Едите кашу ради пользы — а живот бунтует: эти три крупы могут разжечь воспаление в кишечнике

Зерновые продукты, содержащие глютен, могут провоцировать обострение воспалительных процессов и ухудшать самочувствие людей с аутоиммунными патологиями, рассказала диетолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина. Специалист пояснила для Pravda.Ru, какие каши стоит исключить из рациона при проблемах с пищеварением и чем их безопасно заменить.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Кофейная овсяная каша

По словам Сюракшиной, рожь, пшено и овсянка входят в список продуктов, потенциально опасных для определенной категории пациентов. Это связано с наличием в их составе глютена — белка, который в ряде случаев становится триггером для нежелательных иммунных реакций.

"Пшено, рожь и овсянка содержат глютен. Пациентам с аутоиммунными заболеваниями и с повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний не стоит употреблять данные продукты, потому что это может негативно влиять на состояние организма. Глютен блокирует вывод шлаков и токсинов из организма, из-за чего пациенты могут страдать от ухудшения самочувствия", — рассказала она.

В качестве альтернативы эндокринолог советует выбирать безглютеновые варианты, такие как рис и гречка. Эти крупы считаются наиболее безопасными для слизистой оболочки ЖКТ и не провоцируют системное воспаление. Стоит учитывать, что гречка помогает поддерживать здоровье благодаря сбалансированному составу нутриентов и отсутствию тяжелых белков.

Особое внимание диетолог обращает на состояние микрофлоры. Нарушение барьерной функции кишечника может привести к накоплению токсичных соединений. Для предотвращения возрастных изменений тканей ЖКТ врачи советуют включать в рацион продукты для регенерации кишечника, избегая при этом агрессивных компонентов в период обострений.

"Проблемы с перевариванием зерновых часто проявляются в виде вздутия или дискомфорта. При уже имеющихся воспалительных процессах в кишечнике употребление ржи или овсянки лишь усугубляет патологические механизмы", — подчеркнула эксперт.

Выбор способа приготовления злаков также играет роль в их усвоении. Иногда способ обработки одного и того же зерна меняет его гликемический индекс и степень воздействия на ферментативную систему, поэтому при составлении лечебного рациона необходима консультация специалиста.

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