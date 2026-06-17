Бумажная волокита в прошлом: Кабмин определил радикально иной порядок посещения частных врачей

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Здоровье » Здравоохранение

Российские медорганизации переходят на новые рельсы в работе с платными услугами. Михаил Мишустин подписал постановление, которое корректирует порядок заключения договоров и общения с пациентами. Правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и сохранят актуальность на пять лет.

Девушка на ресепшене клиники
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Девушка на ресепшене клиники

Дистанционное оформление услуг

Главным нововведением станет возможность подписывать договор удаленно. Если у клиники есть собственный сайт или мобильное приложение, личное присутствие для оформления бумаг перестанет быть обязательным требованием. Параллельно ужесточается контроль за передачей данных: все лечебные учреждения обязаны интегрировать отчетность с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

"Дистанционный формат работы — логичный шаг развития IT-структуры медицины, однако клиники обязаны обеспечить максимальную защиту персональных данных при онлайн-обмене информацией", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности терапии Алексей Рябцев.

Что изменится в документах

Меняется структура обязательных пунктов договора. Анонимные услуги теперь не требуют предъявления паспорта, что упрощает доступ к чувствительным обследованиям. Для всех остальных случаев вводится обязательное указание сроков оказания помощи. Раньше закон требовал фиксировать лишь время ожидания, теперь же график процедуры должен быть прописан четко.

Параметр Изменение
Заключение договора Доступно удаленно через сайт или приложение.
Анонимный прием Паспортные данные не требуются.
Сроки Обязательное указание даты выполнения услуги.

Пациентам стоит помнить, что даже при переходе на выбор препаратов или услуг через цифровые платформы, ответственность за медицинский результат остается на враче. Важно не заниматься самолечением, опираясь только на рекламные возможности приложений.

"Юридическая прозрачность договора защищает пациента, но главный ориентир — репродуктивное здоровье и доказанные клинические протоколы, а не удобство интерфейса", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о платных медуслугах

Могу ли я потребовать паспорт, если клиника отказывается от него при анонимном приеме?

Нет, если вы выбираете анонимный формат оказания медицинской помощи, требования по предоставлению паспортных данных исключаются согласно новым правилам.

Все ли клиники обязаны принимать договоры онлайн?

Это право исполнителя, а не обязанность. Если у медорганизации отсутствует техническая возможность в виде сайта или мобильного приложения, договор будет заключаться в классической бумажной форме.

Означает ли указание сроков в договоре, что процедура будет проведена минута в минуту?

Договор фиксирует обязательства по срокам. Любые отклонения должны быть обоснованы и согласованы с пациентом, иначе это является нарушением условий сделки.

Приложение клиники не работает, что делать с договором?

Технические сбои не снимают ответственности с учреждения. Рекомендуется перейти к очному оформлению документов в регистратуре.

"Цифровизация документации в медицине позволяет быстрее передавать данные в систему контроля, но пациент всегда должен лично проверять корректность вносимых о нем сведений", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, клинический фармаколог Алексей Рябцев

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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