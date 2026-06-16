Смерть дышит в спину: стремительный рост числа жертв в ДР Конго предвещает катастрофу региона

Ситуация с распространением лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) стремительно ухудшается: число жертв вплотную приблизилось к отметке в 200 человек. По последним данным министерства связи и по делам СМИ страны, только за последние сутки подтверждено четыре новых летальных исхода, что довело общее количество погибших до 196. Динамика заражения также остается тревожной — выявлено 29 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных достигло 837 человек.
Основной удар пришелся на восточные регионы ДР Конго, где эпицентром стала провинция Итури. Сложность ситуации заключается в высокой мобильности населения и густонаселенности пострадавших районов, что способствует быстрой передаче вируса от человека к человеку. Медики фиксируют не только рост числа заболевших, но и расширение зоны поражения внутри страны.
"Эбола относится к особо опасным инфекциям с крайне высокой летальностью. В условиях тропического климата и специфической местной логистики локализовать такой очаг крайне сложно, так как вирус передается через биологические жидкости и требует максимально строгой изоляции пациентов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
Важно подчеркнуть, что вирус уже вышел за пределы ДР Конго. Случаи инфицирования и летальные исходы зарегистрированы в соседней Уганде. Это ставит под угрозу весь регион Восточной Африки. Пока ученые ищут способ атаковать самые защищенные зоны смертельных вирусов, на местах приходится полагаться на классические методы карантина и санитарного просвещения населения.
Ситуация осложняется тем, что в районах вспышки зачастую отсутствуют элементарные условия для стерилизации и безопасного захоронения умерших, что является одним из главных факторов распространения лихорадки. Министерство здравоохранения страны признает, что ежесуточный прирост числа заболевших почти на 30 человек говорит о сохраняющейся активности природного очага.
"При таких вспышках ключевую роль играет скорость вакцинации контактных лиц и жесткий эпиднадзор на границах. Любое промедление в выявлении нулевого пациента в новом районе приводит к лавинообразному росту смертности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
Для глобального сообщества такие вспышки — серьезный сигнал. Вирус не знает границ, и при интенсивном авиасообщении любая локальная проблема может перерасти в международную. Даже если пациента беспокоит обычная боль в пояснице или общая слабость после поездки в эндемичные зоны, врачи обязаны проявлять повышенную настороженность.
При появлении признаков лихорадки — высокой температуры, сильной головной боли и мышечных болей — необходима немедленная госпитализация. В ДР Конго развернуты мобильные госпитали, однако их мощностей не всегда хватает для захлестнувшего регион потока пациентов.
"К сожалению, специфического лечения с гарантированным результатом пока нет, поэтому упор делается на поддерживающую терапию и предотвращение обезвоживания. Организм должен сам справиться с вирусом, а врачи лишь помогают ему продержаться", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
|Показатель вспышки
|Текущие данные (ДРК)
|Общее число зараженных
|837 человек
|Количество погибших
|196 человек
|Суточный прирост заболевших
|29 человек
|Эпицентр заболевания
|Провинция Итури
Заражение происходит при прямом контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями инфицированного человека или животного, а также через предметы, загрязненные этими жидкостями.
Болезнь начинается внезапно с сильной слабости, повышения температуры, болей в мышцах, головной боли и боли в горле. Позже могут присоединиться рвота, диарея и внутренние кровотечения.
Да, существуют экспериментальные вакцины, которые доказали свою высокую эффективность в ходе последних вспышек в Африке, однако их массовое применение ограничено логистикой и стоимостью.
Риск существует, так как инкубационный период может составлять до 21 дня. Это позволяет инфицированному человеку переехать в другую страну до появления явных симптомов болезни.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.