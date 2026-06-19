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Иллюзия здорового загара: почему шоколадный оттенок может стать фатальным для вашей кожи

Здоровье

Желание получить шоколадный оттенок кожи — не безобидный эстетический каприз, а смертельный риск. Меланома остается одной из самых агрессивных форм рака, а привычка "загорать" ежедневно приближает этот диагноз. Люди часто игнорируют сигналы организма, принимая ожог за этап формирования "здорового" загара. Ультрафиолет — это мощный мутагенный фактор, способный необратимо повреждать ДНК клеток.

Загар
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

Механизм повреждения кожи под ультрафиолетом

Воздействие солнечного света на эпидермис запускает цепочку патологических реакций. Клеткам приходится тратить колоссальные ресурсы на восстановление после каждого сеанса "загара". При постоянном облучении механизмы регенерации истощаются. Клетки начинают делиться хаотично, что повышает вероятность появления злокачественных новообразований.

"Ультрафиолет буквально ломает структуру ДНК. Организм пытается компенсировать ущерб, запуская ускоренное деление, но именно здесь рождаются мутации. Загар — это не защита, а крик о помощи обожженной кожи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Различия между UVA и UVB: почему тип А опаснее

Солнечное излучение неоднородно. Лучи спектра UVB ответственны за классические ожоги, вызывая покраснения и боль. Они работают поверхностно, но приносят мгновенный урон. Лучи спектра UVA проникают глубже — в дерму. Они ломают волокна коллагена, провоцируя ускоренное фотостарение. Именно спектр А стоит за развитием глубинных мутаций, которые приводят к меланоме.

Тип лучей Глубина воздействия и последствия
UVB Поражают эпидермис, вызывают острые ожоги и покраснения.
UVA Проникают в дерму, разрушают коллаген, провоцируют рак и старение.

Загар как маркер повреждения тканей

Многие верят в целебную силу солнца, пытаясь восполнить витамин D. Однако безопасной дозы ультрафиолета для кожи не существует. Любое потемнение пигмента — это защитная реакция на повреждение. Аналогично тому, как хруст в колене сигнализирует о биомеханических проблемах, пигментация свидетельствует о стрессе системы.

Статистика и реальные риски меланомы

Онкологи фиксируют сотни тысяч новых случаев рака кожи ежегодно. Смертность на поздних стадиях меланомы достигает 95%. Использование соляриев многократно увеличивает риск, так как создает концентрированное воздействие UVA-лучей. В отличие от проблем, которые можно решить адаптацией сосудов, повреждения ДНК при онкологии имеют необратимый характер.

"Люди часто пренебрегают скринингом родинок, ожидая появления боли. Меланома коварна отсутствием симптомов на старте, поэтому отказ от защиты сейчас — это сознательный выбор в пользу высоких рисков через десятилетие", — предостерег в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Алгоритм защиты от опасного излучения

Стандарты безопасности включают использование SPF-средств с фильтрами от обоих типов лучей. Уровень защиты не должен быть ниже 30. Важна не только марка крема, но и регулярность обновления слоя. В период с 11:00 до 16:00 нахождение на открытом солнце противопоказано. Закрытая одежда и головные уборы остаются наиболее эффективными методами профилактики, опережающими по надежности любые косметические составы.

"Коммерческие мифы вокруг солнцезащитных средств часто уводят от главного. Важно не то, насколько 'натурален' крем, а наличие широкополосной защиты от UVA и UVB. Ищите маркеры подтвержденных стандартов в составе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о здоровье кожи

Загар в солярии безопаснее пляжного?

Нет. Солярии используют концентрированное излучение, которое провоцирует мутации клеток кожи еще быстрее, чем естественное солнце.

Нужен ли SPF, если небо затянуто облаками?

Облака пропускают до 80% ультрафиолетовых лучей, поэтому защита необходима даже в пасмурную погоду.

Витамин D вырабатывается только при загаре?

Это миф. Чрезмерное облучение вредит сильнее, чем недостаток витамина D, который безопаснее восполнять аптечными методами по назначению врача.

Достаточно ли одного нанесения крема на весь день?

Нет, крем нужно обновлять каждые два часа, особенно после каждого купания или при интенсивном потоотделении.

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Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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