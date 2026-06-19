Мир за пределами понимания: вековой постулат об устройстве человеческого глаза оказался ошибкой

Ученые из Йельской школы медицины опровергли фундаментальный постулат офтальмологии о том, как глаз воспринимает окружающий мир. Десятилетиями считалось, что зрительные каналы в сетчатке — пути передачи данных о цвете, контрастности и движении — работают изолированно друг от друга. Однако новое исследование выявило скрытую иерархическую сеть электрических связей, которая позволяет клеткам обмениваться информацией напрямую. Это открытие не только меняет теорию параллельной обработки сигналов, но и объясняет, почему человеческий глаз способен различать детали даже в условиях экстремально слабого освещения.

Фото: unsplash.com by Jonathon Nielsen is licensed under Free to use under the Unsplash License Слезы на глазах

Как нарушается логика "независимых каналов"

Зрительный процесс запускается в сетчатке, где светочувствительные палочки и колбочки передают импульсы нейронам — биполярным клеткам. До сих пор наука полагала, что здесь информация разделяется на 12-15 специфических потоков, которые текут в мозг параллельно, не смешиваясь. Но данные, опубликованные в журнале Neuron, доказывают: между этими путями существуют "короткие замыкания" — щелевые контакты или электрические синапсы.

"Обнаруженные электрические цепи позволяют глазу суммировать энергию слабых раздражителей. Это критически важно, когда света почти нет: если крайне слабый сигнал дробить на изолированные каналы, мозг просто их не зафиксирует", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

В ходе экспериментов исследователи стимулировали одну конкретную клетку и увидели неожиданный результат: вместо локальной реакции активировалась целая группа соседних нейронов. Сигнал распространялся подобно диффузному облаку, задействуя пути, которые ранее считались полностью автономными. Механизм такой интеграции позволяет системе восстанавливать нейронные связи и адаптироваться к меняющимся условиям видимости.

Клетки-командиры: кто управляет зрительной сетью

Связи в сетчатке оказались не хаотичными, а строго иерархичными. Учёные идентифицировали тип клеток BC6, которые выполняют роль "дирижера" всей системы. Именно они генерируют мощные импульсы, распределяя их по нижестоящим уровням. Это открытие превращает сетчатку из набора проводов в сложный вычислительный центр, способный принимать решения еще до того, как данные попадут в визуальную кору мозга.

"Понимание работы таких иерархических сетей дает ключ к лечению глаукомы и дегенерации желтого пятна. Когда мы знаем, какая клетка является драйвером процесса, мы можем направить терапию на сохранение именно этих ключевых узлов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Подобная командная работа клеток помогает эффективно вычленять из визуального шума низкоконтрастные объекты. Когда мы пытаемся рассмотреть что-то в сумерках, именно "командир" BC6 заставляет разрозненные каналы работать как единая антенна, усиливая восприятие. Однако стоит помнить, что на общее состояние здоровья глаз влияют и более приземленные факторы, включая влияние сахара на метаболизм, что косвенно отражается на микроциркуляции в тканях глаза.

Технологический прорыв: от мышей к человеку

Главным вызовом для команды Йельского университета стала глубина залегания биполярных клеток. Традиционные методы требовали срезов сетчатки, что неизбежно разрушало тонкие электрические мостики. Ученые применили метод двойного патча-клипа на абсолютно целой сетчатке. Сначала опыты провели на мышах, а затем — впервые в мировой практике — подтвердили полученные данные на неповрежденной донорской сетчатке человека.

"Глаз — это фактически вынесенная наружу часть мозга. Любые находки в сетчатке проецируются на работу всей центральной нервной системы. Если электрические перекрестные помехи нормальны для зрения, значит, аналогичные скрытые сети могут отвечать за мышление или память", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Прежнее представление Новое открытие ученых Зрительные каналы полностью автономны Каналы связаны сетью электрических синапсов Слабый свет обрабатывается каждым каналом отдельно Сигналы суммируются для усиления чувствительности Все биполярные клетки равноправны Клетки BC6 координируют работу всей сети Сетчатка человека изучена по фрагментам Проведено первое исследование на целой сетчатке человека

Ответы на популярные вопросы о работе зрения

Почему это открытие называют нарушением правил?

В биологии зрения десятилетиями царила доктрина параллельной обработки: один провод — за цвет, другой — за форму. Обнаружение "перемычек" между проводами переворачивает представления о том, насколько сложным вычислителем является наш глаз.

Как это поможет людям со слабым зрением?

Открытие позволяет разрабатывать новые методы стимуляции сетчатки. Зная, что клетки умеют делиться сигналом, врачи смогут искать способы искусственно объединять потоки данных при частичной потере светочувствительности.

Влияет ли это на наше понимание работы мозга?

Безусловно. Сетчатка является моделью мозга. Если в ней обнаружена такая плотная интеграция путей через электрические токи, велика вероятность, что и в других зонах мозга функции разделены лишь условно.

Может ли образ жизни влиять на эти связи в глазу?

Хотя связи обусловлены биологией, общее состояние метаболизма важно. Лишний вес и сопутствующие ему нарушения, которые часто развиваются из-за скрытых калорий, могут приводить к преждевременному старению нервных клеток, в том числе и в сетчатке.

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