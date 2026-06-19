Изжога — не просто дискомфорт: когда жжение становится признаком серьезной опухоли

Чувство жжения в груди после обеда многие привыкли списывать на лишний кусок пиццы или лимонад. На деле постоянный дискомфорт сигнализирует о серьезном сбое в работе внутренних органов, который невозможно устранить просто глотком воды. Изжога часто становится первым и единственным вестником патологий, требующих немедленного обследования.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка с болями в груди

Механика обратного потока

Организм работает по четко заданному маршруту. Пища попадает в желудок через специальный клапан — сфинктер, который в норме запирается наглухо. Он удерживает агрессивную соляную кислоту внутри, не давая ей обжигать нежные ткани пищевода. Если заслонка начинает барахлить, содержимое выплескивается обратно. Это и вызывает то самое чувство, которое в быту называют огнем в груди. На практике видно, что разовый случай после жирного ужина — не повод для паники. Но если ситуация повторяется регулярно, значит, естественная защита пробита. Постоянный химический ожог слизистой оболочки меняет структуру тканей на клеточном уровне.

"Клапан в конце пищевода — это дверь в один конец. Если она не закрывается до конца, еда вместе с кислотой гуляет туда-сюда. Игнорировать это нельзя, так как постоянное раздражение тканей может привести к их перерождению", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Когда изжога становится опасной

Тот самый секрет кроется в частоте приступов. Тревогу стоит бить, если жжение беспокоит ежедневно или несколько раз в неделю. В этом случае даже самый правильный вариант питания не спасет от необходимости визита к специалисту. Часто люди пытаются заглушить симптомы содой или аптечными препаратами. Это большая ошибка, потому что лекарства убирают следствие, но не причину. Пока человек радуется временному облегчению, внутри могут развиваться гастрит или язвенная болезнь.

Тип симптома Что может означать Редкая изжога (после жирного) Погрешности в диете, разовая перегрузка Постоянное жжение Грыжа пищевода, ГЭРБ, риск опухоли

"Многие пациенты годами терпят жжение, считая это особенностью организма. На деле же выходит, что они пропускают начальные стадии серьезных заболеваний ЖКТ. Любое хроническое воспаление в желудке — это открытые ворота для патологических изменений", — отметил специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Скрытые угрозы под маской дискомфорта

Важный нюанс: изжога иногда маскирует проблемы, не связанные с пищеварением напрямую. Например, за жжением в области грудины могут скрываться нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Своевременные действия по диагностике помогут исключить риски стенокардии. С этим стоит быть аккуратнее — не перепутайте обычное переедание с сигналом о наличии новообразования. Опухоль в желудке или пищеводе может физически мешать нормальному проходу еды, вызывая обратный заброс. Иногда даже полезная деталь рациона при наличии поврежденной слизистой начинает вызывать жжение.

"Изжога не болезнь, а симптом. Она сообщает о поломке клапана, грыже или, что гораздо страшнее, об опухоли, которая меняет давление внутри желудка. Если жжение преследует вас на фоне употребления обычных продуктов — бегом на гастроскопию", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Ответы на популярные вопросы о здоровье желудка

Можно ли лечить изжогу содой?

Нет. Сода вызывает бурную химическую реакцию с выделением углекислого газа. Это растягивает стенки желудка и провоцирует повторный, еще более мощный выброс кислоты. Используйте только препараты, назначенные врачом.

Какие продукты чаще всего провоцируют жжение?

В списке лидеров — острое, жирное, шоколад, кофе и газированные напитки. Они расслабляют сфинктер пищевода, облегчая заброс содержимого желудка вверх.

Нужно ли делать обследование, если изжога бывает раз в месяц?

С единичным случаем после застолья организм обычно справляется сам. Проверка необходима при систематическом характере проблемы.

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