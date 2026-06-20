Телефон у головы вызывает рак? Учёные дали ответ любителям шапочек из фольги

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Здоровье

Сколько существует мобильная связь, столько же люди боятся излучения от телефонов. Ученые из Южной Кореи и Японии завершили масштабный двухлетний эксперимент, чтобы проверить, как радиосигналы на самом деле влияют на живой организм. Результаты этого исследования дают четкий ответ на вопрос, стоит ли нам опасаться за свое здоровье.

Мужчина с телефоном в руках
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с телефоном в руках

Крысы против SAR: детали жесткого протокола

Исследователи применили метод перекрестной проверки. В лабораториях двух стран создали идентичные условия: одинаковый корм, генетически однородные линии крыс и стандартизированные камеры для облучения.

Это исключает влияние внешних факторов и погрешностей. Объектом стали 210 самцов, разделенных на группы. Животные получали дозу облучения (900 МГц, уровень SAR 4 Вт/кг) на протяжении 104 недель, начиная с пренатального периода.

Для понимания: 4 Вт/кг — это критический предел по международным стандартам безопасности, который в реальной жизни пользователь практически никогда не достигает.

"Результаты этого исследования однозначны. Нагрузка облучением в течение всей жизни крысы не привела к аномальному росту опухолей мозга. Патологических изменений в тканях сердца или надпочечников исследователи тоже не зафиксировали", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Эксперимент показал, что количество новообразований во всех группах осталось в рамках естественного биологического шума. Интересно, что японская группа грызунов прожила даже дольше контрольной, хотя ученые списывают это на статистическую погрешность, а не на "целебную силу" радиоволн. Этот протокол проверки стал золотым стандартом, который сейчас применяют для изучения влияния сетей 5G.

Статистика против тревожности: почему рак не растет

Если бы смартфоны инициировали канцерогенез, мир захлестнула бы пандемия глиом. Однако, несмотря на то что количество гаджетов выросло в геометрической прогрессии с 1990-х годов, статистика онкологии центральной нервной системы остается стабильной.

Радиочастотное излучение — это неионизирующее излучение. Его энергии недостаточно, чтобы разорвать химические связи в ДНК или выбить электрон из молекулы. Оно может только вызвать незначительный нагрев тканей, который успешно компенсируется терморегуляцией организма.

Параметр сравнения Научный факт
Тип излучения Неионизирующее (не повреждает ДНК)
Влияние на органы Нулевое воздействие на мозг и сердце
Correlation vs Causation Рост числа гаджетов не вызвал рост рака

"Мы часто сталкиваемся с тем, что люди ищут причину болезни в технике, игнорируя реальные факторы риска онкологии, такие как курение или алкоголь. Мобильные телефоны сегодня — самый изученный и безопасный бытовой прибор", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

ВОЗ подготовила систематический обзор, проанализировав 63 исследования за период с 1994 по 2022 год. Вывод однозначен: связи нет. Даже для тех, кто использует телефон часами и годами. Гораздо опаснее заниматься самодиагностикой, когда люди принимают серьезные болезни за аллергию, затягивая обращение к профильному специалисту.

Вместо того чтобы покупать "защитные" наклейки на смартфон, стоит обратить внимание на рацион и нутритивную поддержку организма. Доказано, что некоторые компоненты граната или других растительных продуктов работают как онкопротекторы гораздо эффективнее, чем любые попытки экранироваться от вай-фая.

Ответы на популярные вопросы о смартфонах

Нужно ли убирать телефон от кровати ночью?

С точки зрения радиации — нет. С точки зрения гигиены сна — да. Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, но не вызывает опухоли.

Вредно ли подносить телефон к уху в момент вызова?

В момент установления связи мощность передатчика пиковая, но всё еще в пределах безопасных норм SAR. Если вы мнительны — используйте гарнитуру, но для физики вашего тела разницы нет.

Вызывает ли 5G новые виды рака?

Исследования продолжаются, но предварительные данные по аналогичным жестким протоколам указывают на ту же безопасность, что и у 4G систем.

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Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач общей практики Елена Морозова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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