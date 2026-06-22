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Яйца — враг или помощник сосудов? Современный взгляд на пользу продукта после 60

Здоровье

Десятилетиями куриные яйца клеймили как главный источник лишнего холестерина и причину проблем с сосудами. На практике же выяснилось, что этот продукт зря исключали из рациона пожилых людей, ведь он помогает поддерживать плотность мышц и работу мозга. Тезис о вреде яичного желтка сегодня считается устаревшим заблуждением, которое мешает организму получать необходимые дефицитные элементы.

Корзина с яйцами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Корзина с яйцами

Мифы о холестерине и реальное положение дел

Страх перед яичницей на завтрак основывался на убеждении, что пищевой холестерин напрямую превращается в бляшки внутри артерий. Однако печень человека синтезирует до 80% холестерина самостоятельно, и когда он поступает с едой, внутреннее производство просто замедляется. На состояние сердечно-сосудистой системы гораздо сильнее влияет избыток простых углеводов и общее закисление организма, чем пара яиц всмятку.

"Яйца — это золотой стандарт белка, который усваивается организмом почти на сто процентов. Для людей старшего возраста это самый простой и дешевый способ профилактики саркопении, то есть возрастной потери мышечной ткани", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для защиты сосудов важно следить за общим качеством питания и уровнем воспаления. Если в тарелке регулярно оказывается скрытый сахар, риск поражения тканей возрастает кратно, и в такой ситуации грешить на яйца бессмысленно. Гораздо полезнее обратить внимание на жирные кислоты и витамины, которыми богат желток.

Почему после 60 лет белок критически важен

С возрастом тело начинает неохотно усваивать строительный материал для клеток. Тот самый секрет долголетия и бодрости часто кроется в достаточном количестве аминокислот. Яйца содержат холин, который необходим для синтеза ацетилхолина — вещества, отвечающего за передачу нервных импульсов и память. Это делает их важным вариантом для поддержки когнитивных функций.

Компонент Влияние после 60 лет
Лецитин Защищает клетки печени и нервные оболочки
Лютеин Препятствует возрастной дегенерации сетчатки глаза
Витамин D Помогает кальцию укреплять кости

Многие пожилые люди жалуются на плохой сон, не подозревая, что питание напрямую связано с ночным отдыхом. Неправильный баланс макронутриентов может провоцировать резкий сбой в обмене веществ, из-за чего человек просыпается посреди ночи в тревожном состоянии. Своевременный легкий белковый ужин в этом плане гораздо экологичнее снотворных.

"Если у человека нет аллергии или камней в желчном пузыре в стадии обострения, одно яйцо в день — это безопасная норма. Желток содержит фосфолипиды, которые способствуют правильному оттоку желчи, что критично для пищеварения в зрелом возрасте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Безопасная порция и правила употребления

Индивидуальная реакция на продукт зависит от активности. Регулярное решение добавить в свою жизнь хотя бы прогулки помогает организму лучше распоряжаться полученными калориями. При физической нагрузке яйца превращаются в топливо, а не в лишние сантиметры на талии.

"Сбалансированное питание — это не отказ от продуктов, а умение их сочетать. Яйца лучше употреблять с большим количеством овощей и зелени, чтобы клетчатка помогала выводить излишки жиров", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о яйцах

Повышают ли яйца риск инфаркта?

Современные мета-анализы не подтверждают прямой связи между употреблением 5-7 яиц в неделю и риском сердечных катастроф у здоровых людей. На риск больше влияют курение и лишний вес.

Как лучше готовить яйца для пользы сердца?

Наиболее полезными считаются яйца пашот или сваренные всмятку. Жарение на сливочном масле или с беконом добавляет лишние насыщенные жиры, что действительно может перегрузить сосуды.

Нужно ли отделять белок от желтка?

Для людей после 60 лет в этом нет смысла. Почти все витамины и полезные жиры сосредоточены именно в желтке, а в белке содержатся нужные протеины. Продукт лучше работает целиком.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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