ОРВИ оставляет след в голове: многие не догадываются об этом, пока не начинают засыпать стоя

Нарколепсия развивается из-за необратимой гибели нейронов, отвечающих за выработку орексина, а спусковым крючком для патологии зачастую становятся вирусные инфекции, рассказала Pravda.Ru врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко. Эксперт пояснила, что рост числа диагнозов в последнее время связан не только с биологическими факторами, но и с повышением осведомленности населения о симптомах редкого недуга.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Ранее SHOT ПРОВЕРКА соощила, что в России фиксируется аномальный всплеск жалоб на внезапные засыпания в разгар рабочего дня или во время разговора. По предварительным оценкам, к 2025 году количество обращений с подозрением на нарколепсию выросло на 75%. При этом врачи напоминают, что патология считается редкой и в норме встречается лишь у 2–10 человек на 10 тысяч населения.

По словам Завалко, заболевание имеет аутоиммунную природу и базируется на генетической предрасположенности. Носителем специфического антигена HLA является значительное число людей, однако болезнь проявляется лишь у трети из них под воздействием внешних триггеров. В роли таких факторов часто выступают ОРВИ, грипп штамма H1N1 или специфическая вакцинация.

Когда клетки, синтезирующие орексин, погибают, мозг теряет способность стабильно удерживать состояние бодрствования. Это приводит к так называемым императивным засыпаниям, которым невозможно сопротивляться. Специфическим симптомом также является катаплексия — внезапная потеря мышечного тонуса при сильных эмоциях. Примечательно, что даже при дневной сонливости ночной отдых таких пациентов становится фрагментированным. Специалисты подчеркивают, что фрагментарные сигналы гаджетов по утрам только усугубляют дезориентацию организма при подобных нарушениях.

"Когда клетки с орексином гибнут, у человека нарушаются механизмы поддержания бодрствования, и он начинает резко переходить из состояния бодрствования в сон со сновидениями. При этом ночной сон также становится нестабильным: помимо выраженной дневной сонливости с императивными засыпаниями, которым человек не может сопротивляться, появляются частые ночные пробуждения", — отметила Завалко.

Случаи гиперсомнии часто требуют дифференциальной диагностики, так как избыточная сонливость может указывать на апноэ, депрессию или иные сбои в работе ЦНС. Подобные нарушение режима сна нередко маскируются под нарколепсию в сознании пациентов, начитавшихся популярной литературы и блогов. Врачи отмечают, что из-за обилия информации люди стали чаще заниматься самодиагностикой, принимая за редкую патологию обычную усталость. Нередко такая самодиагностика опасности приводит к тому, что в клиники обращаются здоровые люди, опасающиеся за свое ментальное благополучие.

"Сейчас, когда информации стало больше, люди чаще обращаются к врачам по поводу этого заболевания. Причем обращаются не только пациенты с нарколепсией, как раньше, но и те, кто принимает свое состояние за нарколепсию, хотя на самом деле это не так. Поэтому, на мой взгляд, случаев самой нарколепсии стало не больше, но значительно выросло число тех, кто ошибочно считает, что болен ею", — пояснила сомнолог.

Лабораторное подтверждение диагноза проводится с помощью полисомнографии и множественного теста латенции сна. Статистически заболеваемость остается на низком уровне, несмотря на локальные вспышки в отдельных странах. Врачи указывают, что даже значительный процентный рост выявляемости не делает патологию массовой.

Тем не менее пренебрежение гигиеной отдыха критично, так как сбитый режим сна провоцирует развитие долгосрочных дегенеративных процессов. Для точного анализа состояния мозга медицина использует МРТ, особенно если есть подозрение, что аутоиммунные заболевания начали атаковать нервную систему.

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