Эстетика тут ни при чём: почему на время лечения акне следует отказаться от вечеринок с коктейлями

Акне — не "гормональный сбой" и не последствия стресса. Это самостоятельное заболевание кожи, требующее системного подхода, а не масок из огурцов. За воспалением стоит биологический шаблон: железы заливают фолликулы избытком сала, бактерии пируют в этой среде, а отмершие клетки создают пробку. Итог — воспаление.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с акне у зеркала

Лекарства и алкоголь: есть ли риск?

Пациенты часто спрашивают: можно ли совмещать терапию с алкоголем. Ответ зависит от группы препарата. Системные ретиноиды вроде изотретиноина не прощают легкомыслия. В сочетании с этанолом возможна дисульфирамоподобная реакция: рвота, скачки давления и одышка. При использовании таких средств алкоголь исключен полностью.

"Пациенты, принимающие ретиноиды, должны помнить о высокой токсичности этих соединений для печени. Спиртное создает критическую избыточную нагрузку на гепатоциты, что не только повышает риск лекарственного поражения, но и меняет метаболизм самого препарата", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Доксициклин — антибиотик тетрациклиновой группы. Сам по себе он не дает жестких реакций со спиртным, но если вы пьете регулярно, эффективность терапии падает. Печень попросту не успевает фильтровать оба потока, выводя лекарство слишком быстро.

Препарат Взаимодействие с алкоголем Системные ретиноиды Категорически запрещено Комбинированные контрацептивы (КОК) Допустимо умеренное потребление

"Спиронолактон при лечении кожных патологий — это мощный инструмент коррекции гормонального фона. Сочетание этого диуретика с этанолом опасно резким гипотензивным эффектом. Падение давления может привести к головокружению и потере сознания", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Эритромицин в системной терапии практически не используют из-за побочных эффектов на ЖКТ и устойчивости самих бактерий. Однако при приеме мази или редких таблетированных форм помните: алкоголь замедляет работу желудка, мешая усвоению лекарства.

"Грамотный уход при акне — это SPF-защита, мягкое очищение и увлажнение. Никакое мыло или спиртовые протирания не помогут, а лишь нарушат барьерную функцию кожи, открыв ворота для новых инфекций", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о лечении кожи

Можно ли давить прыщи, если кожа вокруг дезинфицирована?

Нет. Это приводит к рубцеванию и распространению инфекции в более глубокие слои дермы. Риск получить на выходе шрам вместо чистой кожи слишком велик.

Почему новые препараты лучше старых антибиотиков?

Микроорганизмы вырабатывают резистентность. Со временем старые антибиотики перестают подавлять активность бактерий Cutibacterium acnes.

Нужна ли специальная диета при терапии акне?

Доказательная медицина не подтверждает прямую связь между отказом от шоколада и чистотой кожи, однако здоровое питание и баланс нутриентов необходимы для регенерации любых тканей.

Как быстро наступает эффект от лечения?

Акне — процесс, требующий терпения. Видимые улучшения при использовании ретиноидов или специализированных кремов обычно наступают через 8-12 недель системной терапии.

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