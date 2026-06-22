Маркетинговая ловушка в аптечке: как приём ферментов горстями превращает поджелудочную в балласт

Аптечные прилавки забиты ферментными препаратами. Их принимают горстями при любом признаке переедания. Мезим, Креон, Фестал — этот список стал неотъемлемой частью домашней медицины. Однако за яркими упаковками скрывается маркетинг, а не истинная потребность организма. Разберемся, зачем мы глотаем панкреатин и почему ваш желудок не нуждается в этой "поддержке".

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Панкреатин: чудо-таблетка или плацебо?

Действующее вещество большинства ферментных средств — панкреатин. Это вытяжка из поджелудочной железы животных, содержащая ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов. Идея проста: если ваша железа не справляется с объемом съеденного, добавим "внешнего помощника". Наука настроена скептично.

Разовая порция панкреатина после праздничного застолья — это попытка обмануть физиологию. Организм обладает колоссальными адаптивными возможностями. Вместо того чтобы наладить здоровое питание, человек выбирает путь наименьшего сопротивления. Регулярный прием ферментов без назначения врача — прямой путь к функциональным расстройствам ЖКТ.

"Ферментные препараты — это лекарства, а не БАДы для облегчения совести после жирного ужина. Бесконтрольное их использование притупляет естественную работу поджелудочной железы", — предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Почему реклама вводит в заблуждение

Слоган "для желудка незаменим" — маркетинговый оксюморон. Физиология пищеварения устроена жестко: ферменты поджелудочной железы работают исключительно в тонком кишечнике. В кислой среде желудка большинство панкреатических ферментов просто деактивируются, не принося никакой пользы органу.

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Реальные проблемы с пищеварением, такие как ГЭРБ или гастрит, требуют диагностики, а не самолечения таблетками, купленными из-за навязчивых объявлений. Проблемы с кишечником часто кроются глубже, чем просто недостаток ферментов.

Ловушка зависимости для вашей поджелудочной

Поджелудочная железа — это не "фильтр", который загрязняется, а орган, адаптирующийся к нагрузкам. При длительном поступлении ферментов извне она начинает "лениться". Вы снижаете собственную секрецию, загоняя себя в порочный круг.

"Пациенты часто путают ситуативный дискомфорт с серьезной ферментативной недостаточностью. Самостоятельная коррекция рациона — это первое, с чего стоит начать, прежде чем тянуться к аптечке", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Когда на самом деле нужны ферменты

Существуют протоколы терапии при хроническом панкреатите и других экзокринных недостаточностях. Там дозировка рассчитывается исходя из клинической картины, состояния сосудов и уровня метаболизма. Врачи не назначают панкреатин "на глазок".

Ответы на популярные вопросы о панкреатине

Почему возникает тяжесть после еды?

Причин множество: от избытка жирной пищи до скрытых заболеваний ЖКТ.

Нужно ли пить ферменты ежедневно для профилактики?

Нет, это вредит собственной секреторной функции организма.

Отличается ли дорогой препарат от дешевого?

Ключевую роль играет не цена, а форма выпуска и качество кишечнорастворимой оболочки.

Может ли панкреатин спровоцировать диарею?

Длительный прием без показаний нарушает естественный баланс пищеварения.

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"Не доверяйте рекламе. Если пищеварение дает сбой чаще, чем раз в несколько месяцев — это повод для осмотра у гастроэнтеролога, а не для похода в аптеку за очередной порцией рекламируемого фермента", — резюмировала врач-терапевт Анна Кузнецова.