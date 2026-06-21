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Революция в трихологии: первая в мире негормональная таблетка от облысения может появиться в аптеках

Здоровье

Мужское облысение перестает быть приговором. Американские исследователи из компании Veradermics представили данные по препарату VDPHL01. Это первая пероральная негормональная таблетка, показавшая успех в клинических испытаниях третьей фазы. Новинка обещает изменить рынок, где десятилетиями доминировали либо потенциально опасные блокаторы гормонов, либо неудобные лосьоны.

Лысеющий мужчина
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Лысеющий мужчина

Механика работы: от гипертонии к волосам

Миноксидил давно известен кардиологам как средство для борьбы с артериальной гипертонией. Прием препарата внутрь в стандартных дозировках чреват побочными эффектами: колебаниями давления и изменением сердечного ритма. Разработчики VDPHL01 использовали технологию замедленного высвобождения вещества. Равномерная концентрация в плазме крови исключает резкие скачки. Это защищает сердечно-сосудистую систему, сохраняя терапевтическое действие в волосяных фолликулах.

"Основная проблема классического миноксидила в таблетках — системное действие на сосуды. Если удастся удержать терапевтическое окно без пиковых концентраций, это станет прорывом для терапии аутоиммунных и иных процессов, связанных с потерей волос", — прокомментировал врач-кардиолог Валерий Климов.

Результаты испытаний: цифры против скепсиса

В исследовании приняли участие 519 добровольцев. Группа, принимавшая одну стандартную таблетку, показала положительную динамику в 79% случаев. Двойная дозировка повысила этот показатель до 86%. Для сравнения: группа плацебо продемонстрировала улучшение лишь у 35,6% участников.

Биометрия также подтвердила эффективность методики. Через полгода терапии плотность волос у принимавших повышенную дозу увеличилась в среднем на 33 единицы на квадратный сантиметр. Показатель плацебо-группы составил всего 7,3 волоса. Разница в 4,5 раза выглядит статистически значимой, исключая влияние случайных факторов или эффекта плацебо.

Группа участников Прирост волос (на см²)
Плацебо 7,3
VDPHL01 (двойная доза) 33,0

Сравнение с существующими методами

Современная трихология опирается на ограниченный арсенал. Финастерид и дутастерид влияют на уровень андрогенов, что часто вызывает угнетение либидо и клиническую депрессию. Миноксидил в форме лосьона требует ежедневного нанесения, оставляет жирные следы и дает вариативный результат. Последний раз регуляторы одобряли новый препарат для борьбы с облысением три десятилетия назад.

"Гормональные препараты часто становятся причиной серьезных побочных эффектов. Пациенты боятся их использовать из-за риска эндокринных сбоев. Появление негормонального перорального средства — шаг к безопасности терапии", — подчеркнула врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

К 2026 году ожидаются результаты исследования Study 304. Параллельно компания изучает действие препарата при диффузном облысении у женщин (Study 306). Препарат пока недоступен в аптеках, так как ожидает одобрения FDA.

"Когда пациент годами пытается спасти кератиновые структуры, важно подходить к вопросу системно. Исследование подтверждает необходимость тщательного контроля дозировок, чтобы не допустить избыточной нагрузки на метаболизм", — резюмировал клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о лечении алопеции

Может ли VDPHL01 заменить пересадку волос?

Препарат предназначен для стимуляции существующих фолликулов, а не для создания новых. Он эффективен на стадиях активного истончения.

Вредно ли это для давления, как обычный миноксидил?

Технология замедленного высвобождения минимизирует пиковые концентрации в крови, что снижает риск гипотонии и тахикардии.

Когда препарат появится в продаже?

Только после завершения всех стадий клинических испытаний и одобрения регуляторами, ориентировочно — не ранее конца 2026 года.

Можно ли совмещать прием препарата с БАДами?

Любые комбинации должны назначаться врачом. Самолечение может привести к непредсказуемым изменениям обмена веществ.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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