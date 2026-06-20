Депрессия отступает не за годы, а за месяц: палки в руках творят то, что не могли таблетки

Скандинавская ходьба оказалась эффективным инструментом в борьбе с депрессивными расстройствами, причем первые заметные результаты проявляются уже через пять недель регулярных тренировок. Французские ученые выяснили, что этот вид активности не просто заменяет привычные прогулки, а становится полноценным терапевтическим методом, особенно результативным для людей с тяжелыми формами заболевания. Исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, ставит под сомнение старую установку о том, что для облегчения психического состояния требуются многие месяцы изнурительных нагрузок.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наслаждается путешествием в горах

Суть эксперимента: как палки меняют химию мозга

В клиническом испытании приняли участие 64 взрослых пациента, страдающих от умеренной или тяжелой депрессии. Исследователи разделили их на две равные группы. Первая в течение десяти недель посещала тренировки по скандинавской ходьбе дважды в неделю под строгим контролем инструкторов. Вторая группа сохраняла привычный образ жизни без дополнительных физических нагрузок. Ученые отслеживали динамику состояния в три этапа: на старте, через пять недель и в финале программы.

"Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц тела, что активирует выработку эндорфинов и серотонина гораздо интенсивнее, чем обычный шаг. Физическая активность помогает мозгу переключиться с навязчивых негативных мыслей на контроль движений и координацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Важно понимать, что физическая активность напрямую влияет на метаболические процессы, которые часто нарушены у людей в подавленном состоянии. Стабильные нагрузки помогают нормализовать сон и аппетит, что является фундаментом для восстановления психики.

Почему пять недель — это критический срок

Главным открытием стало то, что наиболее стремительный прогресс в лечении наблюдался именно в первой половине эксперимента. Уже к пятой неделе участники тренировочной группы зафиксировали значительное снижение апатии и тревожности. Это разрушает стереотип о том, что спорт дает эффект только при долгосрочном планировании — облегчение наступает гораздо быстрее.

"Для пациентов с депрессией критически важен быстрый результат, иначе они теряют мотивацию и бросают занятия. Пятинедельный порог — это отличный показатель, который доказывает жизнеспособность метода в реальной практике", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Кроме того, регулярные прогулки на свежем воздухе снижают уровень кортизола, избыток которого характерен для хронического стресса. Если при этом человек обращает внимание на сигналы своего тела, такие как учащенное сердцебиение или одышка, и учится правильно распределять нагрузку, эффект саморегуляции усиливается.

Разница между умеренной и тяжелой депрессией

Наиболее впечатляющие результаты ходьба показала в группе пациентов с тяжелой формой заболевания. У них дельта улучшений была выше, чем у тех, кто страдал от умеренных симптомов. Это указывает на то, что чем глубже депрессивное состояние, тем более мощным "рычагом" для психики становится включение тела в работу.

"При тяжелой депрессии человек часто находится в состоянии двигательной заторможенности. Скандинавская ходьба с ее ритмичным циклом движений буквально 'раскачивает' нервную систему, возвращая чувство контроля над собственной жизнью", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Интересно, что помимо спорта исследователи ищут и другие способы влияния на настроение через физиологию. Например, ученые проверяют связь между микрофлорой и психикой, выясняя, как работа кишечного тракта может модулировать уровень тревоги у пожилых людей.

Параметр исследования Результат воздействия Срок появления первых значимых улучшений 5 недель регулярных тренировок Частота занятий 2 раза в неделю под наблюдением Группа максимальной эффективности Пациенты с тяжелой формой депрессии Механизм влияния Снижение уровня кортизола и рост серотонина

Ответы на популярные вопросы о скандинавской ходьбе и психике

Поможет ли обычная ходьба так же эффективно, как скандинавская?

Скандинавская ходьба задействует мышцы плечевого пояса и рук, что создает более интенсивный физиологический отклик и требует большего фокуса на координации, что критически важно для "отвлечения" мозга.

Почему максимальный эффект наступил именно у тяжелых пациентов?

У людей с тяжелой депрессией более выражен физиологический застой, поэтому любая интенсивная активация организма дает более яркий и заметный контраст в самочувствии.

Нужно ли заниматься каждый день для лучшего результата?

В исследовании было достаточно двух занятий в неделю. Излишняя нагрузка при депрессии может вызвать обратный эффект — переутомление и отказ от тренировок.

Может ли ходьба полностью заменить антидепрессанты?

Исследование рассматривает ходьбу как вспомогательный метод терапии. Физическая активность эффективно дополняет основное лечение, ускоряя выход в ремиссию.

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