Живые бактерии против депрессии: неожиданные результаты эксперимента с пожилыми людьми в Индии

Связь кишечника и мозга — это не эзотерические выдумки, а сложная нейроэндокринная сеть. Группа индийских исследователей проверила, работают ли пробиотики как "психиатрический костыль" для пенсионеров. Результаты оказались далеки от сенсаций, обещанных маркетологами в аптечных сетях.
В эксперименте участвовали 58 человек старше 60 лет. У всех пациентов была диагностирована депрессия умеренной тяжести. Подопытные не бросали основную терапию — антидепрессанты оставались базой лечения. Участников разделили пополам: первая группа получала живые бактериальные культуры, вторая — плацебо. Курс длился 12 недель, после чего последовал трехмесячный период наблюдения.
"На текущем этапе нельзя всерьез утверждать, что бактерии лечат депрессию. Пробиотики — это добавка, а не лекарство, и они работают только в связке с доказанной психофармакотерапией", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Состояние мозга оценивали через биохимические показатели, включая уровень белка BDNF. Этот нейротрофический фактор мозга способствует выживанию нейронов. Улучшение зафиксировали в обеих группах, однако "пробиотическая" группа показала чуть более бодрую динамику снижения тревожности. Ощущение общего благополучия, впрочем, у добровольцев не изменилось — они не начали чувствовать себя "новыми людьми".
|Параметр
|Результат группы с пробиотиками
|Стандартная терапия
|Продолжалась без изменений
|Симптомы депрессии
|Дополнительное снижение
|Субъективное счастье
|Статистически незначимо
Данные о составе микрофлоры собирали через анализ стула. Авторы работы признают: выборка в 58 человек ничтожна для постановки клинической рекомендации. Рацион, образ жизни и обмен веществ участников могли влиять на результат сильнее, чем сами капсулы.
"Коррекция микробиома — это перспективный вектор, но попытки заменить им базовые методы лечения опасны. Мозг контролирует физиологию через блуждающий нерв, и здесь важна системность", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Руководитель проекта доктор Сайбал Дас планирует расширить выборку. Задача — превратить метод в дешевое дополнение к протокольной терапии. Сейчас бактерии — это "бонус", а не решение проблемы ЖКТ или нервной системы. Ждать от одной банки с бактериями исцеления психики равносильно попытке починить двигатель присадкой, не меняя масло.
"Пациенты часто ищут "волшебную таблетку", чтобы не менять образ жизни. Депрессия требует комплексного подхода, включая коррекцию рациона и физические нагрузки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Нет. Клинические рекомендации требуют использования антидепрессантов и психотерапии. Бактерии — лишь вспомогательный фактор.
Анализ состава бактерий в кишечнике пока не дает четкого гайда по лечению психических расстройств. Это больше научный интерес, чем диагностический стандарт.
Эффективность сильно зависит от штаммов, их сохранности при прохождении через желудок и индивидуальных особенностей метаболизма пациента.
Никакая капсула не заменит клетчатку, необходимую для естественного роста полезных бактерий в вашем кишечнике.
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