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Человек стал главной угрозой: чистые помещения переводят на беспрецедентный режим контроля

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Росстандарт обновил правила игры для высокотехнологичных производств, лабораторий и медучреждений. С 1 июля 2026 года в силу вступает новый ГОСТ, диктующий требования к эксплуатации чистых помещений. Документ заменяет морально устаревший стандарт 2005 года и устанавливает жесткую иерархию процессов — от контроля за качеством воздуха до анализа рисков при перемещении материалов.

Моющее средство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моющее средство

Эксплуатация как система

Стандарт переносит акцент с пассивного соблюдения чистоты на активную структуру организации эксплуатации (СОЭ). Теперь недостаточно просто регулярно мыть полы — необходимо внедрить систему контроля, где каждый этап задокументирован. Главная угроза стерильности — сам человек. Документ вводит строгие регламенты допуска персонала, гигиенические нормы и правила использования специальной одежды. Организации обязаны оценивать любые факторы, способные нарушить стабильность среды, включая ремонтные работы и движение техники.

"Контроль загрязнений сегодня стал не просто рекомендацией, а протоколом безопасности. Если мы не учитываем перемещение людей, мы теряем стерильность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Протоколы очистки и контроль поверхностей

ГОСТ предъявляет требования к выбору моющих средств. Обязательна проверка их химической совместимости с материалами поверхностей оборудования. Случайный выбор "химии" приведет не только к порче покрытия, но и к остаточным загрязнениям, которые невозможно удалить стандартными методами.

Параметр Требование стандарта
Методы уборки Вакуумная очистка, использование специализированных салфеток
Персонал Обязательное обучение, жесткий контроль гигиены и экипировки

Для труднодоступных зон разрешено применение промышленного пылесоса, однако небольшие рабочие площадки требуют протирки спиртовыми или влажными салфетками. Критерий истины здесь один — инструментальный мониторинг эффективности очистки.

"Любая влажная уборка без валидации — это имитация процесса. Старые методы "просто протереть" здесь не работают, критичен именно алгоритм подготовки растворов", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru санитарный врач,специалист санэпидконтроля Надежда Ильина.

Ответы на популярные вопросы о чистых помещениях

Кто несет ответственность за соблюдение ГОСТа?

Ответственность целиком лежит на руководстве предприятия, которое обязано внедрить внедрить СOЭ (структуру организации эксплуатации).

Почему для чистых помещений так важен именно персонал?

Человек является основным генератором частиц и микроорганизмов, даже при использовании полной защиты.

Допустимо ли использование обычных бытовых моющих средств?

Нет, стандарт требует подтверждения совместимости средств с обрабатываемыми поверхностями и соблюдения правил приготовления растворов.

Что делать, если выявлено нарушение одного из пунктов стандарта?

Организация должна провести оценку факторов, повлиявших на уровень чистоты, и устранить источники риска.

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Экспертная проверка: санитарный врач,специалист санэпидконтроля Надежда Ильина, врач-инфекционист Светлана Полякова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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