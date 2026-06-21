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Здоровье

Избыток сахара в рационе работает как медленный яд для сердечно-сосудистой системы. Врач-кардиолог Дмитрий Орлов предупреждает: привычка к сладкому ведет к фатальным последствиям, от гипертонии до инфаркта. Организм не подает сигналов тревоги, пока сосуды не теряют эластичность.

Мужчина держится за грудь
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держится за грудь

Опасность скрытого сахара

Сахар — это не только десерты. Львиная доля глюкозы поступает с "невидимыми" углеводами. Газировка, соки, сладкие йогурты, соусы и полуфабрикаты содержат колоссальные объемы сахара. Человек потребляет избыточную нагрузку ежедневно, не осознавая этого. Глюкозотоксичность поражает органы исподволь.

"Пациенты часто не понимают, что сахар в составе соуса к мясу или пакетированного сока наносит такой же урон, как и плитка шоколада. Это постоянная провокация системного воспаления сосудистой стенки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Как глюкоза разрушает сосуды

Высокий уровень глюкозы меняет структуру белков в крют тонус. Это прямой путь к инсулинорезистентности и атеросклерозу. Сердцу ови. Происходит гликирование сосудов — они становятся хрупкими, терястановится сложнее перекачивать кровь по суженному руслу. Возникают скачки давления, которые многие списывают на погоду или стресс.

Привычка Риск для сердца
Магазинные соусы Скрытая гипергликемия
Сладкие напитки Диабетическая нагрузка на сосуды

Стратегия снижения рисков

Радикально менять жизнь до состояния монаха не нужно. Достаточно последовательного сокращения сахара. Эксперты рекомендуют заменить десерты фруктами, орехами или продуктами с высоким содержанием клетчатки. Резкое сокращение дозы глюкозы хотя бы на треть дает быстрый эффект.

"Снижение потребления простых углеводов стабилизирует пульс и артериальное давление в течение пары недель. Это доказанный факт: меньше "сахарных качелей" — меньше износ миокарда", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

"Частая причина срывов — дефицит магния, который организм ошибочно пытается восполнить быстрым шоколадом. Проверьте рацион на микроэлементы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о сахаре

Можно ли заменить сахар сахарозаменителями?

Частично — да, это помогает снизить калорийность, но лучше приучать рецепторы к менее сладкому вкусу, постепенно отказываясь от подсластителей.

Как понять, что сахар влияет на давление?

Заведите дневник пищевого поведения и измерений АД. Если после сладкого перекуса давление ползет вверх — это повод для обращения к специалисту.

Почему тянет на сладкое после обеда?

Это может быть признаком инсулинорезистентности. Организм не получает энергии из сложных углеводов и требует "быстрого топлива".

Все ли фрукты полезны вместо сладкого?

Выбирайте не очень сладкие виды (ягоды, яблоки). Не стоит заменять сладости сухофруктами в огромных количествах: там концентрация сахара зашкаливает.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, нутрициолог Алексей Дорофеев.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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