелл заходила в тупик. Основная проблема заключалась в высокой изменчивости поверхностных молекул бактерий, которые постоянно мутируют, "убегая" от иммунного ответа. Однако исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что у этих патогенов есть общий механизм проникновения в организм.
Оказалось, что бактерии используют группу родственных ферментов — EatA у кишечной палочки, а также SepA и Pic у шигелл — для расщепления муцина, основного белка защитной слизи кишечника. Этот слой служит физическим барьером, не пускающим микробы к живым клеткам. Разрушая его, патогены получают возможность выделять токсины напрямую в ткани, вызывая тяжелое обезвоживание. Блокировка этого "взлома" может остановить инфекцию в самом начале, не затронув полезную микрофлору, что особенно важно, когда правильное пищеварение становится залогом выживания организма.
"Обнаружение ферментов-ключей кардинально меняет подход к профилактике. Вместо того чтобы пытаться угнаться за постоянно меняющейся оболочкой бактерии, мы можем нацелиться на её функциональный инструмент, без которого заражение технически невозможно", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале PNAS, ученые проанализировали образцы крови пациентов из Бангладеш и добровольцев, перенесших инфекцию. С помощью криоэлектронной микроскопии эксперты из Университета Миссури детально изучили, как иммунная система борется с патогенами. Выяснилось, что некоторые антитела способны распознавать один и тот же участок во всех трех типах ферментов (EatA, SepA и Pic).
Это означает, что один тип защитного белка может "выключить" механизмы проникновения сразу у нескольких видов опасных бактерий. Часто первичные симптомы таких инфекций путают с обычной усталостью или интоксикацией, хотя иногда неврологические последствия ОРВИ и других болезней могут маскировать реальную причину недомогания. Создание вакцины на основе этой общей мишени позволит заранее "обучить" иммунитет распознавать ферменты-взломщики.
"В медицине критически важно найти механизм, который не меняется в процессе эволюции вируса или бактерии. Идентификация стабильного участка в структуре ферментов — это фактически готовая инструкция для создания универсального препарата", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
|Патоген / Фермент
|Механизм поражения
|Кишечная палочка
|Разрушает муциновый слой, открывая путь токсинам
|Шигелла
|Вызывает воспаление через деградацию защитной слизи
|Общая мишень
|Схожий участок во всех ферментах для связывания антител
Актуальность исследования подтверждается не только статистикой по развивающимся странам. Вспышки кишечной палочки регулярно фиксируются в США и Европе из-за зараженных продуктов питания. При этом врачи часто сталкиваются с проблемой диагностики штаммов и растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам. Вакцинация могла бы решить эту проблему превентивно. Пока идет разработка, специалисты напоминают о важности осознанного подхода к здоровью: от умения читать секреты продуктовых этикеток до соблюдения режимов питания.
"Разработка вакцины — процесс длительный, но наличие конкретной генетической и структурной цели сокращает путь в разы. Это большой шаг вперед в борьбе с инфекциями, которые до сих пор забирают тысячи жизней детей по всему миру", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Главная причина — высокая изменчивость наружной оболочки микробов. Традиционные вакцины пытались атаковать эти переменчивые части, но патогены быстро "переодевались", ускользая от антител.
Прежде всего, препарат предназначен для детей в странах с низким уровнем санитарии и путешественников. Также вакцина поможет снизить нагрузку на здравоохранение при вспышках пищевых отравлений.
Фермент действует как химические ножницы, разрезая защитную слизь кишечника. Без этого барьера бактерия получает доступ к мембранам клеток и впрыскивает в них ядовитые токсины.
Вакцина предотвращает само начало болезни. Это лучший способ борьбы с патогенами, так как он не провоцирует развитие супербактерий, устойчивых к лекарствам.
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