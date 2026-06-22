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Секреты продуктовых этикеток: как производители скрывают сахар и химию под видом ЗОЖ

Здоровье

"Без сахара", "эко-", "натурально" — красивые надписи на пачках так и просятся в корзину. Но давайте честно: лицевая сторона упаковки продуктов — лишь приманка, а правда мелким шрифтом спрятана сзади. Рассказываем, как производители водят нас за нос и как научиться видеть суть за пару секунд у полки.

Мужчина в супермаркете
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина в супермаркете

Сахарная маскировка: что скрывают подсластители

Фраза "без сахара" ласкает слух тех, кто следит за фигурой, но на деле это часто оказывается лишь сменой имен. Вместо привычного белого порошка производители используют сироп агавы, мальтодекстрин или фруктозные концентраты. Для организма это все те же быстрые углеводы, которые провоцируют скачки инсулина. Нередко такая замена сопровождается увеличением количества жиров, чтобы продукт не потерял во вкусе. В итоге калорийность остается прежней, а метаболическая нагрузка только растет.

"Подсластители вроде эритрита или сукралозы могут казаться выходом, но они часто искажают пищевое поведение. Организм ждет калорий, не получает их и в итоге требует компенсации, усиливая аппетит. Это замкнутый круг, который мешает нормализовать питание и вес", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Витамины для галочки и магия слов

Надписи "эко-", "фермерский" или "био-" в большинстве случаев не значат ровным счетом ничего. Это не юридические термины, а визуальный шум, созданный для формирования доверия. Если на пачке сладких хлопьев написано "источник витаминов", стоит помнить: польза мизерной добавки перекрывается огромным количеством патоки и муки высшего сорта. Важно смотреть на порядок ингредиентов. То, чего в продукте больше всего, всегда стоит на первом месте. Если цельные злаки или клетчатка "плетутся" в хвосте списка, их там практически нет.

Иногда за красивой картинкой скрывается серьезная фальсификация. Под определениями "йогуртный продукт" или "сметанка" прячется смесь из растительных жиров и стабилизаторов. Настоящие молочные изделия имеют короткий состав и фиксированные названия. Любые отклонения в нейминге указывают на попытку легально продать суррогат. Стоит внимательнее относиться к деталям, чтобы не упустить важный вариант формирования здорового рациона.

"Маркетологи используют цветовые палитры и образы природы, чтобы отключить критическое мышление покупателя. Когда человек видит крафтовую бумагу или зеленый лист, он подсознательно приравнивает товар к полезному. Это чистая психология, не имеющая отношения к качеству сырья", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Три правила быстрой проверки у полки

Для качественного выбора достаточно потратить несколько секунд. Переворачиваем упаковку и смотрим только на состав. Первые три позиции определяют суть товара. Если там сахар, масло или мука — польза сомнительна. Еще один индикатор — соотношение белков и сахаров в таблице пищевой ценности. В качественном продукте, будь то творог или батончик, белка должно быть больше или примерно столько же, сколько сахара. Иначе это просто десерт в маскировке.

Надпись на упаковке Реальный смысл
Без сахара Содержит сиропы или химические подсластители
Натуральный / Фермерский Пустое прилагательное без юридического статуса
Йогуртный продукт Имитация с добавлением растительных жиров

Тот самый секрет заключается в лаконичности. Чем короче состав, тем меньше вероятность встретить технологический мусор. Тщательный подбор ингредиентов — единственный способ избежать проблем со здоровьем в будущем. Невнимательность в магазине часто приводит к тому, что человек покупает скрытые калории, которые вызывают постоянную сонливость и упадок сил. Такое состояние часто путают с переутомлением, хотя корень проблемы лежит в тарелке.

"Длинные списки добавок с кодами Е не всегда опасны, но они сигнализируют о низком качестве исходных компонентов. Если производителю нужно столько стабилизаторов и ароматизаторов, значит, само сырье просто не имеет вкуса или структуры", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Иногда стоит сделать шаг в сторону от привычных полок супермаркета. Смена привычного маршрута и поиск новых, более простых продуктов помогает мозгу перезагрузиться и выйти из автоматического режима потребления. Это небольшое решение способно значительно улучшить качество жизни.

Ответы на популярные вопросы

Является ли коричневый сахар более полезным?

Нет, это миф. Калорийность и влияние на уровень глюкозы у него практически идентичны обычному белому сахару. Небольшое количество минералов в нем не имеет биологического значения.

Как найти действительно органический продукт?

Нужно искать специальный знак единого образца. Термин "органический" защищен законом, и его использование без сертификации грозит производителю штрафами. Латинские надписи Organic или Bio на российских товарах — часто лишь украшение.

Опасен ли пальмовый жир в составе?

Сам по себе он не ядовит, но часто свидетельствует о попытке удешевить продукт и заменить им молочный жир. Основная проблема — высокая степень переработки и насыщенные жиры в избытке.

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Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, психолог Надежда Осипова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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