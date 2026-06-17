Генетическая карта кожи: неумолимый приговор или шанс избежать ошибок

Генетический тест красоты позволяет на молекулярном уровне определить особенности организма, включая предрасположенность к раннему увяданию кожных покровов. Подобная диагностика выходит за рамки привычных осмотров у дерматолога.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Врач-косметолог Александра Тюрина в интервью Газете.Ru объясняет, что исследование выявляет индивидуальную реакцию на ультрафиолет, способность тканей вырабатывать коллаген, а также склонность к пигментации или воспалениям. В отличие от оценки текущего состояния эпидермиса, ДНК-анализ вскрывает заложенные природой параметры, актуальные на протяжении всей жизни.

Для молодых пациентов такая проверка становится инструментом планирования долгосрочной бьюти-стратегии. Обладая данными о рисках снижения эластичности или гиперчувствительности, человек может внедрить профилактический SPF-уход и подобрать антиоксиданты задолго до появления видимых проблем.

В зрелом возрасте фокус смещается на устранение уже проявившихся дефицитов регенерации. По словам Александры Тюриной, после такого тестирования пациенты переходят к методам с доказанной эффективностью, исключая бесполезные эксперименты.

"Генетические исследования играют важную роль в понимании метаболических процессов кожи, однако их результаты должны интерпретироваться врачом в комплексе с образом жизни и клинической картиной пациента", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматолог Андрей Петров.

Процедура сбора биоматериала максимально проста: достаточно провести ватной палочкой по внутренней стороне щеки для получения буккальных клеток. Важно воздержаться от еды, курения и использования зубной щетки за пару часов до манипуляции, чтобы не исказить ДНК-материал посторонними бактериями или химическими веществами.

Лабораторный отчет представляет собой персональную карту, содержащую рекомендации по витаминам, списки запрещенных факторов и наиболее эффективную стратегию ухода.

Ответы на популярные вопросы о генетических тестах

Насколько болезненна сдача анализа?

Процедура абсолютно безболезненна, так как не предполагает проколов кожи или забора крови, достаточно собрать слюну или эпителий с щеки.

Как быстро приходят результаты исследования?

В среднем лаборатории справляются с расшифровкой данных в течение периода от двух до четырех недель.

Есть ли смысл сдавать тест после 40 лет?

Да, это позволяет выявить процессы, которые работают слабее всего, и подобрать доказанные методы терапии уже имеющихся возрастных изменений.

Можно ли использовать результат теста как инструкцию по лечению?

Отчет содержит рекомендации по составу средств и нутриентам, но любые лечебные манипуляции должны обсуждаться с профильным специалистом.

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