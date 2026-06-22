Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огородники годами мучают картофель: 5 ошибок, которые приводят к полному отсутствию клубней
Золоченая клетка захлопнулась: огромные премии спровоцировали внезапный паралич воли
Этот нехитрый способ заставляет мозг перезагрузиться: апатия начинает отступать после первого шага
Мечты о покорении Луны рассыпались: неверные просчеты обернулись параличом амбициозной миссии
Михаил Шац* тоскует по эпохе бандитов? Комик удивил признанием о 90-х годах
Шашлык требует огонька: рецепт салата, который раскроет вкус каждого кусочка
Мангал, которым хочется хвастаться: эту кирпичную конструкцию можно построить своими руками
В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП
Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА

Кто-то носит футболку пять лет, а кто-то выкидывает её через месяц: в чем подвох

Здоровье » Красота

Многие сталкиваются с тем, что вещи теряют вид уже через несколько стирок, хотя их покупка стоила немало, а бренды обещали долговечность. Чаще всего причина кроется не в низком качестве текстиля, а в ошибках, которые мы совершаем при уходе за гардеробом. Форма, цвет и текстура ткани напрямую зависят от того, как организован процесс очистки: от правильной сортировки до метода сушки. Чтобы одежда выглядела как новая годами, важно изменить привычки и подобрать подходящие средства, которые защищают структуру волокон, а не просто удаляют загрязнения.

Организация женского гардероба
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Организация женского гардероба

Правила сортировки и загрузки

Стихийная загрузка барабана — главный путь к порче гардероба. Разные типы тканей — от деликатного трикотажа до плотного денима — требуют индивидуального режима. Если смешивать их без разбора, вещи быстрее деформируются. Кроме того, важно следить за объемом загрузки: плотно набитый барабан не позволяет ткани свободно двигаться в воде, что приводит к механическим повреждениям и плохому вымыванию средств. Оставьте одежде пространство, чтобы волокна не истирались при трении друг о друга.

"Перегруз стиральной машины — одна из самых частых причин преждевременного износа ткани, так как вещам в буквальном смысле не хватает места для бережного очищения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Андрей Корнеев.

Как выбрать правильный состав

Качество стирального средства напрямую влияет на долговечность вещей. Агрессивные составы могут вымывать пигмент и нарушать структуру ткани. Выбирайте мягкие формулы, например, гель для стирки WONDER LAB 5 л — он деликатно устраняет пятна, сохраняя исходный цвет и структуру материалов, что критично для базовых изделий, которые мы носим регулярно. Не забывайте и про кондиционирование: кондиционер для белья WONDER LAB 5 л не только придает мягкость, но и минимизирует статическое электричество, предотвращая появление микроповреждений на волокнах.

"Современные гели позволяют добиваться отличных результатов даже при низких температурах, что критически важно для сохранения целостности волокон, особенно в деликатных тканях", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Техники стирки и хранения

Эффективный уход за одеждой включает несколько простых приемов:

  • Выворачивайте одежду перед стиркой: это защитит лицевую сторону, принты и фурнитуру от лишнего трения.
  • Контролируйте температуру: стирка при 20-30 градусах помогает избежать усадки и разрушения волокон.
  • Удаляйте пятна локально: не ждите, пока грязь въестся в структуру ткани.
  • Следите за техникой: регулярная очистка барабана от накипи и ворса — базовое требование для чистоты вещей.
  • Правильно сушите: трикотаж требует горизонтального положения, а рубашки лучше развешивать на плечиках.

"Правильное хранение не менее важно, чем стирка: не стоит вешать трикотаж на плечики, так как под собственной тяжестью полотно теряет форму и растягивается", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Типичная ошибка Результат/Совет
Стирка при 60 градусах Ткань садится; перейдите на 30 градусов
Перегруженный барабан Плохое вымывание; загружайте на 2/3 объема
Игнорирование кондиционера Статика и грубость ткани; смягчает волокна
Сушка на батарее Пересушивание; используйте естественную сушку

Ответы на популярные вопросы о правильном уходе за гардеробом

Почему одежда начинает электризоваться после сушки?

Чаще всего это признак того, что волокна стали слишком сухими и жесткими из-за трения в барабане. Использование кондиционера решает эту проблему, возвращая ткани эластичность.

Нужно ли стирать каждую вещь после одного надевания?

Лишь специфические элементы гардероба требуют частой стирки. Повседневные вещи лучше проветривать, чтобы не подвергать их необоснованному воздействию воды и бытовой химии.

Можно ли заменить специальные гели обычным порошком для экономии?

Порошки сложнее вымываются и часто содержат агрессивные компоненты, которые разрушают структуру ткани. Гели больше подходят для деликатного отношения к цвету и форме.

Влияет ли чистая стиральная машина на состояние вещей?

Да, наличие накипи и старого ворса внутри барабана приводит к появлению неприятного запаха и может оставлять налет на темных тканях, поэтому профилактика крайне важна.

Читайте также:

Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Недвижимость
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Еда и рецепты
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Гавана пошла на шоковую терапию в экономике. Будет ли на Кубе свой ГКЧП? Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП
Бизнес на перепродаже заканчивается? Почему будущее все чаще принадлежит создателям технологий
Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА
Инфляционная победа ценой экономики: мировой антирекорд России оставил бизнес без права на рост
Работает скрытая служба клининга: ученые показали, как иммунитет живьём пожирает рак
За кулисами голливудского блеска: будни Маколея Калкина лишили его иллюзий об идеальном отце
Не любите возиться с тестом? И не надо: запечённые конверты из лаваша с рыбой заменят любые пирожки
Всё закончилось на третьем вопросе: жёсткий отказ Бони лишил Собчак возможности взять интервью
Кто-то носит футболку пять лет, а кто-то выкидывает её через месяц: в чем подвох
Штормит изнутри: у Севастополя за день произошло уже три землетрясения, эпицентр приближается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.