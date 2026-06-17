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Деньги остаются в кармане: в Южной Корее нашли способ обхитрить мозг любителей тратить впустую

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В Южной Корее набирает популярность новый метод борьбы с компульсивным шопингом — "дофаминовые сайты". Эти платформы полностью имитируют процесс покупки в интернете, позволяя пользователю пройти все этапы: от выбора товара до "общения" с курьером, не тратя при этом ни копейки. Разработчики позиционируют сервис как безопасный симулятор, который дает мозгу привычную порцию удовольствия от приобретения вещей, но избавляет от финансовых потерь и завалов ненужного хлама в квартире.

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

Механика обмана мозга: как работают фейковые магазины

Интерфейс "дофаминовых сайтов" практически неотличим от крупнейших маркетплейсов. Пользователь попадает на страницу с карточками товаров, где указаны характеристики, рейтинги и даже фейковые отзывы покупателей. Процесс максимально детализирован: можно применять фильтры по цвету и размеру, добавлять позиции в корзину и вводить адрес доставки. Иллюзия сохраняется до самого конца — после нажатия кнопки "Заказать" система показывает виртуального курьера, который перемещается по карте города в сторону клиента. Однако в финале не происходит ни списания средств, ни реальной доставки.

"Основной выброс дофамина происходит не в момент обладания вещью, а в процессе ожидания и предвкушения покупки. Подобные сайты эксплуатируют именно этот механизм, позволяя человеку удовлетворить азарт охотника за скидками без вреда для бюджета", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru клинический психолог Надежда Осипова.

Специалисты отмечают, что для многих шопинг стал способом справиться со стрессом. Вместо того чтобы наладить режим сна или заняться спортом, люди ищут быстрое удовольствие в покупках. Подобные тренажеры могут стать промежуточным этапом в терапии зависимости, помогая снизить уровень тревожности без реальных долгов по кредиткам.

Шопоголизм как медицинская проблема

Южная Корея, подарившая миру многоступенчатого ухода за лицом, столкнулась с обратной стороной гиперпотребления. Бесконечные акции и агрессивный маркетинг провоцируют людей на импульсивные траты. Врачи рассматривают ониоманию (научное название шопоголизма) как серьезное нарушение, требующее внимания. Часто за желанием купить очередную сыворотку или гаджет скрывается глубокая неудовлетворенность жизнью или одиночество.

"Любая зависимость, будь то алкоголь или бесконечный онлайн-шопинг, указывает на попытку мозга заглушить внутренний дискомфорт. Важно понимать, что фейковые покупки — это лишь временный костыль, который не решает коренную проблему психологического напряжения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-нарколог Илья Воронов.

Помимо психологических аспектов, импульсивное поведение часто связано с общим состоянием здоровья. Например, когда организм истощен или человек испытывает хронические боли в пояснице, волевой контроль снижается, и противостоять желанию купить что-то яркое становится труднее.

Альтернативные способы эмоциональной разгрузки

Хотя корейская новинка выглядит привлекательно, медики призывают не забывать о базовых потребностях организма. Стабильный эмоциональный фон невозможен без правильного питания и физической активности. Чтобы снизить тягу к суррогатному удовольствию, эксперты рекомендуют пересмотреть рацион, добавив продукты, которые помогают очистить кишечник естественным путем, так как состояние ЖКТ напрямую влияет на выработку гормонов настроения.

"Для восстановления адекватной работы дофаминовых рецепторов полезно чередовать умственную активность с простыми физическими упражнениями. Например, классические 'приседания': поставьте ноги на ширине плеч, держите спину прямо и медленно опускайтесь, отводя таз назад, будто садитесь на невидимый стул, следя, чтобы колени не выходили за носки. Это переключает внимание с гаджетов на тело", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Особенность Реальный онлайн-шопинг Дофаминовый сайт
Финансовый риск Высокий (трата денег, долги) Нулевой (деньги не списываются)
Эмоции Кратковременная радость, часто — стыд Удовлетворение азарта без чувства вины
Результат Физический товар Пустота (товар не доставляется)

Ответы на популярные вопросы о дофаминовых сайтах

Помогают ли фейковые покупки избавиться от зависимости?

Они могут служить инструментом "заместительной терапии", помогая переждать острый импульс потратить деньги, но для полноценного излечения требуется работа с психологом.

Не вызывают ли такие сайты новую зависимость?

Риск существует, так как мозг все равно получает стимуляцию. Однако отсутствие реальных убытков делает эту привычку менее разрушительной для социальной жизни человека.

Как приложение понимает, что покупка фейковая?

Такие платформы изначально созданы как симуляторы. В них отсутствуют платежные шлюзы, а вся база товаров — это лишь набор картинок и описаний.

Кому в первую очередь полезны дофаминовые сайты?

Людям, склонным к импульсивным покупкам на фоне стресса, а также тем, кто ищет способ сэкономить, сохраняя привычные ритуалы поиска товаров в сети.

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Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова, врач-нарколог Илья Воронов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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