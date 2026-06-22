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От стресса до спокойствия — всего 5 минут: техника дыхания, которая работает безотказно

Здоровье

Когда стресс становится фоновым шумом, тело начинает подавать сигналы через зажатые плечи и сбивчивый ритм сердца. Обычное дыхание, которое происходит на автомате, в такие моменты становится поверхностным и частым. На деле же выходит, что самый доступный способ вернуть самообладание — это взять управление вдохами на себя. Короткая пятиминутная практика способна заменить аптечные средства, если понимать, как работают биологические рычаги расслабления.

Стрессоустойчивость на работе
Фото: freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стрессоустойчивость на работе

Как мозг реагирует на глубокий вдох

Организм воспринимает затяжной выдох как команду к отбою тревоги. В этот момент включается парасимпатическая нервная система, которая гасит выработку кортизола. Если смотреть на вещи проще, то ритмичное насыщение крови кислородом позволяет мозгу выйти из режима выживания. Такое решение помогает сбросить напряжение без внешних стимуляторов.

"Дыхательные упражнения — это база доказательной медицины в борьбе с паническими атаками. Когда мы осознанно замедляем ритм, блуждающий нерв передает сигнал в центры мозга, отвечающие за покой. Это физика, а не мистика", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Важный нюанс: стабильность пульса напрямую зависит от глубины вдоха. При стрессе грудная клетка зажимается, а диафрагма перестает двигаться в полную силу. Исправить это можно принудительно, используя счет. С этим стоит быть аккуратнее в первый раз, чтобы не вызвать легкое головокружение от непривычки.

Техника 4-7-8 — пошаговое руководство

Метод считается золотым стандартом для быстрого засыпания или снятия острого приступа гнева. Алгоритм не требует подготовки и специального места. На практике видно, что достаточно четырех повторов, чтобы почувствовать характерную тяжесть в руках и расслабление мышц лица. Подобный вариант тренировки внимания полезен в любой обстановке.

Этап упражнения Длительность и смысл
Вдох носом 4 секунды. Наполнение нижних отделов легких.
Задержка 7 секунд. Насыщение крови кислородом.
Выдох ртом 8 секунд. Активное расслабление нервных окончаний.

"Дыхание по схеме — это своеобразный предохранитель для психики. Оно переключает фокус с внешнего страха на внутренние ощущения, помогая человеку заземлиться. В сочетании с нормализацией питания и сна это дает отличный результат", — объяснил специально для Pravda.Ru психолог Осипова Надежда.

Привычка делать паузу перед сложным разговором или после рабочего дня меняет структуру дня. Если вовремя заметить нарастающую тревогу, купировать её можно за считаные минуты. Главное — не ждать чуда от одного раза, а сделать это регулярной гигиеной ума. Иногда даже такая маленькая деталь самоконтроля помогает сохранить здоровье на годы.

"Важно понимать, что дыхание не лечит клиническую депрессию или тяжелые тревожные расстройства. Это инструмент первой помощи. Если тревога мешает жить постоянно, пора обращаться за серьезной поддержкой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын

Ответы на популярные вопросы о дыхательных практиках

Можно ли делать упражнение во время ходьбы?

Лучше остановиться или присесть. Эффективность метода 4-7-8 выше, когда тело неподвижно, а позвоночник прямой. В движении сложнее выдерживать нужные интервалы без одышки.

Почему при вдохе кружится голова?

Это происходит из-за временного перебора кислорода (гипервентиляции). Если возник дискомфорт, нужно сократить время задержки дыхания или просто подышать в обычном темпе одну-две минуты.

Поможет ли это при бессоннице?

Да, медленный выдох на 8 счетов имитирует дыхание спящего человека. Это обманывает мозг, заставляя его быстрее переходить в стадию засыпания.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, психолог Осипова Надежда, врач-невролог Артём Синицын
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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