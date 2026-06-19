Человек стал главной угрозой: чистые помещения переводят на беспрецедентный режим контроля

Росстандарт обновил правила игры для высокотехнологичных производств, лабораторий и медучреждений. С 1 июля 2026 года в силу вступает новый ГОСТ, диктующий требования к эксплуатации чистых помещений. Документ заменяет морально устаревший стандарт 2005 года и устанавливает жесткую иерархию процессов — от контроля за качеством воздуха до анализа рисков при перемещении материалов.
Стандарт переносит акцент с пассивного соблюдения чистоты на активную структуру организации эксплуатации (СОЭ). Теперь недостаточно просто регулярно мыть полы — необходимо внедрить систему контроля, где каждый этап задокументирован. Главная угроза стерильности — сам человек. Документ вводит строгие регламенты допуска персонала, гигиенические нормы и правила использования специальной одежды. Организации обязаны оценивать любые факторы, способные нарушить стабильность среды, включая ремонтные работы и движение техники.
"Контроль загрязнений сегодня стал не просто рекомендацией, а протоколом безопасности. Если мы не учитываем перемещение людей, мы теряем стерильность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
ГОСТ предъявляет требования к выбору моющих средств. Обязательна проверка их химической совместимости с материалами поверхностей оборудования. Случайный выбор "химии" приведет не только к порче покрытия, но и к остаточным загрязнениям, которые невозможно удалить стандартными методами.
|Параметр
|Требование стандарта
|Методы уборки
|Вакуумная очистка, использование специализированных салфеток
|Персонал
|Обязательное обучение, жесткий контроль гигиены и экипировки
Для труднодоступных зон разрешено применение промышленного пылесоса, однако небольшие рабочие площадки требуют протирки спиртовыми или влажными салфетками. Критерий истины здесь один — инструментальный мониторинг эффективности очистки.
"Любая влажная уборка без валидации — это имитация процесса. Старые методы "просто протереть" здесь не работают, критичен именно алгоритм подготовки растворов", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru санитарный врач,специалист санэпидконтроля Надежда Ильина.
Ответственность целиком лежит на руководстве предприятия, которое обязано внедрить внедрить СOЭ (структуру организации эксплуатации).
Человек является основным генератором частиц и микроорганизмов, даже при использовании полной защиты.
Нет, стандарт требует подтверждения совместимости средств с обрабатываемыми поверхностями и соблюдения правил приготовления растворов.
Организация должна провести оценку факторов, повлиявших на уровень чистоты, и устранить источники риска.
Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.