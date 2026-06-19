Скрытая угроза вирусных роликов: популярные советы по загару обернулись кабинетом онколога

Солнцезащитный крем — единственный внятный щит от меланомы. Наука доказала это десятилетиями клинических испытаний. В соцсетях всё иначе. Там набирают миллионы просмотров ролики с "разоблачениями" вреда SPF-средств. Алгоритмы платформы щедро вознаграждают конспирологию охватами, пока реальная заболеваемость раком кожи среди молодежи ползет вверх.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнцезащитный крем

Алгоритмы против здравого смысла

Исследование Университета Альберты, опубликованное в PLOS Digital Health, жестко критикует контент соцсетей. Анализ почти тысячи вирусных роликов показал: 86,8 % авторов призывают защищаться от солнца. Однако те жалкие 6% критиканов, которые вещают о "токсичности" санскринов, собирают несоизмеримо больше лайков и комментариев. Пользователи жаждут сенсаций, а алгоритм радостно подсовывает им дезинформацию.

"Инфлюенсеры продают санскрин как косметику, а не как инструмент выживания. Если вы не акцентируете внимание на доказательной медицине, любой миф о вреде ингредиентов моментально становится верой миллионов", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Мифы о "солнечном питании"

Так называемые "сторонники солнечного питания" транслируют идеи на грани безумия. Они агитируют за отказ от защиты и подвергают тело интенсивному облучению. Вплоть до экзотических практик вроде прямого воздействия лучей на мошонку для "поднятия тестостерона". Никакой доказательной базы у этого нет. Есть лишь прямой путь к ожогам, фотостарению и онкологии.

Источник данных Результат Институт рака Орландо (2024) Каждый 7-й до 35 лет верит в бред о вреде SPF Американская академия дерматологии 37% зумеров используют защиту лишь по принуждению

"Страх перед "химией" в составе — это когнитивное искажение. Риск меланомы от прямого УФ-излучения кратно превышает гипотетическую вероятность раздражения от фильтров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Для параноиков прогресс дает ответ: существуют минеральные фильтры, физически создающие барьер без впитывания. FDA недавно одобрило бемотризинол — новый эффективный фильтр, который уже десятилетиями успешно используется в Европе и Азии. Защита глаз и кожи остается базовым правилом безопасности в солнечный день.

"Молодые люди сегодня попадают к нам в кабинет не с предраковыми состояниями, а сразу с поздними стадиями опухолей, которые было легко предотвратить еще пять лет назад", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Ответы на популярные вопросы о защите кожи

Правда ли, что санскрин блокирует витамин D?

Да, частично снижает его синтез, но риск рака от солнца несравнимо выше. Витамин D проще получить из пищи или добавок.

Что делать, если состав пугает?

Используйте минеральные кремы с оксидом цинка или диоксидом титана. Они не проникают в кровоток.

Почему инфлюенсеры советуют загорать без защиты?

Чаще всего — ради хайпа и охватов. Радикальные советы собирают больше просмотров, чем скучные рекомендации врачей.

Нужна ли защита в пасмурную погоду?

Ультрафиолет проходит сквозь облака и стекло. Защита кожи нужна ежедневно при любом заметном световом дне.

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