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Ирландские болота скрывали это: скромный сорняк лишил опасные микробы защиты

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ученые из университетов Саутгемптона, Бирмингема и Тринити-колледжа в Дублине обнаружили в забытом рецепте народной медицины ключ к борьбе с супербактериями. Обыкновенная лапчатка прямостоячая, веками считавшаяся простым сорняком, продемонстрировала способность подавлять микробы, которые не поддаются воздействию самых мощных современных антибиотиков. Исследование показало, что экстракты этого растения не просто уничтожают патогены, но и лишают их защиты, делая уязвимыми для стандартной терапии.

Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Сила лапчатки против микробных "щитов"

В ходе лабораторных экспериментов исследователи изучили более 70 видов растений, собранных на ирландских болотах. Фокус внимания сместился на лапчатку, которую в народе часто путают с коровяком из-за желтых цветков. Выяснилось, что соединения в её корне эффективно разрушают биопленки — слизистые оболочки, которыми окружают себя микробы. Этот углеводный "щит" делает бактерии практически неуязвимыми для иммунитета и большинства дезинфицирующих средств. Экстракт лапчатки буквально оголяет патогены, лишая их привычного убежища.

"Природные компоненты часто работают мягче синтетики, но в случае с биопленками они показывают удивительную пробивную способность. Это крайне важно при лечении хронических инфекций ЖКТ, где бактерии умеют прятаться годами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Такая активность растения объясняется высоким содержанием дубильных веществ и специфических кислот. Традиционно корень лапчатки использовали при заболеваниях десен и диарее, но современные тесты подтвердили его эффективность против возбудителей тяжелой пневмонии и инфекций мочевыводящих путей. В отличие от тяжелых препаратов, здоровый кишечник легче переносит растительные антисептики, что открывает перспективы для создания новых поддерживающих добавок.

Железная диета: как растение изматывает бактерии

Химический анализ выявил в составе лапчатки два ключевых оружия: эллаговую кислоту и агримониин. Ученые установили уникальный механизм их действия — они "крадут" у бактерий железо. Этот микроэлемент жизненно необходим микробам для деления и роста. Связывая свободное железо, компоненты растения переводят патогены в режим голодания, при котором они перестают размножаться и постепенно гибнут. Это радикально отличается от действия обычных антибиотиков, которые атакуют клеточную стенку бактерий.

"Подобный механизм 'голодного пайка' для бактерий снижает риск развития резистентности. Микробам сложнее мутировать против отсутствия питания, чем против прямого яда", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Для человека такие процессы могут стать подспорьем не только в борьбе с вирусами, но и в общей поддержке иммунитета. Интересно, что растительные антисептики часто содержатся в привычных продуктах. Например, полезные свойства ягод часто связаны именно с органическими кислотами, которые подавляют развитие гнилостной флоры в организме, защищая сосуды и мозг от продуктов жизнедеятельности микробов.

Возвращение к истокам: синергия с антибиотиками

Самым многообещающим результатом стало сочетание лапчатки с колистином — антибиотиком "последнего резерва". Колистин крайне токсичен и применяется только в самых тяжелых случаях, когда ничего другое не помогает. Исследователи обнаружили, что при добавлении экстракта лапчатки дозировку препарата можно снизить в несколько раз без потери эффективности. Растительное соединение выступает в роли усилителя, который взламывает оборону бактерии, позволяя лекарству проникнуть внутрь.

"Снижение дозировки агрессивных лекарств — это спасение для органов детоксикации, особенно печени и почек. Использование растительных адъювантов может стать золотым стандартом терапии будущего", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Несмотря на успех в лаборатории, ученые предостерегают от бесконтрольного применения трав. Важно помнить о балансе питательных веществ; например, неправильная обработка зерна и круп может лишить организм необходимых нутриентов, что ослабит естественную защиту организма перед лицом инфекции. Сейчас команда работает над тем, чтобы превратить болотный цветок в стандартизированное фармацевтическое средство.

Механизм защиты бактерий Как помогает лапчатка
Образование биопленок (слизи) Разрушает структуру "щита"
Потребление железа для роста Связывает железо, вызывая дефицит питания
Устойчивость к антибиотикам Повышает чувствительность микробов к лекарствам
Воспалительный процесс Эллаговая кислота снижает уровень воспаления

Ответы на популярные вопросы о лечении травами

Заменит ли это растение обычные антибиотики?

Нет, лапчатка рассматривается как вспомогательное средство. Она помогает антибиотикам работать эффективнее и преодолевать защиту супербактерий, но в одиночку против тяжелых инфекций пока не применяется.

Почему именно это растение заинтересовало науку?

Оно имеет многовековую историю использования в Европе и Ирландии. Народная медицина уже доказала его безопасность и эффективность при лечении ран и воспалений, что стало базой для современных тестов.

Где еще содержатся полезные компоненты лапчатки?

Эллаговая кислота также встречается в клубнике, малине и гранатах, однако в корне лапчатки концентрация активных веществ, направленных на борьбу с бактериями, значительно выше.

В чем опасность супербактерий?

Это микробы, которые развили устойчивость к большинству известных лекарств. Из-за них обычные заболевания, вроде пневмонии, могут снова стать смертельными, если врачи не найдут новые способы борьбы с ними.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-инфекционист Светлана Полякова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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