Эта установка из детства рушит судьбы людей по всему миру: миллионы живут по одному сценарию

Перфекционизм сегодня перестал быть личной чертой характера и превратился в социальную проблему, корни которой уходят в детско-родительские отношения, рассказала психолог Анна Мухина. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметила, что стремление к идеалу часто является замаскированным страхом отвержения и попыткой компенсировать дефицит безусловной любви.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмоциональное выгорание

Ранее ученые зафиксировали глобальный рост перфекционизма в мире. Масштабное исследование, охватившее 82 тысячи человек и длившееся более трех десятилетий, подтвердило, что современные поколения испытывают беспрецедентное внутреннее давление. Специалисты подчеркивают, что гонка за идеалом провоцирует тяжелые эмоциональные состояния.

По словам Мухиной, база для развития перфекционизма закладывается в семье. Ребенок усваивает установку: его ценят и любят только при условии высоких достижений. Без внешних атрибутов успеха такой человек чувствует себя ненужным и лишенным поддержки. Идеальное выполнение любой задачи становится для него единственным способом справиться с тревогой и доказать право на существование.

"Человек, который стремится во всем быть лучшим и добиваться максимального результата, нередко таким образом пытается справиться со своими внутренними страхами. Это может быть страх отвержения, страх совершить ошибку, что-то упустить или оказаться недостаточно успешным, например потерять работу. По сути, такое стремление к постоянному совершенству часто становится способом компенсировать глубокую неуверенность в себе и потребность постоянно подтверждать собственную значимость", — пояснила она.

Нередко это сопровождается трудностями в принятии благодарности и признании собственных заслуг. Психологи напоминают, что специфическая реакция на похвалу может свидетельствовать о глубинных установках, сформированных еще в раннем возрасте.

Специалист подчеркивает, что перфекционист не верит в свою самоценность без предъявления результатов, нужных окружающим. Это привычная стратегия выживания, которая подменяет ощущение внутренней целостности бесконечным списком достижений. Зачастую такие паттерны поведения возникают как последствие родительского контроля, мешающего формированию здоровой самооценки.

"Кардинально помочь себе самостоятельно в такой ситуации человеку крайне сложно. Как правило, он не понимает, что может жить и действовать иначе, поскольку у него нет соответствующего опыта или примера. Такое поведение воспринимается им как естественная и неотъемлемая часть собственной личности, поэтому необходимость что-то менять он зачастую даже не осознает", — отметила специалист.

Для коррекции таких состояний требуется работа с профессионалом. При этом современная терапевтическая практика становится все более востребованной среди россиян. Важно не игнорировать симптомы, так как накопленный стресс из-за постоянной самокритики может привести к серьезному истощению психики.

Читайте также