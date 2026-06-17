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Не спортзал и не витамины: раскрыт настоящий фактор, который помогает дожить до 90+

Здоровье

Долголетие не покупается в аптеке и не выдается по талонам в генетической лотерее. Это результат жесткой дисциплины и ежедневного рутинного износа организма в правильном режиме. Исследования показывают: гены определяют срок лишь на 25%, остальное — работа самого человека над собственным "биологическим капиталом".

Пожилые люди занимаются спортом в парке
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Пожилые люди занимаются спортом в парке

Движение как топливо, а не рекорд

Спортзалы забиты людьми, мечтающими о бессмертии, но профессиональный спорт — это работа на износ. Долгожители выбирают иную тактику: постоянную низкоинтенсивную нагрузку.

Бытовая активность в виде садоводства или ходьбы по лестницам поддерживает тонус сосудов лучше, чем разовый марафон. Силовые тренировки после 50 лет становятся критически важными для выживания.

"Мышцы — это не про красоту в старости, а про метаболическую защиту. Потеря мышечной массы, или саркопения, ведет к падениям и переломам костей, которые в 90 лет становятся фатальными", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Важнейшим маркером состояния организма является сила рукопожатия. Слабый хват часто сигнализирует о скрытых сбоях в обмене веществ и деградации тканей. Чтобы этого избежать, достаточно уделять силовым упражнениям около 90 минут в неделю. Переборщить тоже опасно: после определенного порога сердце начинает изнашиваться, а не укрепляться.

Диета без маркетинговых цепей

Рацион людей, перешагнувших 90-летний рубеж, лишен экзотики и дорогостоящих суперфудов. В основе лежат сезонные овощи, бобовые и рыба.

Главное правило — умеренность и акцент на белок. После шестого десятка лет тело хуже усваивает нутриенты, поэтому правильный завтрак должен укреплять сосуды, а не забивать их холестерином и сахаром.

Фактор Влияние на долголетие
Лишний вес Провоцирует диабет и нагрузку на суставы
Белковый дефицит Ускоряет атрофию мышц
Избыток кофеина Повышает риск аритмии у гипертоников

Напитки тоже требуют дозировки. Например, две чашки чая в день могут снизить риск сердечно-сосудистых катастроф за счет антиоксидантов, но шесть чашек уже перегружают почки и нервную систему избытком теофиллина и кофеина.

"Многие пытаются компенсировать огрехи в диете горстями витаминов. Это самообман. Ни одна БАД не заменит полноценное питание и не "почистит" сосуды, если человек продолжает потреблять трансжиры", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Профилактика: ремонт до поломки

Старение увеличивает риск новообразований и хронических воспалений. Долгожители — это не те, кто никогда не болел, а те, кто вовремя заметил сбой. После 50 лет биологические ресурсы требуют бережного отношения.

Попытки "купить" долголетие дорогими процедурами без коррекции образа жизни проваливаются, так как организм переходит в режим жесткой экономии энергии.

"Диспансеризация — это не формальность. Контроль давления и глюкозы крови на ранних этапах предотвращает инсульты и инфаркты, которые являются основными причинами смертности", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Нужно ли отказываться от мяса после 60 лет?

Нет, полный отказ может спровоцировать анемию и потерю мышечной массы. Важно выбирать нежирные сорта и следить за способом приготовления (запекание вместо жарки).

Помогает ли дневной сон прожить дольше?

Короткий сон (20-30 минут) может быть полезен, но он не должен заменять полноценный ночной отдых. Нарушение циркадных ритмов — прямой путь к когнитивным нарушениям.

Влияет ли одиночество на продолжительность жизни?

Да. Социальная изоляция повышает уровень кортизола и риск депрессии, что негативно сказывается на работе сердца и иммунитета.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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