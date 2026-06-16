Мозг стареет слишком быстро: привычные ошибки в режиме сна приведут к необратимым последствиям

Нарушения режима сна напрямую влияют на состояние головного мозга, провоцируя его преждевременное старение. Эндокринолог Екатерина Павлова представила результаты масштабного исследования, опубликованного в профильном издании Alzheimer's & Dementia.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

На протяжении девяти лет специалисты наблюдали за состоянием 23 тысяч здоровых добровольцев, фиксируя их ночные привычки и изменения в структуре белого вещества с помощью МРТ. Выяснилось, что глубинное повреждение сосудов мозга коррелирует с качеством отдыха.

Опасные границы и вред дневного сна

Первым критическим фактором ученые назвали несоблюдение временных рамок отдыха. Одинаково деструктивно на организм воздействуют как недосып, так и избыток сна — за пределами диапазона в 7–9 часов риск развития когнитивных нарушений возрастает. Нередко такая сонливость может сигнализировать о скрытых сбоях в работе щитовидной железы или обмена веществ.

Как пишет сайт aif.ru, вторым негативным фактором стала привычка спать в светлое время суток. Регулярная дневная дремота указывает на то, что ночной цикл выстроен неправильно и мозг не успевает восстановиться. Согласно данным, подобные аномалии в режиме дня являются серьезным маркером высокого риска деменции в будущем.

"Качество сна — это базовый фундамент для сохранения нейронных связей, и любые хронические отклонения от нормы запускают механизмы дегенерации тканей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-геронтолог Кирилл Прощаев.

Бессонница как независимый фактор риска

Третьей опасной привычкой признаны частые пробуждения и трудности с засыпанием. Ученые подчеркивают, что инсомния провоцирует сосудистые повреждения даже у тех, кто не страдает от диабета или гипертонии. Часто проблемы со сном сопровождают другие метаболические изменения, например, когда тяга к сладкому и скачки сахара мешают глубоким фазам отдыха.

Медики предупреждают, что игнорировать систематическую бессонницу нельзя. Если коррекция образа жизни не помогает наладить график, необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Здоровый мозг требует дисциплины: отказ от дневного сна и строгое соблюдение восьмичасового интервала позволяют существенно замедлить биологическое старение центральной нервной системы.

Ответы на популярные вопросы о влиянии сна на мозг

Сколько нужно спать, чтобы мозг не старел?

Оптимальным временем для полноценного восстановления нейронов считается период от 7 до 9 часов. Выход за эти рамки в любую сторону ускоряет износ сосудов.

Чем опасен регулярный дневной сон?

Ежедневная потребность поспать днем свидетельствует о фрагментарности ночного сна, что мешает мозгу очищаться от продуктов метаболизма.

Может ли бессонница вызвать деменцию?

Да, хронические трудности с засыпанием увеличивают количество повреждений в белом веществе мозга, что является предвестником когнитивного спада.

Влияет ли курение на риски, связанные со сном?

Исследование показало, что бессонница сама по себе повышает риск поражения мозга, даже если у человека отсутствуют типичные вредные привычки.

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