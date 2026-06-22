Иллюзия успеха в эпоху соцсетей: россияне массово пересмотрели свои финансовые приоритеты

Большая часть россиян хотя бы раз за минувший год приобретала товары или услуги исключительно для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Исследование, проведенное специалистами финансового маркетплейса "Выберу.ру", показало, что к такой модели поведения прибегают 78% граждан. Стремление соответствовать чужим ожиданиям и демонстрировать благополучие "ради картинки" перестало быть редкостью.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки с телефонами

Лидерами в списке статусных трат стали заведения общественного питания: 31% опрошенных выбирают рестораны и кофейни не столько из-за гастрономии, сколько ради атмосферного интерьера для соцсетей. На втором месте расположились одежда и аксессуары для публичных выходов, на которые ориентируются 24% участников. Также в перечне значимых трат — travel-контент, брендовая электроника и показательный здоровый образ жизни.

Кто тратит больше всего ради признания

Наиболее зависимыми от внешних атрибутов успеха оказались молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. В этой группе каждый третий регулярно совершает покупки, продиктованные желанием выглядеть успешнее в глазах общества. Примечательно, что профессиональная принадлежность также накладывает отпечаток на финансовое поведение: работники сферы маркетинга и PR оказались самыми активными "демонстраторами". Почти 41% специалистов этого сектора признались, что как минимум раз в месяц совершают покупки, преследуя цели имиджевого характера.

"Молодые специалисты часто испытывают давление социальной среды, где визуальный ряд становится важнее функциональности. Привычка инвестировать в статусную картинку может привести к серьезным перекосам в бюджете, когда база гардероба или базовые навыки ухода игнорируются ради сиюминутного блеска", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Зачем нужна демонстрация благополучия

Почти половина россиян — 46% — напрямую связывают возможность демонстрировать успех с собственным уровнем счастья. Еще 29% респондентов убеждены, что внешний лоск помогает в выстраивании карьеры и поиске полезных знакомств. Несмотря на психологическую значимость таких покупок, средний чек на них заметно просел. Россияне стали тратить на "эстетические" нужды около 18,7 тыс. рублей в месяц, что на 33% меньше показателей предыдущего года.

Люди стали избирательнее, чаще концентрируясь на качестве, а не на количестве предметов для демонстрации. Эксперты рекомендуют обратить внимание на то, что знание основ стиля, например, правильное сочетание базовых цветов в одежде, дает гораздо больше баллов имиджу, чем импульсивная покупка дорогостоящего брендового аксессуара.

Категория расходов Доля респондентов Рестораны и гастрономия 31% Одежда и аксессуары 24% Путешествия ради контента 18% Брендовая техника 11%

"Когда статус покупается через сложные процедуры или бренды, важно помнить об уместности. Если внешность не сочетается с ухоженностью, дорогая одежда лишь подчеркнет общее несовершенство образа. Лучше направить средства на грамотный план преображения внешности, чем на аренду студий для фото", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Разочарование от импульсивных трат

Стремление быть в тренде часто оборачивается сожалением: 43% участников опроса признались, что хотя бы раз за отчетный год пожалели о покупке, совершенной ради визуального эффекта. Список разочарований возглавляют премиальные рестораны, где качество кухни не соответствовало стоимости, а также дорогостоящая одежда и модные гаджеты, купленные без практической необходимости.

"Сожаление возникает тогда, когда вещь теряет актуальность в соцсетях, а полезных свойств у нее нет. Мы видим, как потребители начинают выбирать долговечные и качественные решения вместо временных аксессуаров, что отражает сдвиг в сторону осознанного потребления", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о демонстративном потреблении

Почему люди тратят деньги на вещи ради статуса?

Это попытка быстро подтвердить социальный успех в среде, где визуальное потребление воспринимается как индикатор благополучия и состоятельности в карьере.

Какая возрастная категория наиболее подвержена влиянию соцсетей?

Люди в возрасте от 25 до 30 лет чаще остальных совершают покупку, ориентируясь на создание "выгодной картинки" для окружающих.

Приводит ли демонстративное потребление к рациональной экономии?

Наблюдается обратная тенденция: с ростом осознанности люди стали тратить на эстетические нужды на треть меньше, чем в прошлом году, отдавая предпочтение качеству.

О каких покупках чаще всего жалеют россияне?

Лидерами списка являются неоправданно дорогие товары — гаджеты, одежда премиальных брендов и посещения дорогих заведений, покупка которых не принесла долговременного удовлетворения.

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