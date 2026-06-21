Избыток сахара в рационе работает как медленный яд для сердечно-сосудистой системы. Врач-кардиолог Дмитрий Орлов предупреждает: привычка к сладкому ведет к фатальным последствиям, от гипертонии до инфаркта. Организм не подает сигналов тревоги, пока сосуды не теряют эластичность.
Сахар — это не только десерты. Львиная доля глюкозы поступает с "невидимыми" углеводами. Газировка, соки, сладкие йогурты, соусы и полуфабрикаты содержат колоссальные объемы сахара. Человек потребляет избыточную нагрузку ежедневно, не осознавая этого. Глюкозотоксичность поражает органы исподволь.
"Пациенты часто не понимают, что сахар в составе соуса к мясу или пакетированного сока наносит такой же урон, как и плитка шоколада. Это постоянная провокация системного воспаления сосудистой стенки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Высокий уровень глюкозы меняет структуру белков в крют тонус. Это прямой путь к инсулинорезистентности и атеросклерозу. Сердцу ови. Происходит гликирование сосудов — они становятся хрупкими, терястановится сложнее перекачивать кровь по суженному руслу. Возникают скачки давления, которые многие списывают на погоду или стресс.
|Привычка
|Риск для сердца
|Магазинные соусы
|Скрытая гипергликемия
|Сладкие напитки
|Диабетическая нагрузка на сосуды
Радикально менять жизнь до состояния монаха не нужно. Достаточно последовательного сокращения сахара. Эксперты рекомендуют заменить десерты фруктами, орехами или продуктами с высоким содержанием клетчатки. Резкое сокращение дозы глюкозы хотя бы на треть дает быстрый эффект.
"Снижение потребления простых углеводов стабилизирует пульс и артериальное давление в течение пары недель. Это доказанный факт: меньше "сахарных качелей" — меньше износ миокарда", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
"Частая причина срывов — дефицит магния, который организм ошибочно пытается восполнить быстрым шоколадом. Проверьте рацион на микроэлементы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Частично — да, это помогает снизить калорийность, но лучше приучать рецепторы к менее сладкому вкусу, постепенно отказываясь от подсластителей.
Заведите дневник пищевого поведения и измерений АД. Если после сладкого перекуса давление ползет вверх — это повод для обращения к специалисту.
Это может быть признаком инсулинорезистентности. Организм не получает энергии из сложных углеводов и требует "быстрого топлива".
Выбирайте не очень сладкие виды (ягоды, яблоки). Не стоит заменять сладости сухофруктами в огромных количествах: там концентрация сахара зашкаливает.
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