Популярный перекус может сыграть против организма: простое правило спасает живот от вздутия

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Здоровье

Молочные продукты являются уникальными природными композитами, способными почти полностью закрыть потребности организма в нутриентах, заявила диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что именно сбалансированное сочетание белков, жиров, углеводов и витаминов делает такие продукты незаменимым элементом рациона.

Творог зернистый с миске
Фото: https://pixabay.com by DianaLavrova is licensed under Free
Творог зернистый с миске

По словам специалиста, молочная продукция выступает важнейшим источником кальция и микроэлементов, особенно необходимых в периоды повышенной нагрузки на организм. Это актуально при остеопорозе или во время реабилитации после истощающих заболеваний. Самодостаточность состава подтверждается тем, что молоко является базовым питанием для детей первого года жизни. Вместе с тем высокая биологическая ценность требует соблюдения определенных правил употребления.

"Мы должны понимать, что молоко и другие жидкие молочные продукты являются основным питанием для детей первого года жизни. Этот факт говорит о том, что продукт самодостаточен и содержит все необходимое в нужных соотношениях и количествах. А поскольку он самодостаточен, он не сочетается и не комбинируется с другими продуктами и ингредиентами. Конечно, мы можем смешивать его с кефиром, ряженкой, йогуртом, но мы понимаем, что это не нужно — такое смешивание увеличивает калорийность, меняет кислотность и полностью изменяет функцию продукта", — отметила Гончарова.

Для сохранения терапевтического эффекта диетологи рекомендуют рассматривать такие продукты как отдельную трапезу. Например, правильный завтрак на основе ферментированных продуктов не стоит дополнять другими блюдами. Это позволяет избежать конфликта ингредиентов и обеспечивает лучшее усвоение питательных веществ.

Согласно врачебной практике, оптимально употреблять молоко или кефир в качестве перекуса или легкого ужина. Между молочным приемом пищи и другими продуктами желательно выдерживать паузу в два часа. Подобный график часто применяется в лечебных стационарах и детских садах для формирования здорового пищеварения. Стоит учитывать, что вздутие живота может возникать именно из-за некорректного сочетания продуктов, а не из-за их свойств.

"Когда мы разносим прием молочных продуктов и других продуктов питания на два часа, мы обеспечиваем оптимальное всасывание всех полезных ингредиентов и исключаем явления пищевой непереносимости, связанные с их сочетанием. Поэтому молочные продукты должны быть в рационе каждого человека, за исключением тех, у кого есть непереносимость казеина или лактозы", — добавила Гончарова.

При этом современные исследования показывают, что ферментированные напитки способны предотвращать возрастные изменения ЖКТ и поддерживать микрофлору. Однако даже при всей пользе важно соблюдать меру в жирах: избыточное сливочное масло в рационе может нести риски для здоровья сосудов. Также важно помнить, что в летний период популярная окрошка на кефире требует строгого соблюдения температурного режима хранения, чтобы избежать пищевых отравлений.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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