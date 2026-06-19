Обычный телефон вместо медицинских приборов: в Перми создали софт, распознающий риск инсульта

Пермские исследователи создали софт, превращающий рядовой смартфон в инструмент первичного неврологического скрининга. Разработка позволяет выявлять сбои в работе вестибулярного аппарата без громоздких медицинских комплексов. Система уже тестируется в клинических условиях для ранней диагностики инсультов, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Pexels by Polina Zimmerman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Как смартфон распознает болезнь

Головокружение преследует до 30% населения. Причины варьируются от банального вестибулярного неврита до критических состояний вроде инсульта. Дифференциальная диагностика требует оперативности, но специализированная аппаратура доступна не везде.

Инженеры ПНИПУ исключили необходимость в дополнительных датчиках. Пациент выполняет серию поворотов головы перед камерой устройства. Программное обеспечение фиксирует движения глаз и ориентацию черепа в пространстве. Обработка данных происходит силами встроенных нейронных сетей.

"Цифровизация простых тестов — это прорыв для выездных бригад. Когда каждая минута определяет исход сосудистой катастрофы, такие инструменты критически важны для сортировки пациентов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Точность нейросетевых алгоритмов

Разработчики провели валидацию системы, сопоставив показания смартфона с результатами высокочувствительных сенсоров, закрепленных на затылках добровольцев. Итоговые коэффициенты точности превысили минимальные клинические требования в семь раз.

Система отслеживает нистагм и отклонения зрачков с погрешностью около трех градусов. Это позволяет использовать софт в качестве вспомогательного средства при поиске маркеров поражения церебральных структур.

Характеристика Результат системы Погрешность отслеживания зрачка ~ 3 градуса Точность относительно нормы в 7 раз выше минимальной

"Ошибочно полагать, что диагностические приложения заменят МРТ или КТ. Это лишь фильтр, позволяющий отделить патологию от плацебо-эффекта легких недомоганий", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Испытания в пермских поликлиниках

В настоящий момент приложение проходит апробацию в медицинских учреждениях Перми. Специалисты собирают массив обезличенных данных, чтобы дообучить нейросети. Это сделает диагностику неврологических нарушений более устойчивой к шумам и индивидуальным особенностям анатомии.

"Мы видим перспективу в масштабировании таких решений для удаленных регионов. Это значительно снижает порог входа в качественную диагностику для первичного звена здравоохранения", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о диагностике

Можно ли самостоятельно ставить диагноз с помощью смартфона?

Нет, приложение — это лишь вспомогательный инструмент. Окончательное заключение делает только врач на основе осмотра и анализов.

Нужно ли покупать дополнительные гаджеты?

Нет, система использует только камеру современного смартфона и штатив для стабилизации.

Почему это актуально для инсульта?

Быстрая оценка вестибулярных функций помогает врачу отличить периферическое головокружение от поражения ствола мозга, что критично для выбора тактики лечения.

Станет ли софт доступным для частных пользователей?

Разработка ориентирована на медицинские учреждения и выездные службы, где требуется стандартизация осмотров.

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