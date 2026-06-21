Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За Байкалом тоже интересно: как музеи Читы и парк Алханай становятся точками притяжения для туристов
Космический детектив: на Титане и Плутоне найдена органика, которая поставила учёных в тупик
Слишком чистые уши опасны: как излишнее гигиеническое рвение хозяев приводит собаку к ветеринару
Вкус и цвет детства на вашей кухне: приготовление домашней кураги с использованием духовки и сиропа
Революция в трихологии: первая в мире негормональная таблетка от облысения может появиться в аптеках
Гонка вооружений в сети: как ИИ-алгоритмы превратили жизнь бизнеса в перманентную осаду
Любовь за корм не купишь: кошки выбирают любимчика в доме совсем по другим правилам
Расхватят ещё горячим: эта хрустящая выпечка исчезнет со стола быстрее пиццы
Дети просто откажутся уезжать: Анапа способна превратить обычный отпуск в бесконечный аттракцион

Живые бактерии против депрессии: неожиданные результаты эксперимента с пожилыми людьми в Индии

Здоровье

Связь кишечника и мозга — это не эзотерические выдумки, а сложная нейроэндокринная сеть. Группа индийских исследователей проверила, работают ли пробиотики как "психиатрический костыль" для пенсионеров. Результаты оказались далеки от сенсаций, обещанных маркетологами в аптечных сетях.

Пробиотики
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробиотики

Реальные цифры вместо маркетинга

В эксперименте участвовали 58 человек старше 60 лет. У всех пациентов была диагностирована депрессия умеренной тяжести. Подопытные не бросали основную терапию — антидепрессанты оставались базой лечения. Участников разделили пополам: первая группа получала живые бактериальные культуры, вторая — плацебо. Курс длился 12 недель, после чего последовал трехмесячный период наблюдения.

"На текущем этапе нельзя всерьез утверждать, что бактерии лечат депрессию. Пробиотики — это добавка, а не лекарство, и они работают только в связке с доказанной психофармакотерапией", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Роль белка BDNF

Состояние мозга оценивали через биохимические показатели, включая уровень белка BDNF. Этот нейротрофический фактор мозга способствует выживанию нейронов. Улучшение зафиксировали в обеих группах, однако "пробиотическая" группа показала чуть более бодрую динамику снижения тревожности. Ощущение общего благополучия, впрочем, у добровольцев не изменилось — они не начали чувствовать себя "новыми людьми".

Параметр Результат группы с пробиотиками
Стандартная терапия Продолжалась без изменений
Симптомы депрессии Дополнительное снижение
Субъективное счастье Статистически незначимо

Данные о составе микрофлоры собирали через анализ стула. Авторы работы признают: выборка в 58 человек ничтожна для постановки клинической рекомендации. Рацион, образ жизни и обмен веществ участников могли влиять на результат сильнее, чем сами капсулы.

"Коррекция микробиома — это перспективный вектор, но попытки заменить им базовые методы лечения опасны. Мозг контролирует физиологию через блуждающий нерв, и здесь важна системность", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Влияние бактерий на депрессивный фон

Руководитель проекта доктор Сайбал Дас планирует расширить выборку. Задача — превратить метод в дешевое дополнение к протокольной терапии. Сейчас бактерии — это "бонус", а не решение проблемы ЖКТ или нервной системы. Ждать от одной банки с бактериями исцеления психики равносильно попытке починить двигатель присадкой, не меняя масло.

"Пациенты часто ищут "волшебную таблетку", чтобы не менять образ жизни. Депрессия требует комплексного подхода, включая коррекцию рациона и физические нагрузки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кишечной микрофлоре

Можно ли вылечить депрессию одними пробиотиками?

Нет. Клинические рекомендации требуют использования антидепрессантов и психотерапии. Бактерии — лишь вспомогательный фактор.

Нужно ли сдавать анализы на микрофлору перед приемом добавок?

Анализ состава бактерий в кишечнике пока не дает четкого гайда по лечению психических расстройств. Это больше научный интерес, чем диагностический стандарт.

Почему пробиотики иногда помогают, а иногда — нет?

Эффективность сильно зависит от штаммов, их сохранности при прохождении через желудок и индивидуальных особенностей метаболизма пациента.

Является ли БАД заменой полноценному питанию?

Никакая капсула не заменит клетчатку, необходимую для естественного роста полезных бактерий в вашем кишечнике.

Читайте также

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Еда и рецепты
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Голубика требует кислого меню: что внести в июне, чтобы ягоды налились сладким соком
Садоводство, цветоводство
Голубика требует кислого меню: что внести в июне, чтобы ягоды налились сладким соком
Кусты становятся похожи на цветочные облака: петунии особенно любят этот способ подкормки
Садоводство, цветоводство
Кусты становятся похожи на цветочные облака: петунии особенно любят этот способ подкормки
Популярное
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова

Массированный налет на Керченский пролив привел к остановке переправы и введению экстренных ограничений на заправках для всех гражданских лиц.

Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности
Окрошка больше не будет водянистой: секрет с одной картофелиной меняет всё за 5 минут
Яркий рубиновый десерт из ягод: как приготовить полезный мармелад без долгой варки
Яркий рубиновый десерт из ягод: как приготовить полезный мармелад без долгой варки
Последние материалы
За Байкалом тоже интересно: как музеи Читы и парк Алханай становятся точками притяжения для туристов
Живые бактерии против депрессии: неожиданные результаты эксперимента с пожилыми людьми в Индии
Космический детектив: на Титане и Плутоне найдена органика, которая поставила учёных в тупик
Слишком чистые уши опасны: как излишнее гигиеническое рвение хозяев приводит собаку к ветеринару
Вкус и цвет детства на вашей кухне: приготовление домашней кураги с использованием духовки и сиропа
Революция в трихологии: первая в мире негормональная таблетка от облысения может появиться в аптеках
Гонка вооружений в сети: как ИИ-алгоритмы превратили жизнь бизнеса в перманентную осаду
Любовь за корм не купишь: кошки выбирают любимчика в доме совсем по другим правилам
Расхватят ещё горячим: эта хрустящая выпечка исчезнет со стола быстрее пиццы
Дети просто откажутся уезжать: Анапа способна превратить обычный отпуск в бесконечный аттракцион
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.