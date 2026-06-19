Популярные капсулы для здоровья оказались пустой тратой денег: спасение годами было рядом

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Здоровье

Натуральные продукты гораздо эффективнее аптечных добавок с Омега-3, так как искусственно синтезированные препараты не могут повторить сложную природную формулу усвоения жирных кислот, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с Pravda. Ru эксперт пояснила, почему рыбий жир в капсулах часто оказывается бесполезным или даже вредным для организма.

Доктор держит таблетку
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор держит таблетку

Ранее сообщалось о результатах исследования американских ученых, опубликованных CNN. Эксперимент с участием 365 добровольцев в возрасте от 55 до 80 лет показал, что прием высоких доз Омега-3 не дает преимуществ в профилактике болезни Альцгеймера и не улучшает память. В течение двух лет показатели группы, принимавшей добавки, практически не отличались от результатов тех, кто получал плацебо. Стоит отметить, что мозг стареет медленнее только при правильном выборе источников полезных жиров.

Соломатина подчеркнула, что для профилактики атеросклероза и системных воспалений здоровому человеку достаточно сбалансированного рациона. Природные жирные кислоты работают только в связке с микроэлементами и витаминами, содержащимися в цельных продуктах. Подобные морские продукты защищают сосуды значительно лучше дорогостоящих препаратов из аптеки.

"Повторить формулу, то есть все соответствующее окружение этих жирных кислот невозможно. Поэтому, когда мы говорим о любых БАДах, не только об омега-препаратах, здесь очень важна степень усвоения. Иногда указывается определённая концентрация, но это вовсе не означает, что именно в таком объёме она будет усвоена организмом", — отметила она.

Специалист добавила, что синтетические витамины, лишенные природных "спутников", могут превращаться в свободные радикалы. Например, витамин C эффективно работает только в окружении биофлавоноидов, которые стабилизируют его действие. Без этого сопровождения полезная молекула начинает вредить тканям. Аналогичные процессы происходят и с жирами. Правильное питание для сосудов подразумевает употребление дикой рыбы холодных морей и льняного масла.

"Рыбий жир очень быстро окисляется, и в этом случае вместо пользы мы можем получить вред. Окисленный жир — это вредно для организма. Важно учитывать форму продукта, степень его очистки и свежесть: это достаточно сложные технологические параметры. Иногда под видом омега-3 может продаваться обычный рыбий жир, который уже окислен и не содержит полноценного состава жирных кислот. При этом на упаковке может быть указано "омега-3", но по факту внутри оказывается окисленный продукт. В таком состоянии он не только не дает ожидаемой пользы, но и может быть вреден", — рассказала диетолог.

При этом эффективность определенных продуктов для поддержания метаболизма давно доказана наукой. Постоянное присутствие в меню натуральных источников омеги обеспечивает накопительный эффект, позволяющий сохранить бодрость к преклонному возрасту. Грамотно подобранный рацион также влияет на здоровье волос и общее состояние кожи.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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