Секретное оружие против старения: одна простая привычка помогает жить ярко и долго даже после 70

Восприятие возраста как непреодолимого барьера напрямую влияет на физическое состояние и скорость увядания организма, считает клинический психолог Марианна Абравитова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что современная концепция активного долголетия позволяет сохранять высокое качество жизни вне зависимости от цифр в паспорте.

Фото: commons.wikimedia.org by skhakirov from Donetsk, Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Старость... (2520184583)

По мнению специалиста, сегодня отношение общества к старению кардинально изменилось. В медийном пространстве все чаще появляются примеры женщин зрелого возраста, которые не только ведут активный образ жизни, но и становятся иконами стиля или моделями. В России эта тенденция поддерживается на государственном уровне через специальные социальные программы в регионах. При этом важно помнить, что ошибки в питании и образе жизни могут ускорить биологическое изнашивание тканей.

Абравитова подчеркнула, что самочувствие человека во многом определяется его мировоззрением. Если рассматривать старость как финал и период угасания, организм начнет подстраиваться под этот деструктивный сценарий. Напротив, осознание себя личностью "вне возраста" помогает сохранять энергию и внешнюю привлекательность. Вместе с тем ученые подтверждают, что мозг в зрелом возрасте можно омолодить с помощью формирования новых нейронных связей.

"Если человек не воспринимает возраст как нечто пугающее и как предел, за которым якобы заканчивается жизнь и он становится никому не нужным, то он и не формирует такой сценарий старения. В противном случае появляется ощущение угасания, которое отражается и на внешности, и на поведении: человек действительно может выглядеть и вести себя как старик. Если же воспринимать себя вне возраста, как просто человека, это влияет на образ жизни и состояние — сохраняется активность, а во внешности и во взгляде остается живой блеск", — отметила она.

Психолог привела в пример культуру Италии, где пожилые люди продолжают активно посещать клубы и кафе, не допуская мысли о собственной старости. В такой среде люди живут дольше и ярче. Аналогичный эффект наблюдается у представителей интеллектуальных профессий и артистов, чей мозг постоянно решает сложные задачи. Для поддержания тонуса многие специалисты рекомендуют обращать внимание на тренировки для долголетия, которые защищают сердечно-сосудистую систему.

Особую роль играет способность человека к мобилизации внутренних ресурсов. Психолог напомнила о случаях, когда тяжелобольных артистов привозят к сцене в инвалидных креслах, но, выходя к зрителю, они демонстрируют невероятную энергию и блестящую игру. Эта "точка сборки", по словам эксперта, применима ко всей жизни. Для тех, кто перешагнул сорокалетний рубеж, эксперты также отмечают, что психология взросления неизбежно меняет бытовые привычки и приоритеты.

"Если человеку интересно жить, он, как правило, живет дольше и сохраняет многие свои функции, в том числе когнитивные. Обратите внимание на профессоров, артистов и других людей, чья деятельность постоянно связана с активной умственной нагрузкой и интересными задачами: они, как правило, сохраняют высокую мотивацию к жизни. У человека есть своего рода "точка сборки", и ее можно рассматривать шире — как общий жизненный настрой и внутреннюю собранность, а не только как профессиональную роль", — сказала психолог.

Абравитова добавила, что профилактика возрастных изменений должна стать частью повседневной нормы без излишнего фанатизма. Своевременная забота о себе помогает избежать ситуации, когда биологические ресурсы организма требуют экстренного восстановления. Правильные мысли и интерес к окружающему миру остаются главными инструментами в борьбе за долголетие.

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