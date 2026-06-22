Этот нехитрый способ заставляет мозг перезагрузиться: апатия начинает отступать после первого шага

Одиночные визиты в кинотеатры могут стать эффективным инструментом борьбы с социальной изоляцией и апатией, считает семейный системный психолог Алена Леонова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что подобная активность заставляет человека покидать замкнутое пространство, стимулируя двигательную и социальную активность.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди в кинотеатре

По словам специалиста, смена обстановки крайне важна для профилактики подавленных состояний. Выход из дома подразумевает не только прогулку, но и минимальное взаимодействие с окружающими, будь то покупка билета в кассе или нахождение в зрительном зале.

При депрессивных расстройствах воля человека парализована, а интерес к окружающему миру исчезает. Готовность отправиться в кино даже без компании свидетельствует о наличии внутренней мотивации, которая необходима для восстановления психического равновесия. При этом врачи напоминают, что дефицит живых эмоций серьезно подрывает защитные силы организма.

"Человек меняет обстановку — он куда-то идет, отправляется в поездку или просто выходит из привычной среды, и по дороге у него появляются новые впечатления, новые эмоции, он набирается ими, переключается. Это очень важно, потому что депрессия характерна как раз тем, что человек никуда не хочет идти, не выходит из дома, не хочет никаких новых впечатлений, ему ничего не интересно, его ничего не радует, он замыкается в себе и в своем состоянии. А смена обстановки позволяет разорвать этот порочный круг", — отметила Леонова.

Психолог подчеркнула, что поход в кино в одиночестве не усугубляет чувство отчужденности. Напротив, это создает больше возможностей для спонтанного общения и новых знакомств, чем пребывание в четырех стенах. Часто именно дискомфорт от рутины становится толчком к изменениям. Исследователи подтверждают: давление привычной рутины нередко становится точкой невозврата для нервной системы, требуя немедленной смены фокуса внимания.

"Если человек и так уже чувствует одиночество, то вряд ли поход в кино в одиночку как-то сильно усугубит его состояние. Возможно, он найдет себе компанию или познакомится с кем-то. В любом случае, когда человек выходит из дома, у него гораздо больше шансов для общения, чем если он останется в четырех стенах и вообще никуда не пойдет", — добавила эксперт.

Для многих стимулом к выходу в свет становится желание увидеть премьеру на большом экране с качественным звуком. Леонова убеждена, что не имеет значения, с чего именно начинать работу над своим состоянием. Главное — совершить первый шаг для трансформации негативной ситуации. Параллельно с этим в профессиональной среде обсуждаются риски, которые несет дистанционная работа, лишающая людей естественной социальной среды.

Иногда экранное искусство выступает как временный эмоциональный костыль, помогающий справиться с внутренним напряжением. Однако важно, чтобы это не превращалось в полную замену реальных человеческих связей. По словам Леоновой, если поход в кино становится тем самым действием, которое вырывает человека из оцепенения, то такая активность идет психике исключительно на пользу.

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