Любимая футболка может довести до теплового удара: эти ткани устроят ад в жару

Собираясь на прогулку в знойный день, мы привычно натягиваем легкую футболку и шорты, рассчитывая на спасительную прохладу. Но вместо этого уже через полчаса получаем эффект бани и раздражение на коже. Какие ткани вредят организму и как пересобрать летний гардероб, чтобы гарантированно защитить себя от перегрева и дерматитов?

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Как состав ткани влияет на перегрев

Медицинские эксперты констатируют: синтетика значительно проигрывает натуральным волокнам в гигроскопичности и воздухопроницаемости. Когда человек потеет, натуральная ткань впитывает влагу и позволяет ей испаряться, охлаждая поверхность тела. Синтетические же материалы блокируют этот процесс. Исключение составляет только высокотехнологичная спортивная одежда, имеющая специальную структуру плетения нитей для принудительной вентиляции.

"Синтетическая одежда в жару создает вокруг тела слой застойного влажного воздуха. Это препятствует нормальному теплообмену, из-за чего организм лишается своего главного механизма защиты — охлаждения через испарение пота", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

В условиях повышенной влажности и температуры на коже формируется идеальная среда для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. Это особенно опасно в периоды, когда финансовые приоритеты заставляют людей выбирать более дешевые, но менее качественные вещи, не учитывая долгосрочные риски для здоровья.

Дерматологические последствия и группы риска

Закупорка протоков потовых желез под плотным слоем полиэстера или нейлона часто приводит к развитию потницы — зудящей сыпи. Однако это лишь верхушка айсберга. Постоянное трение влажной ткани о кожу провоцирует появление опрелостей и контактного дерматита. Для пациентов с хроническими диагнозами, такими как экзема или псориаз, ношение синтетики в знойный день практически гарантированно оборачивается обострением заболевания.

"Повышенная влажность под одеждой размягчает роговой слой эпидермиса, делая его беззащитным перед инфекциями. Если у человека уже есть акне или атопический дерматит, синтетика спровоцирует воспалительный процесс", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Организм в жару и так работает на пределе возможностей, поэтому любые дополнительные факторы стресса, будь то неправильное питание или нарушение метаболизма при диабете, только усугубляют реакцию кожи на некачественный текстиль.

Ловушка синтетических головных уборов

Особую осторожность следует проявлять при выборе летних головных уборов. Панамы и кепки из плотных искусственных нитей вместо защиты создают эффект "термоса". Накопление тепла под шляпой прямо коррелирует с риском теплового удара, так как голова является зоной интенсивного кровоснабжения и теплоотдачи. Плохая вентиляция в этой области быстро приводит к ощущению дурноты, головной боли и зуду кожи головы.

Ткань Влияние на организм в жару Натуральный хлопок/лен Обеспечивают свободную циркуляцию воздуха, быстро впитывают влагу Обычная синтетика Задерживает тепло, способствует размножению бактерий, повышает риск перегрева Спортивная микрофибра Спроектирована для отвода пота, допустима при активных нагрузках

Ответы на популярные вопросы о выборе одежды

Как распознать опасную синтетику, если на этикетке указан смесовый состав?

Допустимым считается содержание синтетических волокон до 15-20% — это помогает вещи держать форму. Если полиэстера больше половины, такая ткань в жару будет работать как полиэтиленовая пленка.

Может ли синтетическая кепка заменить зонт от солнца?

Нет, плотная синтетика на голове увеличивает риск теплового удара за счет отсутствия отвода лишнего тепла. Лучше выбрать широкополую соломенную шляпу или качественный хлопок с перфорацией.

Почему после дня в синтетике появляется зуд, даже если нет покраснений?

Это может быть начальной стадией раздражения нервных окончаний из-за изменения pH кожи под воздействием запертого пота. Это сигнал к немедленной смене гардероба.

Безопасна ли синтетика для детей в летний период?

Кожа ребенка тоньше и нежнее взрослой, а система терморегуляции несовершенна. Для детей синтетика в зной категорически противопоказана, так как перегрев у них наступает значительно быстрее.

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