Красный больше не в моде: какой оттенок педикюра этим летом выбирают самые стильные женщины

Летний сезон 2026 года принес неожиданную смену приоритетов в эстетике стоп. Если раньше июнь ассоциировался исключительно с пастельными тонами или классическим алым, то сегодня на первый план выходят глубокие, насыщенные природные пигменты. Мастера нейл-индустрии фиксируют массовый отказ от привычных шаблонов в пользу сложных интерьерных решений, которые диктует европейская уличная мода.

Фото: www.pexels.com by Zeal Creative Studios is licensed under Бесплатное использование Педикюр

Основным триггером изменений стал запрос на визуальную дороговизну образа и "тихую роскошь". Пока одни продолжают выбирать томатный красный и кобальтовый синий, наиболее продвинутая аудитория переходит на палитру, которую традиционно приберегали для осенних холодов. Этот контраст между теплой погодой и холодным благородством темного покрытия стал главным стилистическим приемом года.

Шоколадный прорыв: почему коричневый стал летним хитом

Традиционно коричневая гамма считалась "тяжелой" для летнего периода. Однако социальные сети и выходы парижских фэшн-креаторов перевернули восприятие. Глубокий шоколадный оттенок, напоминающий темное какао или эспрессо, внезапно оказался идеальным компаньоном для открытых босоножек. Он подчеркивает загар и выглядит значительно статуснее, чем обычный черный или темно-синий.

"Шоколадные оттенки в педикюре работают как фильтр в соцсетях: они визуально выравнивают тон кожи стоп и делают образ более собранным. Это отличная альтернатива для тех, кому надоел нюд, но красный кажется слишком агрессивным", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Популярность шоколадной палитры обусловлена ее универсальностью. Оттенок адаптируется под любой подтон кожи, если правильно выбрать температуру цвета: от холодных серо-коричневых до теплых карамельных вариаций. Главное условие — глянцевый финиш, который создает эффект "стеклянных" ногтей.

Французская формула: с чем сочетать темный педикюр

Французские стилисты уже вывели рабочую формулу ношения темных лаков летом. Лучше всего шоколад смотрится в тандеме с вещами из натуральных тканей: льна, хлопка и шелка.

Белые платья-макси, оливковые широкие брюки и аксессуары в песочных тонах создают тот самый эффект дорогой небрежности, к которой стремятся лидеры мнений. При этом важно учитывать состояние кожи, так как темный лак притягивает внимание к стопам.

Чтобы покрытие выглядело идеально, необходимо заранее позаботиться о гладкости эпидермиса. Часто возникают ситуации, когда открытая обувь и жара приводят к быстрому огрубению кожи. В таких случаях темный педикюр может лишь подчеркнуть недостатки, если пренебречь базовой гигиеной и увлажнением.

Оттенок лака Рекомендуемое сочетание с одеждой Темный шоколад Белый лен, молочный шелк, золото Какао с молоком Деним, голубой хлопок, серебро Глубокий винный Черный атлас, бежевый трикотаж

Техника безопасности и домашняя подготовка

Для тех, кто предпочитает самостоятельный уход, существуют проверенные методы поддержания стоп в порядке. Даже самое дорогое покрытие потеряет вид на неухоженных пятках. Вместо агрессивных терок специалисты рекомендуют использовать более мягкие, но регулярные способы коррекции ороговевшего слоя.

"Эффективный уход не всегда требует салонного вмешательства. Иногда достаточно копеечного средства из аптечки, чтобы вернуть коже мягкость. Главное — регулярность и отказ от травмирующих лезвий", — отметила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Особое внимание стоит уделить деликатным составам. Сегодня популярность набирают смеси под носок на ночь, которые позволяют за несколько процедур избавиться от "эффекта наждачки" без посещения профессионального кабинета педикюра.

Цвет и возраст: как не ошибиться с выбором

Выбор пигмента — это не только следование трендам, но и работа с визуальной коррекцией. Стилисты предупреждают, что некоторые оттенки педикюра выдают возраст или подчеркивают сосудистую сетку. Яркие неоны или грязноватые пастельные тона могут сделать кожу стоп бледной или землистой.

"При выборе темного цвета важно следить за чистотой нанесения в зоне кутикулы. Шоколадный оттенок требует идеального контура. Если есть сомнения, лучше обратить внимание на термолаки или магнитные покрытия, которые создают динамичный блик", — объяснила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

В случаях, когда состояние ногтей не позволяет носить яркий или темный лак, на помощь приходят аксессуары. Правильно подобранные носки в рубчик или прозрачные гольфы в сочетании с босоножками могут стать стильным выходом из ситуации, маскирующим отсутствие свежего покрытия и добавляющим ноту интеллектуальной моды в летний гардероб.

Ответы на популярные вопросы о педикюре

Правда ли, что темный лак на ногах летом портит ногтевую пластину?

Сам цвет на состояние ногтя не влияет. Однако темные пигменты могут окрашивать поверхность пластины, поэтому использование базового покрытия обязательно.

С какими цветами обуви лучше всего сочетается шоколадный педикюр?

Идеальную пару составят золотистые, бежевые, кремовые и изумрудные босоножки. Избегайте сочетания с черной обувью, чтобы образ не получился слишком мрачным.

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