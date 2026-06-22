Аптечные прилавки забиты ферментными препаратами. Их принимают горстями при любом признаке переедания. Мезим, Креон, Фестал — этот список стал неотъемлемой частью домашней медицины. Однако за яркими упаковками скрывается маркетинг, а не истинная потребность организма. Разберемся, зачем мы глотаем панкреатин и почему ваш желудок не нуждается в этой "поддержке".
Действующее вещество большинства ферментных средств — панкреатин. Это вытяжка из поджелудочной железы животных, содержащая ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов. Идея проста: если ваша железа не справляется с объемом съеденного, добавим "внешнего помощника". Наука настроена скептично.
Разовая порция панкреатина после праздничного застолья — это попытка обмануть физиологию. Организм обладает колоссальными адаптивными возможностями. Вместо того чтобы наладить здоровое питание, человек выбирает путь наименьшего сопротивления. Регулярный прием ферментов без назначения врача — прямой путь к функциональным расстройствам ЖКТ.
"Ферментные препараты — это лекарства, а не БАДы для облегчения совести после жирного ужина. Бесконтрольное их использование притупляет естественную работу поджелудочной железы", — предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Слоган "для желудка незаменим" — маркетинговый оксюморон. Физиология пищеварения устроена жестко: ферменты поджелудочной железы работают исключительно в тонком кишечнике. В кислой среде желудка большинство панкреатических ферментов просто деактивируются, не принося никакой пользы органу.
|Маркетинговый миф
|Медицинская реальность
|"Незаменим для желудка"
|Ферменты работают в кишечнике
|"Помощь при переедании"
|Маскировка симптомов без устранения причины
Реальные проблемы с пищеварением, такие как ГЭРБ или гастрит, требуют диагностики, а не самолечения таблетками, купленными из-за навязчивых объявлений. Проблемы с кишечником часто кроются глубже, чем просто недостаток ферментов.
Поджелудочная железа — это не "фильтр", который загрязняется, а орган, адаптирующийся к нагрузкам. При длительном поступлении ферментов извне она начинает "лениться". Вы снижаете собственную секрецию, загоняя себя в порочный круг.
"Пациенты часто путают ситуативный дискомфорт с серьезной ферментативной недостаточностью. Самостоятельная коррекция рациона — это первое, с чего стоит начать, прежде чем тянуться к аптечке", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.
Существуют протоколы терапии при хроническом панкреатите и других экзокринных недостаточностях. Там дозировка рассчитывается исходя из клинической картины, состояния сосудов и уровня метаболизма. Врачи не назначают панкреатин "на глазок".
Причин множество: от избытка жирной пищи до скрытых заболеваний ЖКТ.
Нет, это вредит собственной секреторной функции организма.
Ключевую роль играет не цена, а форма выпуска и качество кишечнорастворимой оболочки.
Длительный прием без показаний нарушает естественный баланс пищеварения.
"Не доверяйте рекламе. Если пищеварение дает сбой чаще, чем раз в несколько месяцев — это повод для осмотра у гастроэнтеролога, а не для похода в аптеку за очередной порцией рекламируемого фермента", — резюмировала врач-терапевт Анна Кузнецова.
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.