Миллионы жизней вне опасности: обнаружена скрытая ахиллесова пята самых стойких микробов

Ученые обнаружили универсальное "слабое звено" у двух самых опасных возбудителей бактериальной диареи — кишечной палочки (ETEC) и шигелл. Открытие общей молекулярной мишени, которую патогены используют для прорыва защитного барьера кишечника, открывает путь к созданию первой комбинированной вакцины. Это может предотвратить сотни миллионов случаев заражения ежегодно и радикально снизить детскую смертность, особенно в регионах, где доступ к чистой воде ограничен.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Микромир под микроскопом

Ферменты-взломщики: как микробы обходят защиту

В течение десятилетий разработка эффективной вакцины против энтеротоксигенной кишечной палочки и шигелл заходила в тупик. Основная проблема заключалась в высокой изменчивости поверхностных молекул бактерий, которые постоянно мутируют, "убегая" от иммунного ответа. Однако исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что у этих патогенов есть общий механизм проникновения в организм.

Оказалось, что бактерии используют группу родственных ферментов — EatA у кишечной палочки, а также SepA и Pic у шигелл — для расщепления муцина, основного белка защитной слизи кишечника. Этот слой служит физическим барьером, не пускающим микробы к живым клеткам. Разрушая его, патогены получают возможность выделять токсины напрямую в ткани, вызывая тяжелое обезвоживание. Блокировка этого "взлома" может остановить инфекцию в самом начале, не затронув полезную микрофлору, что особенно важно, когда правильное пищеварение становится залогом выживания организма.

"Обнаружение ферментов-ключей кардинально меняет подход к профилактике. Вместо того чтобы пытаться угнаться за постоянно меняющейся оболочкой бактерии, мы можем нацелиться на её функциональный инструмент, без которого заражение технически невозможно", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Антитела против "универсального ключа"

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале PNAS, ученые проанализировали образцы крови пациентов из Бангладеш и добровольцев, перенесших инфекцию. С помощью криоэлектронной микроскопии эксперты из Университета Миссури детально изучили, как иммунная система борется с патогенами. Выяснилось, что некоторые антитела способны распознавать один и тот же участок во всех трех типах ферментов (EatA, SepA и Pic).

Это означает, что один тип защитного белка может "выключить" механизмы проникновения сразу у нескольких видов опасных бактерий. Часто первичные симптомы таких инфекций путают с обычной усталостью или интоксикацией, хотя иногда неврологические последствия ОРВИ и других болезней могут маскировать реальную причину недомогания. Создание вакцины на основе этой общей мишени позволит заранее "обучить" иммунитет распознавать ферменты-взломщики.

"В медицине критически важно найти механизм, который не меняется в процессе эволюции вируса или бактерии. Идентификация стабильного участка в структуре ферментов — это фактически готовая инструкция для создания универсального препарата", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Патоген / Фермент Механизм поражения Кишечная палочка Разрушает муциновый слой, открывая путь токсинам Шигелла Вызывает воспаление через деградацию защитной слизи Общая мишень Схожий участок во всех ферментах для связывания антител

Перспективы новой стратегии иммунизации

Актуальность исследования подтверждается не только статистикой по развивающимся странам. Вспышки кишечной палочки регулярно фиксируются в США и Европе из-за зараженных продуктов питания. При этом врачи часто сталкиваются с проблемой диагностики штаммов и растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам. Вакцинация могла бы решить эту проблему превентивно. Пока идет разработка, специалисты напоминают о важности осознанного подхода к здоровью: от умения читать секреты продуктовых этикеток до соблюдения режимов питания.

"Разработка вакцины — процесс длительный, но наличие конкретной генетической и структурной цели сокращает путь в разы. Это большой шаг вперед в борьбе с инфекциями, которые до сих пор забирают тысячи жизней детей по всему миру", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кишечных инфекциях

Почему против этих бактерий до сих пор не было вакцины?

Главная причина — высокая изменчивость наружной оболочки микробов. Традиционные вакцины пытались атаковать эти переменчивые части, но патогены быстро "переодевались", ускользая от антител.

Кого в первую очередь защитит новая разработка?

Прежде всего, препарат предназначен для детей в странах с низким уровнем санитарии и путешественников. Также вакцина поможет снизить нагрузку на здравоохранение при вспышках пищевых отравлений.

Как фермент помогает бактерии вызвать диарею?

Фермент действует как химические ножницы, разрезая защитную слизь кишечника. Без этого барьера бактерия получает доступ к мембранам клеток и впрыскивает в них ядовитые токсины.

Может ли вакцина заменить антибиотики?

Вакцина предотвращает само начало болезни. Это лучший способ борьбы с патогенами, так как он не провоцирует развитие супербактерий, устойчивых к лекарствам.

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