Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу

Медицинская бюрократия дала трещину. Минздрав выпустил приказ, который с 1 сентября 2026 года легализует проведение МРТ без предварительного визита к врачу. Теперь пациентам не нужно выстаивать очереди за заветным бланком, чтобы попасть в "трубу" томографа. Ведомство внесло правки в порядок работы рентгенологических отделений, фактически признав право человека на получение диагностической информации по собственному желанию.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use МРТ и восприятие будущего

МРТ без посредников: новые правила игры

Изменения затронули пункты 10 и 19 утвержденного регламента. Формулировка сухая: проведение исследований теперь допустимо без назначения лечащего врача, фельдшера или акушерки. Это значит, что пациент может прийти в частный или государственный центр и оплатить услугу напрямую. Раньше любая попытка пройти скрининг без бумажки от терапевта юридически считалась нарушением протокола.

"Это решение упрощает маршрутизацию для осознанных пациентов. Часто человек годами живет с хронической проблемой и сам знает график своих обследований. Лишнее звено в виде терапевта только тормозило процесс", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Где свобода заканчивается: запреты для рентгена

Не стоит путать МРТ с классическим рентгеном или КТ. Для последних направление остается железным требованием. Разница — в физике процесса. Если ультрафиолетовое излучение или рентгеновские лучи несут лучевую нагрузку, то МРТ использует магнитное поле. Оно считается безопасным, поэтому Минздрав и пошел на послабления. Для КТ направление по-прежнему фиксируется в листе назначений или выписке.

Вид исследования Направление врача (с 01.09.2026) МРТ (голова, суставы, позвоночник) Не требуется КТ (компьютерная томография) Обязательно Рентгенография и флюорография Обязательно Маммография Обязательно

МРТ — это не панацея. Часто люди пытаются найти причину болей, когда уже прогулка по парку превращается в пытку из-за коленей. Но без грамотной интерпретации снимка пациенты рискуют найти у себя "грыжи", которые есть у 80% здорового населения, и начать лечить анализы вместо болезни.

"Важно понимать, что отсутствие направления не отменяет противопоказаний. Наличие кардиостимулятора или металлических имплантов делает исследование опасным для жизни. Ответственность теперь полностью на пациенте", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Мнение врачей о самодиагностике

Свободный доступ к МРТ может спровоцировать волну гипердиагностики. Многие попытаются "просветить" мозг при малейшей головной боли. Врачи опасаются, что коммерческие клиники начнут навязывать лишние протоколы обследования тем, кому они не нужны по медицинским показаниям.

"МРТ — это детальное фото. Но без клинической картины это просто картинка. Мы можем увидеть изменения в сосудах, которые человек свяжет с шумом в ушах, хотя причина будет в гипертонии. Самолечащиеся пациенты — главная головная боль неврологии", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Нужно четко разделять: упрощение бюрократии — это благо. Но самостоятельное назначение себе дорогостоящих процедур без понимания того, что ты ищешь, превращается в дорогое хобби. Результаты МРТ всегда должен оценивать профильный специалист, сопоставляя их с жалобами и осмотром.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах МРТ

Можно ли будет сделать МРТ бесплатно по ОМС без направления?

Нет. Поправки касаются самой возможности проведения процедуры. Бесплатная медицина работает по строгим квотам и протоколам, где направление от врача остается обязательным условием для оплаты услуги государством.

Нужно ли направление на КТ с сентября 2026 года?

Да. КТ использует рентгеновское излучение. Это нагрузка на организм, которую должен санкционировать врач, взвесив пользу и риски. Без бумажки сделать КТ официально не получится.

Безопасно ли делать МРТ часто по собственному желанию?

Магнитное поле не обладает накопительным эффектом как радиация. Однако частое проведение без медицинских целей бессмысленно и накладно. Разумнее сначала получить консультацию, чтобы понять, какой именно отдел и в каком режиме обследовать.

Если я сам пойду на МРТ и найду патологию, врач обязан меня лечить?

Врач обязан лечить пациента, а не результаты исследования. Заключение диагноста — лишь мнение. Лечащий врач примет его во внимание, но диагноз поставит на основе совокупности всех данных, включая осмотр.

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