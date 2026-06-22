Уже не просто пухлые щёчки, а диагноз: почему лишний вес у школьников стал угрозой века

Академик РАН Лео Бокерия назвал детское ожирение серьезной угрозой, характерной для современного глобального сообщества. По словам кардиохирурга, главными провокаторами избыточного веса у молодых людей стали повсеместная доступность фастфуда и катастрофический дефицит движения. Разбираемся, как школы пытаются переломить тревожную тенденцию, и чем рискуют родители, закрывая глаза на лишние килограммы у ребенка.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Школьники

Почему дети набирают лишний вес

Основной удар по метаболизму наносит сочетание несбалансированного питания и сидячего образа жизни. Многие школьники проводят большую часть свободного времени перед экранами гаджетов, что само по себе становится опасной привычкой, требующей обсуждения влияния цифровых устройств на здоровье. Отсутствие регулярной активности замедляет обменные процессы, а неконтролируемое употребление калорийной пищи лишь усугубляет ситуацию.

"Основная проблема заключается в том, что современный ребенок тратит гораздо меньше энергии, чем получает из продуктов глубокой переработки. Это нарушает природный баланс и ведет к системным сбоям в работе организма", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Положительные сдвиги в школьном питании

Несмотря на тревожную статистику, профильные ведомства фиксируют определенные успехи в решении проблемы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в России удалось остановить прогрессирование ожирения среди детей начальных классов. Положительный эффект стал результатом масштабного государственного проекта по организации бесплатного питания в школах. Изменение меню и контроль состава продуктов помогли детям снизить потребление соли и добавленного сахара.

"Улучшение рациона в образовательных учреждениях — это стратегический шаг. Когда ребенок привыкает к здоровой пище с ранних лет, он начинает неосознанно избегать продуктов с избытком сахара и скрытых веществ, вызывающих привыкание", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ранее представители системы здравоохранения отмечали, что рост числа выявленных патологий, в том числе связанных с эндокринной системой, во многом объясняется повышением доступности качественной диагностики. Регулярные профилактические осмотры помогают заметить проблему на начальном этапе, когда коррекция образа жизни еще дает максимально быстрый результат.

"Родителям стоит насторожиться, если ребенок теряет интерес к прогулкам и активным играм. Игнорирование этого симптома может привести к опасным последствиям, включая раннюю гипертонию и другие нарушения работы сердечно-сосудистой системы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Факторы риска и их последствия

Фактор риска Последствия Сидячий образ жизни Снижение метаболизма и слабый мышечный корсет Избыток переработанных продуктов Риск диабета и нарушения обмена веществ Дефицит физической активности Повышенная нагрузка на сердце и суставы

Ответы на популярные вопросы о детском ожирении

Действительно ли ситуация стала критической?

Академик Лео Бокерия классифицирует ситуацию как угрожающую, так как тренд носит глобальный характер и затрагивает детей по всему миру из-за смены стиля жизни.

Что помогает школьникам справляться с лишним весом?

Государственные меры по улучшению качества школьного питания, включая контроль уровня сахара и соли, показывают положительную динамику в начальной школе.

Влияют ли гаджеты на физическое состояние детей?

Безусловно. Длительное времяпрепровождение перед мониторами лишает детей необходимой нагрузки, что приводит к гиподинамии и постепенному набору массы.

Как родителям понять, что пора к врачу?

Любые изменения в пищевом поведении или резкий спад интереса к физической активности — это повод для планового обследования у эндокринолога или педиатра.

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