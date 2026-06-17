Дышите и худейте: два японских метода, которые меняют метаболизм без спорта и диет

Японская статистика выглядит аномалией: в стране лишь 4,9% взрослых страдают лишним весом. Пока мир изнуряет себя в залах, жители Окинавы сохраняют легкость без гантелей и весов. Секрет кроется не в генетике, а в двух бытовых привычках, которые управляют биологическими часами организма.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Метод 80%: как обмануть чувство голода

Принцип хара хати бун ме переводится как живот на восемь частей. Это не диета, а осознанная остановка во время приема пищи. Желудок посылает сигнал о насыщении с задержкой в двадцать минут. Если есть до ощущения полной сытости, человек гарантированно съедает лишнее. Остановка на этапе, когда голод ушел, но тяжесть еще не наступила, создает дефицит калорий без стресса для психики. На практике такой вариант питания позволяет снизить нагрузку на сердце и сосуды.

"В медицине этот подход сопоставим с концепцией умеренного ограничения калоража без дефицита нутриентов. Когда мы не растягиваем стенки желудка, уровень инсулина остается стабильным, что напрямую защищает от диабета и ускоренного старения тканей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Жители Окинавы, практикующие этот метод, потребляют около 1900 калорий в день. Это на треть меньше привычного рациона городского жителя. Тот самый секрет долголетия заключается в активации генов, отвечающих за ремонт клеток. Простая деталь — медленное пережевывание — позволяет мозгу вовремя заметить момент тех самых восьмидесяти процентов. Через месяц такой практики объемы уходят за счет естественной перестройки обмена веществ.

Дыхание Мики Рёсуке: физика процесса

История похудения актера Мики Рёсуке началась с попытки вылечить спину. Упражнение Long Breath Diet основано на активном насыщении крови кислородом. При глубоком вдохе и форсированном выдохе организм активнее расщепляет жировые клетки на воду и углекислый газ. Для выполнения нужно занять устойчивую позицию: одна нога вперед, вес перенесен на заднюю стопу. Вдох длится три секунды, мощный выдох с напряжением всего тела — семь секунд.

Параметр Результат применения Временные затраты 2—5 минут в день Расход энергии Повышение метаболизма на 5—10% Влияние на мышцы Укрепление мышечного корсета и осанки

Важный нюанс: жир не сгорает магически, а окисляется. Кислород выступает топливом для этого процесса. Если выполнять технику регулярно, меняется не только вес, но и решение проблемы застойных явлений в лимфе. Это избавляет от утренней отечности и возвращает тонус коже. Дыхательная гимнастика заменяет интенсивную зарядку, если делать ее с полной отдачей сил и напряжением пресса.

"Глубокое диафрагмальное дыхание запускает работу парасимпатической нервной системы. Это снижает уровень кортизола, который часто является причиной накопления висцерального жира в области живота. Простая механика вдоха и выдоха работает как внутренний массаж органов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Система не требует покупки специального оборудования или формы. Главное — заметить, как тело откликается на нагрузку. Регулярность важнее интенсивности. Два сеанса по две минуты дают больше эффекта, чем часовая тренировка раз в неделю. На деле же выходит, что стабильность привычки перевешивает любые разовые усилия. Даже такая привычная ошибка, как переедание на ночь, нивелируется, если днем соблюдался ритм дыхания и умеренность в тарелке.

"Любая физическая активность, даже дыхательная, должна быть дозированной. Важно следить за пульсом и не допускать головокружения. Умеренность — это база японского подхода, которая применима в любом возрасте и при любом состоянии здоровья", — отметила врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать эти методы при большом лишнем весе?

Да, так как они не несут ударной нагрузки на суставы и позвоночник. Это щадящий вход в режим оздоровления.

Как понять, что наступили те самые 80% сытости?

Если возникло ощущение, что можно съесть еще ровно столько же, но уже нет острого желания набрасываться на еду — пора останавливаться.

Поможет ли метод Рёсуке, если не менять питание?

Результат будет скромнее, но за счет улучшения метаболизма и подтяжки мышц кора визуальный эффект проявится в течение месяца.

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