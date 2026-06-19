Голова полна загадок: найден скрытый предохранитель который годами ждет активации при стрессе

Представьте, что в вашем мозгу работает крошечный завод по производству "смазки" для нервных клеток. Этот завод — фермент ST8Sia5L. Десятилетиями биологи считали, что он просто рядовой сотрудник, штампующий жировые молекулы. Но японские ученые из Университета Нагои поймали его на "самодеятельности". Оказалось, этот парень умеет сооружать вокруг себя огромный сахарный кокон, который работает как дистанционный выключатель. Это открытие переворачивает представления о том, как мозг чинит сам себя после встрясок.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Эволюция мозга

Сахарная броня нейронов: зачем она нужна

Человеческий мозг — это не только нейроны, но и липкая "сахарная вата" вокруг них, называемая гликанами. Главный игрок здесь — полисиаловая кислота. Она работает как социальная дистанция для клеток: не дает им слипаться сверх меры. Если полисиаловой кислоты мало, развитие связей тормозит, а память начинает "сыпаться". Долгое время ученые думали, что эту кислоту производят только два специализированных белка-стахановца: ST8Sia2 и ST8Sia4.

"Это открытие ломает старую догму о том, что гликаны синтезируются исключительно внутри клетки. Ученые увидели автономный механизм коррекции системы прямо в межклеточном пространстве", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Случайный прорыв: как фермент обманул ученых

Команда из iGCORE тестировала всю линейку ферментов семейства ST8Sia. Внезапно выяснилось, что старый знакомый ST8Sia5, открытый еще в 1996 году, ведет двойную жизнь. У него три версии: короткая, средняя и длинная (L). И именно версия L оказалась "умным" станком. В отличие от собратьев, которые клеят сахарные цепи на соседа, ST8Sia5L наращивает сахар. Это превращает его в шар, который покидает клетку и ждет своего часа.

Тип фермента Функция и поведение ST8Sia2 и ST8Sia4 Классические строители: вешают сахарные цепи на другие белки мозга. ST8Sia5L (Длинный) Эгоист-регулятор: модифицирует только себя, отключается и уходит "в запас".

Инженерный апгрейд: четыре стадии саморегуляции

Механизм работает как часы. Сначала фермент занимается автополисиаилированием — покрывает себя сахаром. Это его "стоп-кран": пока сахар на месте, фермент ничего не производит. Затем металлопротеазы срезают его с мембраны, и он выплывает наружу. Там он дрейфует, пока стресс или воспаление не активируют сиалидазы. Эти "ножницы" обрезают сахарный кокон, и — вуаля! — фермент снова в строю, готов латать поврежденные структуры без возвращения в "главный офис" клетки.

"Биологические системы часто используют принцип избыточности. Наличие "запасного игрока", который активируется вне клетки при аварии, — это отличная страховка от системных сбоев", — резюмировал биофизик Алексей Корнилов.

Шизофрения и микроглия: где искать практический смысл

Японцы подозревают, что эта сахарная оболочка — пароль для общения с иммунными клетками мозга (микроглией). Сахарный слой успокаивает стражей порядка через рецепторы Siglec. Но если в мозге начинается хаос — будь то травма или хроническое воспаление, оболочка слетает. Это не только запускает ремонт, но и может быть связано с механизмами шизофрении. Сейчас ученые мучают подопытных мышей без гена ST8Sia5, чтобы понять, как этот "запасной ремонтник" влияет на психику.

Ответы на популярные вопросы о ферментах

Зачем ферменту ST8Sia5L отключать самого себя?

Это механизм энергосбережения и безопасности. Он синтезирует "запас", консервируется в сахарной оболочке и ждет момента, когда в межклеточном пространстве потребуется срочный ремонт мембран.

Может ли это открытие помочь в лечении шизофрении?

Ученые считают, что да. Шизофрения часто сопровождается аномалиями в распределении полисиаловой кислоты. Понимание того, как работает этот "дистанционный" фермент, поможет создать новые лекарства.

Почему открытие называют физическим и химическим парадоксом?

Потому что раньше считалось, что сложные цепочки сахаров могут строиться только внутри "клеточных цехов". Выяснилось, что фермент может восстанавливать активность автономно, плавая в жидкости мозга.

Что происходит с ферментом во время стресса?

Во время стресса выделяются ферменты сиалидазы. Они съедают сахарный кокон ST8Sia5L, тем самым активируя его. Фермент "просыпается" и начинает латать жировые молекулы нейронов.

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