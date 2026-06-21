Живые бактерии против депрессии: неожиданные результаты эксперимента с пожилыми людьми в Индии

Связь кишечника и мозга — это не эзотерические выдумки, а сложная нейроэндокринная сеть. Группа индийских исследователей проверила, работают ли пробиотики как "психиатрический костыль" для пенсионеров. Результаты оказались далеки от сенсаций, обещанных маркетологами в аптечных сетях.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробиотики

Реальные цифры вместо маркетинга

В эксперименте участвовали 58 человек старше 60 лет. У всех пациентов была диагностирована депрессия умеренной тяжести. Подопытные не бросали основную терапию — антидепрессанты оставались базой лечения. Участников разделили пополам: первая группа получала живые бактериальные культуры, вторая — плацебо. Курс длился 12 недель, после чего последовал трехмесячный период наблюдения.

"На текущем этапе нельзя всерьез утверждать, что бактерии лечат депрессию. Пробиотики — это добавка, а не лекарство, и они работают только в связке с доказанной психофармакотерапией", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Роль белка BDNF

Состояние мозга оценивали через биохимические показатели, включая уровень белка BDNF. Этот нейротрофический фактор мозга способствует выживанию нейронов. Улучшение зафиксировали в обеих группах, однако "пробиотическая" группа показала чуть более бодрую динамику снижения тревожности. Ощущение общего благополучия, впрочем, у добровольцев не изменилось — они не начали чувствовать себя "новыми людьми".

Параметр Результат группы с пробиотиками Стандартная терапия Продолжалась без изменений Симптомы депрессии Дополнительное снижение Субъективное счастье Статистически незначимо

Данные о составе микрофлоры собирали через анализ стула. Авторы работы признают: выборка в 58 человек ничтожна для постановки клинической рекомендации. Рацион, образ жизни и обмен веществ участников могли влиять на результат сильнее, чем сами капсулы.

"Коррекция микробиома — это перспективный вектор, но попытки заменить им базовые методы лечения опасны. Мозг контролирует физиологию через блуждающий нерв, и здесь важна системность", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Влияние бактерий на депрессивный фон

Руководитель проекта доктор Сайбал Дас планирует расширить выборку. Задача — превратить метод в дешевое дополнение к протокольной терапии. Сейчас бактерии — это "бонус", а не решение проблемы ЖКТ или нервной системы. Ждать от одной банки с бактериями исцеления психики равносильно попытке починить двигатель присадкой, не меняя масло.

"Пациенты часто ищут "волшебную таблетку", чтобы не менять образ жизни. Депрессия требует комплексного подхода, включая коррекцию рациона и физические нагрузки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кишечной микрофлоре

Можно ли вылечить депрессию одними пробиотиками?

Нет. Клинические рекомендации требуют использования антидепрессантов и психотерапии. Бактерии — лишь вспомогательный фактор.

Нужно ли сдавать анализы на микрофлору перед приемом добавок?

Анализ состава бактерий в кишечнике пока не дает четкого гайда по лечению психических расстройств. Это больше научный интерес, чем диагностический стандарт.

Почему пробиотики иногда помогают, а иногда — нет?

Эффективность сильно зависит от штаммов, их сохранности при прохождении через желудок и индивидуальных особенностей метаболизма пациента.

Является ли БАД заменой полноценному питанию?

Никакая капсула не заменит клетчатку, необходимую для естественного роста полезных бактерий в вашем кишечнике.

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