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Цитрусовые больше не нужны: эта ягода перекрыла суточную норму витаминов в одной порции

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Клубника перестает быть просто сезонным лакомством, когда речь заходит о ее нутритивном профиле. Эта ягода выступает мощным природным концентратом нутриентов, способным конкурировать с аптечными комплексами. По данным экспертов, 100 граммов плодов содержат около 65 миллиграммов витамина C.

Клубника
Фото: Own work by PEAK99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клубника

Это превышает показатели многих цитрусовых, а стандартная порция в 200 граммов полностью закрывает суточную потребность взрослого человека в этом веществе. Первая скрипка в укреплении защитных сил организма принадлежит именно клубнике, чья высокая биодоступность витаминов помогает поддерживать иммунитет.

Биохимический состав и системная польза

Помимо аскорбиновой кислоты, ягода богата фолиевой кислотой, которая критически важна для стабильной работы сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций мозга. Высокая концентрация антиоксидантов позволяет организму эффективно противостоять окислительному стрессу и подавлять скрытые воспалительные процессы. Растительные волокна, которыми насыщена мякоть, оптимизируют моторику кишечника и предотвращают резкие скачки глюкозы в крови.

Флавоноиды в составе продукта способствуют укреплению стенок сосудов и могут снижать риск развития гипертонии. Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на немецких нутрициологов из издания Focus, для поддержания тонуса достаточно регулярно включать небольшие порции ягод в рацион. Специалисты подчеркивают, что низкая калорийность — всего 39 ккал на 100 граммов — делает продукт идеальным вариантом для тех, кто следит за фигурой.

"Клубника — отличный продукт, но важно помнить о чувстве меры. Органические кислоты при избыточном потреблении способны повреждать зубную эмаль, а щавелевая кислота может спровоцировать осложнения у людей с мочекаменной болезнью", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Риски и ограничения при употреблении

Несмотря на очевидные плюсы, врачи призывают к осторожности из-за высокой аллергенности продукта. Чрезмерное увлечение лакомством нередко становится причиной кожных реакций. Кроме того, специфический состав может вызвать раздражение слизистых оболочек у людей с повышенной чувствительностью. Тем, кто страдает заболеваниями почек, стоит жестко лимитировать объемы потребления, чтобы не спровоцировать рост камней.

Интересно, что ранее эксперты выделяли малину как одного из лидеров летнего сезона по содержанию клетчатки и микроэлементов. Однако клубника остается уникальным источником флавоноидов, благотворно влияющих на метаболизм. Сбалансированный подход к включению этих ягод в меню позволяет получить максимум пользы без риска для здоровья зубов и обмена веществ.

Ответы на популярные вопросы о пользе клубники

Сколько клубники можно съедать в день без вреда?

Оптимальной порцией для здорового взрослого человека считается 200-300 граммов ягод в сутки, разделенных на несколько приемов.

Кому категорически противопоказана эта ягода?

Продукт следует исключить при острой аллергии, тяжелых формах гастрита с повышенной кислотностью и выраженной мочекаменной болезни.

Влияет ли клубника на состояние зубов?

Да, содержащиеся в ней фруктовые кислоты могут размягчать эмаль, поэтому после еды рекомендуется прополоскать рот чистой водой.

Можно ли есть клубнику при сахарном диабете?

Клубника имеет низкий гликемический индекс, поэтому в умеренных количествах она допустима в рационе диабетиков, но требует контроля сахара.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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