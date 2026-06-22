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Иллюзия успеха в эпоху соцсетей: россияне массово пересмотрели свои финансовые приоритеты

Здоровье » Красота

Большая часть россиян хотя бы раз за минувший год приобретала товары или услуги исключительно для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Исследование, проведенное специалистами финансового маркетплейса "Выберу.ру", показало, что к такой модели поведения прибегают 78% граждан. Стремление соответствовать чужим ожиданиям и демонстрировать благополучие "ради картинки" перестало быть редкостью.

Девушки с телефонами
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки с телефонами

Лидерами в списке статусных трат стали заведения общественного питания: 31% опрошенных выбирают рестораны и кофейни не столько из-за гастрономии, сколько ради атмосферного интерьера для соцсетей. На втором месте расположились одежда и аксессуары для публичных выходов, на которые ориентируются 24% участников. Также в перечне значимых трат — travel-контент, брендовая электроника и показательный здоровый образ жизни. 

Кто тратит больше всего ради признания

Наиболее зависимыми от внешних атрибутов успеха оказались молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. В этой группе каждый третий регулярно совершает покупки, продиктованные желанием выглядеть успешнее в глазах общества. Примечательно, что профессиональная принадлежность также накладывает отпечаток на финансовое поведение: работники сферы маркетинга и PR оказались самыми активными "демонстраторами". Почти 41% специалистов этого сектора признались, что как минимум раз в месяц совершают покупки, преследуя цели имиджевого характера.

"Молодые специалисты часто испытывают давление социальной среды, где визуальный ряд становится важнее функциональности. Привычка инвестировать в статусную картинку может привести к серьезным перекосам в бюджете, когда база гардероба или базовые навыки ухода игнорируются ради сиюминутного блеска", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Зачем нужна демонстрация благополучия

Почти половина россиян — 46% — напрямую связывают возможность демонстрировать успех с собственным уровнем счастья. Еще 29% респондентов убеждены, что внешний лоск помогает в выстраивании карьеры и поиске полезных знакомств. Несмотря на психологическую значимость таких покупок, средний чек на них заметно просел. Россияне стали тратить на "эстетические" нужды около 18,7 тыс. рублей в месяц, что на 33% меньше показателей предыдущего года.

Люди стали избирательнее, чаще концентрируясь на качестве, а не на количестве предметов для демонстрации. Эксперты рекомендуют обратить внимание на то, что знание основ стиля, например, правильное сочетание базовых цветов в одежде, дает гораздо больше баллов имиджу, чем импульсивная покупка дорогостоящего брендового аксессуара.

Категория расходов Доля респондентов
Рестораны и гастрономия 31%
Одежда и аксессуары 24%
Путешествия ради контента 18%
Брендовая техника 11%

"Когда статус покупается через сложные процедуры или бренды, важно помнить об уместности. Если внешность не сочетается с ухоженностью, дорогая одежда лишь подчеркнет общее несовершенство образа. Лучше направить средства на грамотный план преображения внешности, чем на аренду студий для фото", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Разочарование от импульсивных трат

Стремление быть в тренде часто оборачивается сожалением: 43% участников опроса признались, что хотя бы раз за отчетный год пожалели о покупке, совершенной ради визуального эффекта. Список разочарований возглавляют премиальные рестораны, где качество кухни не соответствовало стоимости, а также дорогостоящая одежда и модные гаджеты, купленные без практической необходимости.

"Сожаление возникает тогда, когда вещь теряет актуальность в соцсетях, а полезных свойств у нее нет. Мы видим, как потребители начинают выбирать долговечные и качественные решения вместо временных аксессуаров, что отражает сдвиг в сторону осознанного потребления", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о демонстративном потреблении

Почему люди тратят деньги на вещи ради статуса?

Это попытка быстро подтвердить социальный успех в среде, где визуальное потребление воспринимается как индикатор благополучия и состоятельности в карьере.

Какая возрастная категория наиболее подвержена влиянию соцсетей?

Люди в возрасте от 25 до 30 лет чаще остальных совершают покупку, ориентируясь на создание "выгодной картинки" для окружающих.

Приводит ли демонстративное потребление к рациональной экономии?

Наблюдается обратная тенденция: с ростом осознанности люди стали тратить на эстетические нужды на треть меньше, чем в прошлом году, отдавая предпочтение качеству.

О каких покупках чаще всего жалеют россияне?

Лидерами списка являются неоправданно дорогие товары — гаджеты, одежда премиальных брендов и посещения дорогих заведений, покупка которых не принесла долговременного удовлетворения.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, косметолог-эстетист Татьяна Громова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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