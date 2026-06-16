Боль в пояснице, которая обманывает всех: когда нужно забыть про мази и идти на осмотр

Многие привыкли списывать любую резкую или тянущую боль над поясницей на проблемы с почками. На практике же выясняется, что в большинстве случаев причина дискомфорта кроется в особенностях работы позвоночника или мышц, а не мочевыделительной системы. Важно вовремя заметить разницу в ощущениях, чтобы не тратить время на бесполезные обследования.

Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина держится за бок

Почему на самом деле болит спина

Статистика показывает, что львиная доля жалоб на поясницу связана со скелетно-мышечными нарушениями. Это могут быть последствия неудачного подъема тяжестей, долгого сидения в одной позе или банального переохлаждения. В таких ситуациях страдают связки, межпозвонковые диски или суставы. Часто дискомфорт вызывают протрузии, грыжи или радикулит, когда защемляются нервные окончания. Если смотреть на вещи проще, такая боль четко реагирует на движение: стоит повернуться или нагнуться, как прострел усиливается или, наоборот, затихает в определенной позе.

Иногда поясница становится зоной отраженных болей. У женщин это нередко связано с гинекологией — воспалениями или миомой. У мужчин и женщин причиной может стать даже банальный сбой в работе ЖКТ, например, при панкреатите или атипичном расположении аппендикса. Любой вариант внутреннего воспаления способен давать ложные сигналы в область спины, путая человека и заставляя его ошибочно подозревать почки.

Как распознать почечную патологию

Тот самый секрет заключается в локализации и характере ощущений. Если речь идет о воспалительном процессе, например, пиелонефрите, боль обычно тупая и ноющая. Она располагается выше талии — там, где заканчиваются ребра. Чаще страдает одна сторона, но бывает и двусторонний процесс. В глаза бросается то, что это ощущение не покидает человека ни на минуту, создавая эффект фонового давления.

"Совсем иначе ведет себя почечная колика, возникающая из-за движения камней. Это не просто дискомфорт, а настоящая катастрофа для организма. Боль накатывает схватками, она невыносима, и человек буквально мечется по комнате, пытаясь найти хоть какое-то облегчение. Это состояние невозможно спутать с остеохондрозом", — объяснил эксперт Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

При почечных проблемах неприятные ощущения часто мигрируют. Они могут спускаться вниз, отдавать в паховую область, внутреннюю сторону бедра или низ живота. При этом кожа в районе поясницы может оставаться совершенно нечувствительной при надавливании, в то время как при мышечном спазме нажатие пальцем обычно вызывает резкую ошибку организма в виде защитного напряжения.

Тревожные спутники боли

Чтобы понять истинную природу недомогания, нужно оценить состояние организма в целом. Почки редко болят в одиночку. Если процесс связан с инфекцией, неизбежно появятся симптомы интоксикации: высокая температура, озноб и сильная слабость. Организм будет реагировать на воспаление как на серьезную угрозу, что проявляется даже тошнотой.

Особое внимание стоит уделить самому процессу посещения туалета. Жжение, частые позывы или изменение внешнего вида мочи — верные признаки того, что мочевыделительная система дала сбой. Покраснение или помутнение жидкости нельзя игнорировать. Также на проблемы с фильтрацией указывают отеки, которые чаще всего заметны на лице по утрам. На деле же выходит, что без дополнительных симптомов боль в пояснице редко оказывается исключительно урологической проблемой.

"Важно понимать, что многие скрытые проблемы долго не проявляют себя остро. Например, мелкие погрешности в уходе за собой или игнорирование режима могут постепенно подтачивать здоровье. Внимательное отношение к каждой деталь своего состояния — это основа долгого и качественного самочувствия без лишних вмешательств", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Своевременное выявление истинной причины позволяет избежать лишнего приема лекарств. Если боль вызвана зажимом нерва, антибиотики, которые часто покупают самостоятельно при подозрении на почки, не помогут, а лишь добавят нагрузки на организм. Любой нетипичный сигнал от тела требует грамотной оценки, особенно если он сопровождается внешними процесс изменениями, такими как отечность или лихорадка.

Признак Причина Усиливается при наклоне Позвоночник или мышцы Схваткообразная резкая боль Почечная колика (камни) Постоянная ноющая выше поясницы Воспаление почек (пиелонефрит) Сопровождается температурой Инфекционный процесс

Ответы на популярные вопросы о боли в пояснице

Как быстро понять, что болят именно почки?

Главный тест — изменение положения тела. Если вы легли привычным образом, а интенсивность боли не изменилась, вероятность почечной патологии выше. Если же после отдыха в определенной позе стало легче — это, скорее всего, спина.

Может ли болеть только одна почка?

Да, почечные боли часто носят односторонний характер, особенно при воспалении одной почки или движении камня из нее. Однако ощущения при этом могут отдавать в самые разные участки нижней части туловища.

Всегда ли при болезнях почек меняется цвет мочи?

Не всегда, но это очень частый симптом. Видимая кровь или сильный осадок говорят о запущенности процесса или механическом повреждении тканей камнем. На ранних стадиях цвет может оставаться привычным.

Почему при боли в спине иногда подташнивает?

Это признак интоксикации организма или сильного болевого шока. Если поясница болит вместе с тошнотой и слабостью, это серьезный повод немедленно обратиться за помощью, так как организм сообщает о критическом сбое.

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