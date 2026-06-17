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Бесполезная трата денег: популярный эликсир молодости распределился во внутренних органах

Здоровье

Индустрия красоты превратила коллаген в магический эликсир. Маркетологи обещают: одна порция порошка — и кожа подтянется, как после визита к хирургу. На деле организм работает как жесткий логистический центр, где поставки сырья распределяются по приоритетам выживания, а не по эстетическим запросам. Пить коллаген, чтобы убрать морщины, — это все равно что пытаться починить фасад дома, сбрасывая кирпичи в дымоход.

Женщина льет оливковое масло в ложку
Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина льет оливковое масло в ложку

Биохимия распада: почему желудок — не цех по производству кожи

Коллаген — это сложный высокомолекулярный белок. Попадая в ЖКТ, он сталкивается с ферментами, которые рубят его на мелкие фрагменты — аминокислоты и пептиды. Для организма нет разницы, пришел ли этот набор из дорогой банки или из куриного бедра.

Система видит только "строительные блоки". Качество питания определяет наличие этих блоков, но не гарантирует их доставку именно в дерму.

"Организм — прагматик. Он отправит полученные аминокислоты на латание дыр в печени, синтез гормонов или поддержку иммунитета. Кожа в списке приоритетов стоит последней. Если у вас хроническая усталость или дефициты, никакой коллаген до лица не дойдет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Таргетной доставки белка из таблетки в морщину не существует. Пока внутренние ресурсы истощены, внешние эффекты будут минимальными. Вместо поиска чудо-порошков стоит проверить уровень гомоцистеина и общую биохимию крови, чтобы понять, куда уходят ресурсы организма.

Маркетинговые ловушки и реальная ценность добавок

Почему же некоторые видят эффект? Это побочный результат устранения общего белкового голода. Если человек годами недоедал протеина, добавка просто закрывает базовую потребность.

Вторая причина — гидратация. Пептиды задерживают воду, создавая кратковременный эффект наполненности. Но это не рост новых волокон, а банальный отек или увлажнение.

Метод Реальный эффект
Коллаген внутрь Общая аминокислотная подпитка, увлажнение.
Коллаген в креме Пленка на поверхности, ноль влияния на глубину.
Аппаратная стимуляция Запуск работы собственных фибробластов.

"Бесконтрольный прием БАДов — это нагрузка на почки и риск аллергий. Особенно опасно это в детском возрасте или при беременности, когда гипервитаминоз может нанести больше вреда, чем дефицит", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Как на самом деле синтезируется белок молодости

Собственный коллаген производят клетки-фибробласты. Чтобы они работали, им нужны не порошки, а условия: отсутствие стресса, сбалансированные гормоны и витаминные кофакторы. Без витамина С и меди синтез замирает. Даже если вы съедите килограмм добавок, дефицит витамина D или железа обесценит эти усилия.

"Сложные сбои в организме часто маскируются под возраст. Когда нервная система требует подпитки, а мы подсовываем ей коллаген для кожи, мы просто теряем время", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о коллагене

Поможет ли крем с коллагеном от морщин?

Нет. Размер молекулы коллагена — 300-400 кДа. Барьер кожи пропускает частицы до 0,5 кДа. Крем работает только как влажный компресс на поверхности.

Какой вид коллагена самый лучший?

Важна не форма (морской или животный), а общая концентрация белка и отсутствие в составе сахаров и красителей, которые вызывают интоксикацию.

Кому добавки действительно нужны?

Спортсменам при экстремальных нагрузках, вегетарианцам с дефицитом аминокислот и людям в период реабилитации после травм суставов.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-педиатр Елена Сафонова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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